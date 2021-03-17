Çorba diyeti kaç gün yapılır? Zayıflatır mı? 5 günlük çorba diyeti listesi
Bahar ve yaz ayları hızlıca kilo vermek ve vücudunu kısa sürede forma sokmak isteyenlerin ayıdır. Bu yüzden son zamanlarda oldukça popüler bir diyet var: Çorba diyeti! Peki, bu diyet nedir, nasıl yapılır? Kaç gün yapılır? Diyetisyen Büşra Aral ile çorba diyetinin tüm detaylarını konuştuk.
Zayıflama trendleri arasında oldukça fazla yer alan çorba diyetiyle hem metabolizmanız canlanacak hem de yaza daha formda girmek mümkün olacaktır. Çorba, zengin vitamin ve mineral içerdiği için bağışıklığınızı da yüksek tutmanızı sağlayacaktır. İşte çorba diyeti yaparken dikkat etmemiz gereken püf noktalar ve detayları...
ÇORBA DİYETİ NASIL YAPILIR?
- Öncelikle bu diyeti yaparken besleyici ve doyurucu çorbaları tercih etmeliyiz. (Yazının sonunda bu tür çorba örneklerine yer verilmiştir.)
- Her gün farklı çorba çeşitlerini denerseniz diyetten daha çok verim almanız mümkün olacaktır.
- Çorbayı hazırlarken aşırı yağ ve tuzdan kaçınılmalıdır.
- Çorbanın içerisine atılan baharatlar, herhangi bir sağlık probleminiz olmadığı sürece sorun teşkil etmez.
- Bu diyeti emziren anneler, gebeler, fazla enerji gereksinim ihtiyacı olanlar uygulamamalıdır.
ÇORBA DİYETİ KAÇ GÜN YAPILMALI?
Bu diyetin uygulama süresi maksimum 5 gündür. 5 günden fazla uygulanması tavsiye edilmez.
ÇORBA DİYETİ ZAYIFLATIR MI?
Her diyete başlarken unutulmaması gereken tek başına bir besin zayıflamada etkili olamaz. Diyetin yanında yeterli su içimi, uyku düzeni, günlük yapılan aktiviteler de önem taşımaktadır. Diyetin kalıcı etkili olmasını istiyorsak yaşam düzeninizi ayarlamalı, sağlıklı ve dengeli beslenmeye çalışmalısınız.
5 GÜNLÜK ÇORBA DİYETİ ÖRNEK MENÜ
1. Gün
Kahvaltı: 1 kase yoğurt, 1 küçük boy elma, 2 yemek kaşığı yulaf ( hepsini karıştırıp tüketebilirsiniz
Ara öğün:
1 fincan sade kahve
Öğle:
1 kase kereviz çorbası
1 dilim tam buğday ekmeği
Akşam:
- 1 kase kereviz çorbası
- 3 köfte büyüklüğünde et veya köfte
- Bol salata
Ara öğün:
- 1 su bardağı kefir
2. GÜN
Kahvaltı:
- 1 tane haşlanmış yumurta
- 5 tane zeytin
- 1 dilim tam buğday ekmeği
- Bol yeşillik
Ara öğün:
- 1 kupa yeşil çay
Öğle:
- 1 kase sebze çorbası
- 1 kase yoğurt
Akşam:
- 1 kase sebze çorbası
- 100 gram hindi sote
- Bol salata
Ara öğün:
5 -6 adet çilek
3. GÜN
Kahvaltı:
1 adet orta boy armut, 100 gram yoğurt ve 1 yemek kaşığı yulaf ( hepsini karıştırın)
Ara öğün:
1 kupa şekersiz neskafe
Öğle:
1 kase mercimek çorbası
Akşam:
- 1 kase mercimek çorbası
- 1 porsiyon fırında levrek( veya istediğiniz bir balık)
- Bol salata
Ara öğün:
1 çay bardağı leblebi
4. GÜN
Kahvaltı:
- 1 dilim yağsız peynir
- 5 tane zeytin
- 1 dilim tam buğday ekmeği
- Bol yeşillik
Ara öğün:
1 adet portakal
Öğle:
- 1 kase brokoli çorbası
Ara öğün:
- 100 gram yoğurt
Akşam:
- 1 kase brokoli çorbası
- 90 gram ızgara tavuk
- Bol salata
Ara öğün:
1 su bardağı kefir
5. GÜN
Kahvaltı:
- 1 su bardağı süt, 2 adet kivi, 2 yemek kaşığı yulaf ile yulaf lapası
Ara öğün:
- 1 fincan sade Türk kahvesi
Öğle:
- 1 kase lahana çorbası
Akşam:
- 1 kase lahana çorbası
- 1 porsiyon sebzeli misket köfte
- 1 kase yoğurt
Ara öğün:
- 1 kupa yeşil çay