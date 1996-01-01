Evdeki alternatiflerle sağlığınızı olumlu etkilemeye ne dersiniz? Vücudunuzdaki yağ yakımını kolaylaştırmak ve toksinlerden arınmak için en büyük kurtarıcı detoks suyu! Ve işte formülleri...

Son zamanların en popüler içeçeklerinden biri detoks suyu, vücuttaki yağ yakımını hızlandıracak ve toksinleri uzaklaştıracak bir karışım. Vücuttaki toksinlerin ve yabancı maddelerin temizlenme işlemine detoks deniyor. Sağlıklı bir vücut işleyişi için vücuttaki fazlalığın uzaklaştırılmasını sağlayan detoks, ekstra zinde kalmanızı sağıyor. Vücudunuzdaki zararlı toksinler bir şekilde elbette vücuttan atılıyor yani detoks yapmak zorunlu değil, ama detoks suyu bu sürecin hızlanmasını sağlıyor.



Detoks suyu nasıl hazırlanır?

Detoks sularının da çeşidi fazla olmakla beraber her biri farklı bir amaca yönelik olabilir. Kimisi daha sağlıklı olabilmenize yardımcı olurken kimisi yalnızca kilo vermenizi hızlandırır. Detoks suyu hazırlamaya evde kendiniz karar verdiyseniz neye ihtiyacınız olduğunu önce doğru tespit etmelisiniz. Aşağıda size verdiğimiz farklı tarifler ile yardımcı olmaya çalışacağız.



Yağ yakıcı detoks suyu tarifi

1 adet limonu bir bardak suyun içine güzelce sıkın. Karışıma iki çay kaşığı elma sirkesi ekleyin. Sabah uyandığınızda ya da akşam yemeğinizden en az bir saat önce bu karışımı tüketebilirsiniz. Biliyoruz çok harika bir tadı yok lakin vücudunuzdaki fazla yağlarınızdan şikayetçi iseniz ve bilinen bir sağlık probleminiz yok ise, daha sıkı bir vücuda sahip olmak istiyorsanız bu tarifi uygulayabilirsiniz.



Kilo verdiren detoks suyu tarifleri

Kilo verdiren detoks suyu tarifini de uygularken dikkat etmeniz gerekenler arasında yine belli bir sağlık probleminizin olup olmadığı... Hazırlarken dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise suyun ne kaynar ne de çok soğuk olmasıdır. Oda ısısı idealdir.



Mandalinanın eşsiz tadını deneyin…

Detoks sularının tadından çekinmeyin. Özellikle bu tarifin tadı harika. Turunçgilin yararı saymakla bitmez. Bu tarifin de başrolünde mandalina var. Mandalina, limon ve nane yaprağını ideal sıcaklıkta bir su ile karıştırıp detoks suyunu afiyetle tüketebilirsiniz.



Yeşil elmalı detoks suyu

Bir adet yeşil elmayı dilimleyin. Karışımın suyuna bir kaşık elma sirkesi, bal, tarçın ekleyin. Hazırlamış olduğunuz karışımı bir gece buzlukta bekletin. Daha sonra da bu basit tarifi afiyetle tüketin.



Tatlı ihtiyacını minimuma indiren detoks suyu tarifi

1 adet küçük boy portakalı güzelce yıkadıktan sonra kabukları ile beraber dilimleyin. Sizin için uygun olan bir şişeye portakalı dilimlerini ve bir adet çubuk tarçını atıp karıştırın. Kapağını kapatıp en az 5 saat yahut geceden bırakıp sabaha kadar bekleterek tüketmeye başlayabilirsiniz. Gün içerisinde hazırladığınız bu karışımı öğünlerden önce bir bardak olmak koşulu ile içip bitirmelisiniz. Bu detoks suyu tarifi tatlı iştahınızı bastırırken aynı zamanda tatlı tüketiminin de önüne geçerek vücuda fazla oranda şeker girmesini önleyecektir. Bu da kilo vermenize yardımcı olacaktır.



Çilekli detoks suyu tarifi

3 tane kiviyi güzelce soyun ardından ince ince dilimleyin ve bir bardak çilek ile beraber bir kavanoza koyun. İçmeden bir kaç saat önceden buzdolabında bekletin. Lezzeti oldukça hoşunuza gidecek bu tarifi cildinizi toksinlerden arındırarak sindiriminizin canlı kalmasına yardımcı olacaktır.



Detoks suyu adeti geciktirir mi?

Detoks suyu bilinçsizce tüketilmemeli. Detoks suyunun adeti geciktirip geciktirmemesi hakkında kesin bir bilgiye olmasa da, hazırladığınız detoks suyunu aşırıya kaçmadan tüketin. Edindiğiniz malzemelerin taze olmasına özen gösterin ve hazırlamadan önce bol su ile yıkayın. Adet için herhangi bir problem yansıtmayacağını düşünsek bile bunun kesin bir cevap olmadığını ve muhakkak bu konuda uzman bir fikire danışmanız gerektiğini unutmayın.



Detoks suyu hamilelik süresince içilir mi?

Özellikle hamilelik sürecinde beslenmenin ne kadar önemli olduğu bilinen ve üstünde durulması gereken bir gerçek. Detoksun bir amacı olduğunu ve belli dönemlerde gerekli görüldüğü bilinse de hamilelikte ya da hamile kalma sürecinde yapılmaması öneriliyor. Eğer anne adayı iseniz beslenmenize dikkat ediyorsanız ve bunu doktor kontrolünde başarı ile sağlıyorsanız zaten detoks yapmanıza gerek yoktur. Hamilelik sürecini atlattığınızda da emzirme dönemine geçiş yapacağınız için detoks suyu yapmadan, doğru ve dengeli bir biçimde gıda tüketimi yapmanızı öneririz.