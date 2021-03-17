Çorba diyeti kaç gün yapılır? Zayıflatır mı? 5 günlük çorba diyeti listesi

Zayıflama trendleri arasında oldukça fazla yer alan çorba diyetiyle hem metabolizmanız canlanacak hem de yaza daha formda girmek mümkün olacaktır. Çorba, zengin vitamin ve mineral içerdiği için bağışıklığınızı da yüksek tutmanızı sağlayacaktır. İşte çorba diyeti yaparken dikkat etmemiz gereken püf noktalar ve detayları...

ÇORBA DİYETİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle bu diyeti yaparken besleyici ve doyurucu çorbaları tercih etmeliyiz. (Yazının sonunda bu tür çorba örneklerine yer verilmiştir.)

Her gün farklı çorba çeşitlerini denerseniz diyetten daha çok verim almanız mümkün olacaktır.

Çorbayı hazırlarken aşırı yağ ve tuzdan kaçınılmalıdır.

Çorbanın içerisine atılan baharatlar, herhangi bir sağlık probleminiz olmadığı sürece sorun teşkil etmez.

Bu diyeti emziren anneler, gebeler, fazla enerji gereksinim ihtiyacı olanlar uygulamamalıdır.

ÇORBA DİYETİ KAÇ GÜN YAPILMALI?

Bu diyetin uygulama süresi maksimum 5 gündür. 5 günden fazla uygulanması tavsiye edilmez.

ÇORBA DİYETİ ZAYIFLATIR MI?

Her diyete başlarken unutulmaması gereken tek başına bir besin zayıflamada etkili olamaz. Diyetin yanında yeterli su içimi, uyku düzeni, günlük yapılan aktiviteler de önem taşımaktadır. Diyetin kalıcı etkili olmasını istiyorsak yaşam düzeninizi ayarlamalı, sağlıklı ve dengeli beslenmeye çalışmalısınız.

5 GÜNLÜK ÇORBA DİYETİ ÖRNEK MENÜ

1. Gün

Kahvaltı: 1 kase yoğurt, 1 küçük boy elma, 2 yemek kaşığı yulaf ( hepsini karıştırıp tüketebilirsiniz

Ara öğün:

1 fincan sade kahve

Öğle:

1 kase kereviz çorbası

1 dilim tam buğday ekmeği

Akşam:

1 kase kereviz çorbası

3 köfte büyüklüğünde et veya köfte

Bol salata

Ara öğün:

1 su bardağı kefir

2. GÜN

Kahvaltı:

1 tane haşlanmış yumurta

5 tane zeytin

1 dilim tam buğday ekmeği

Bol yeşillik

Ara öğün:

1 kupa yeşil çay

Öğle:

1 kase sebze çorbası

1 kase yoğurt

Akşam:

1 kase sebze çorbası

100 gram hindi sote

Bol salata

Ara öğün:

5 -6 adet çilek

3. GÜN

Kahvaltı:

1 adet orta boy armut, 100 gram yoğurt ve 1 yemek kaşığı yulaf ( hepsini karıştırın)

Ara öğün:

1 kupa şekersiz neskafe

Öğle:

1 kase mercimek çorbası

Akşam:

1 kase mercimek çorbası

1 porsiyon fırında levrek( veya istediğiniz bir balık)

Bol salata

Ara öğün:

1 çay bardağı leblebi

4. GÜN

Kahvaltı:

1 dilim yağsız peynir

5 tane zeytin

1 dilim tam buğday ekmeği

Bol yeşillik

Ara öğün:

1 adet portakal

Öğle:

1 kase brokoli çorbası

Ara öğün:

100 gram yoğurt

Akşam:

1 kase brokoli çorbası

90 gram ızgara tavuk

Bol salata

Ara öğün:

1 su bardağı kefir

5. GÜN

Kahvaltı:

1 su bardağı süt, 2 adet kivi, 2 yemek kaşığı yulaf ile yulaf lapası

Ara öğün:

1 fincan sade Türk kahvesi

Öğle:

1 kase lahana çorbası

Akşam:

1 kase lahana çorbası

1 porsiyon sebzeli misket köfte

1 kase yoğurt

Ara öğün: