Beyin dostu balık

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Balığın beyne olumlu etkilerinin ızgarada ya da fırında pişirildiğinde arttığını biliyor muydunuz? Haftada en az bir kez tüketilmesi önerilen balığın türü ise önemli değil!

ABD'de yapılan bir araştırma balığın olumlu etkilerinin, içerdiği omega miktarından bağımsız olarak ızgarada veya fırında pişirildiği takdirde arttığını ortaya koydu.



Pittsburgh Üniversitesi'nden bilim adamları daha önceki araştırmalarda iddia edildiği gibi beyne olumlu etkilerin belirli balık türlerine bağlı olmadığını, Alzheimer ve bunama riskinin herhangi bir türün fırında ya da ızgarada pişirilmesiyle azalabildiğini vurguladı.



Bilim adamlarının 10 yıl süren araştırmasına başta Alzheimer ya da bunama belirtisi göstermeden 65 yaş üzerindeki 300'e yakın kişi katıldı. Beyin görüntüleri incelenen katılımcılar ne kadar balık tükettikleri ve pişirme yöntemleri gibi beslenme alışkanlıklarına ilişkin anketler doldurdu. Haftada en az bir kez fırında ya da ızgarada pişirilmiş balık yiyenlerin beynindeki bilişsel faaliyetlere ilişkin gri maddenin hacminin yüzde 14 fazla olduğu görüldü.



Araştırmanın sonuçları "American Journal of Preventive Medicine" dergisinde yayımlandı.