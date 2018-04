Çağımız gereği besin bulmaya ek olarak katkı maddeleri, ağır metaller, stres, alkol kullanımı, düşük bağışıklık sistemi ve ilaç kullanımı, kimyasallar, hava ve çevre kirliliği gibi vücudumuzun direncini düşüren pek çok etkiye maruz kalıyoruz. Dolayısıyla günümüzde gıda intoleransı, besin alerjileri, baş ağrısı, kabızlık gibi problemleri yaşamayan hemen hemen yok gibi.

Diyetisyen: Merve Yüksek



Tüm organlarımız hayati önem taşısa da vücut detoksifikasyonu üzerine en önemli rolü karaciğer üstlenir. Sağlıksız besinler ve düzensiz bir yaşam tarzı ile maruz kalınan toksinlerin karaciğer tarafından nötralize edilip vücudun arınması için; bol antioksidan kaynağı sebze ve meyveler ile sağlıklı tahıl ve protein kaynaklarının bulunduğu bir diyetle karaciğere destek olursunuz.

Bağırsakların vücudun ikinci beyni olduğunu bilmeyen kalmadı. Probiyotik ve prebiyotik besinler bağırsak mikrobiyal dengesiniz düzenleyen ve sağlık açısından önemli role sahip canlı organizmalar. Bağırsaklar ne kadar mutlu ise vücut metabolizması da o kadar mutludur, bu da zayıflama esnasında anahtar noktalardan biridir. Peki bu kilidi açan yiyecekler hangileri?



Probiyotik gıdalar: Yoğurt (doğal, ev yapımı), kefir, ayran, peynir, boza, tarhana, şalgam suyu, bira mayası, turşular, nar ekşisi, sirke



Prebiyotik gıdalar: Pırasa, yer elması, bamya, enginar, kereviz, domates, soğan, sarımsak, hindiba, kuşkonmaz, hardal bitkisi, kurufasulye, mercimek, nohut, bezelye, tam buğday, yulaf, karabuğday, kepekli pirinç, ceviz, badem, fındık, keten tohumu, elma, üzüm, çilek.

Kışa veda ederken metabolizmanın hızlanması ve vücudun toksinlerden arınması için bol klorofilli taze besinlere sofranızda yer açın. Bol antioksidan içeren taze sebzeler hem çok sağlıklı bir karbonhidrat kaynağı hem de yerken sizi oyalayıp midede fazla hacim kaplayarak tokluk sağlar. Mevsiminde tüketilen her sebze ve meyvenin detoksifikasyonda kendine has bir görevi vardır. Hayvansal ya da bitkisel protein kaynakları ile birleştireceğiniz çeşitli renklerdeki sebzelerle hazırladığınız menüler kış kilolarınıza veda ederken size fazlasıyla yardımcı olacak. Tüm bunların birleştiği bir salata tarifini ise burada bulabilirsiniz.

Kendinize sağlıklı beslenme alışkanlıkları yaratmak, bunları düzenli bir şekilde her gün uygulamak, elinizden geldiğince egzersiz yapmak, gündelik hayat streslerini azaltmak, enerjik olmak sizi hedefinize emin adımlarla ulaştıracak olan basamaklar.



Hadi durmayın, siz de yaz gelmeden fazlalıklarınıza güle güle deyin.



