Dilara Koçak'tan sınırsız yiyebileceğiniz besinler

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Ünlü diyetisyen ve beslenme uzmanı Dilara Koçak’ın önerileriyle artık açlık hissettiğinizde sınırsızca ve doyasıya yiyebileceğiniz besinleri keşfedeceksiniz!

İlkbaharın başlamasıyla en çok konuşulan konuların başında diyetler geliyor. Kış ayında kontrolü tamamen bıraktıysanız şimdi az yemeye başladığınızda doymama sorunuyla karşılaşabilirsiniz. Mide hacminiz genişlediği için ufak öğünler, aç hissetmenize sebep olabilir. Lif içeriği yüksek, su oranı iyi ve düşük kalorili bazı besinler daha uzun süre tokluk verir.



Su içeriği yüksek sınırsız yiyebileceğimiz besinleri Uzman Diyetisyen Dilara Koçak şöyle sıralıyor.



