TARİFLERKİNOALI DETOKS SALATASI
(3 porsiyon)Malzemeler
• 2 su bardağı kinoa (pişmiş)
• 1/2 avokado (dilimlenmiş)
• 1/4 demet maydanoz
• 1/4 demet taze nane yaprağı
• 4-5 adet ıspanak yaprağı
• 1 su bardağı brokoli (buharda pişirilip ufak parçalar halinde doğranmış)
• 1 salatalık
• 2 taze soğan
• 1/2 başparmağı taze zencefil rendesi
• 5 çiğ badem
• 5 çiğ kaju
• 1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu
• 1 avuç dilimlenmiş Hindistan cevizi içi
• Az miktarda tuz ve karabiberHazırlanışı
Tüm malzemeleri doğrayıp karıştırın.Sabah
Hindistan cevizli yulafAra öğün
15 badem veya fındıkÖğle
1 porsiyon sebze veya baklagil yemeği (1 kepçe) ya da tahıllı kuru yemişli salata
1 su bardağı kefirAra öğün
2 dilim ekşi mayalı yüzde 100 karabuğday ekmeği
2 dilim az yağlı taze kaşarAkşam
100 gr et veya tavuk veya hindi veya 200 gr balık ızgara
1 tatlı kaşığı zeytinyağlı limonlu salataAra öğün
Meyveli yoğurt1. GÜN
Kahvaltı
2 ince dilim taze ananas
2 parmak kadar keçi peyniri
3 adet bütün ceviz
Mevsim yeşillikleriÖğle
200 gr ızgara hindi
Yoğurtlu kereviz salatasıAra öğün
1 bardak kefirAkşam yemeği
6 yemek kaşığı semizotu yemeği
1 kase ev yapımı yoğurtAra öğün
(En geç 21.00’de)
1 yemek kaşığı kırmızı üzüm
Melisa çayı2. GÜN
Kahvaltı
1 haşlanmış yumurta
2 yemek kaşığı yağsız peynir veya çökelek
1 tatlı kaşığı çörekotu
Mevsim yeşillikleriÖğle
Kinoalı detoks salataAra öğün
2 yemek kaşığı ev yapımı yoğurt
1 avuç yaban mersiniAkşam
5 yağsız ızgara köfte
Izgara sebzeler (kabak, mantar gibi)
AyranAra öğün
1 dilim ananas (üzerine toz tarçın)
Rezene çayı3. GÜN
Kahvaltı
1 yemek kaşığı lor ve 1 yumurta ile yağsız omlet
Mevsim yeşillikleri
3 cevizÖğle
Izgarada veya fırında balık
Limonlu sirkeli roka salatasıAra öğün
1 kiviAkşam
1 çukur tabak az yağlı kabak sote
1 kase ev yapımı yoğurtAra öğün
Kefir
2 kuru kayısı4. GÜN
Kahvaltı
Beyaz peynirli yağsız tostÖğle
1 büyük kase lahana çorbası
Yoğurtlu pancar salatasıAra öğün
3 yemek kaşığı probiyotik yoğurt
1 avuç yaban mersiniAkşam
200 gr ızgara et
5 yemek kaşığı kabuklu pirinçAra öğün
2 kuru hurma
Papatya çayı
5. GÜN
Kahvaltı
1 kase ev yapımı yoğurt
3 yemek kaşığı yulaf ezmesi
1 kuru incir
5 yaban mersini
6 çiğ bademÖğle
Kinoalı detoks salataAra öğün
2 şekersiz yulaflı bisküviAkşam
1 çukur tabak yeşil mercimek yemeği
1 kase ev yapımı yoğurtAra öğün
Tarçınlı laktozsuz süt6. GÜN
Kahvaltı
2 ince dilim taze ananas
2 parmak kadar dil peyniri
3 bütün ceviz
Mevsim yeşillikleriÖğle
Haşlama et
5 yemek kaşığı karabuğdayAra öğün
2 kuru incirAkşam
6 yemek kaşığı yeşil mercimek salatası
CacıkAra öğün
Yarım küçük boy ayva ile yarım küçük boy elma ile meyve salatası (üzerine Türk kahvesi serpiştirin)7. GÜN
Kahvaltı
1 yumurtalı otlu omlet
1 bardak kefir
Bol salatalık ve maydanozÖğle
Kinoalı detoks salataAra öğün
1 elma
KefirAkşam
200 gr ızgara tavuk
Lahana salatasıAra öğün
2 dilim ızgara ananas