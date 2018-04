Fit In Time, spora yenilikçi ve uzman bir yaklaşım getiriyor.





EMS antrenman teknolojisi Alman Miha Bodytec ve kişiye özel antrenman programlarıyla yarattığı değişimin ve potansiyelinizin farkına varın.Fit In Time, içinizde saklı kalmış pozitif gücü açığa çıkaracak dinamik bir öneriyle yola çıkıyor. Fit bir vücuda sahip olmak, kas güçsüzlüğüne dayalı ağrılardan kurtulmak ya da performans artırmak isteyen herkesin içindeki pozitif gücü ve motivasyonu dışarı çıkarıyor.Modern hayatın hızına ayak uydurabilen bir yöntem olan Fit In Time, enerjisini kullanıcılarına da aktararak dönüşümlerine yardımcı oluyor. Ne yönde spor yapmak, nasıl parlamak istiyorsanız bir an önce o kişiye dönüşmenize de yardımcı oluyor. EMS antrenman teknolojisi ve kişiye özel antrenman programıyla vücut şekillendirme, sıkılaştırma ve inceltmenin yanı sıra sportif performansınızı da artırıyor.Fit In Time’ın sunduğu ayrıcalıklar bunlarla da bitmiyor. Spor salonuna tıka basa çantalarla gelmeye bir son veren Fit In Time, sizden sadece ayakkabılarınızı getirmenizi istiyor.Fit In Time ile vücudunuzun bu 25 dakikalık egzersize nasıl cevap verdiğine inanamayacaksınız.