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Hafif diyet programı ve tarifleri

Diyetinizde detoks etkili besinlere ve probiyotik zengini gıdalara yer vermek bu etkilerin vücudunuzda yarattığı tüm negatif etkileri en aza indirir. Böylece sağlıklı zayıflamanın da yolu açılmış olur.

TARİFLER
KİNOALI DETOKS SALATASI
(3 porsiyon)
Malzemeler
• 2 su bardağı kinoa (pişmiş)
• 1/2  avokado (dilimlenmiş)
• 1/4  demet maydanoz
• 1/4  demet taze nane yaprağı
• 4-5 adet ıspanak yaprağı
• 1 su bardağı brokoli (buharda pişirilip ufak parçalar halinde doğranmış)
• 1 salatalık
• 2 taze soğan
• 1/2 başparmağı taze zencefil rendesi
• 5 çiğ badem
• 5 çiğ kaju
• 1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu
• 1 avuç dilimlenmiş Hindistan cevizi içi
• Az miktarda tuz ve karabiber

Hazırlanışı
Tüm malzemeleri doğrayıp karıştırın.

Sabah
Hindistan cevizli yulaf
Ara öğün
15 badem veya fındık
Öğle
1 porsiyon sebze veya baklagil yemeği (1 kepçe) ya da tahıllı kuru yemişli salata
1 su bardağı kefir
Ara öğün
2 dilim ekşi mayalı yüzde 100 karabuğday ekmeği
2 dilim az yağlı taze kaşar
Akşam
100 gr et veya tavuk veya hindi veya 200 gr balık ızgara
1 tatlı kaşığı zeytinyağlı limonlu salata
Ara öğün
Meyveli yoğurt

1. GÜN
Kahvaltı
2 ince dilim taze ananas
2 parmak kadar keçi peyniri
3 adet bütün ceviz
Mevsim yeşillikleri
Öğle
200 gr ızgara hindi
Yoğurtlu kereviz salatası
Ara öğün
1 bardak kefir
Akşam yemeği
6 yemek kaşığı semizotu yemeği
1 kase ev yapımı yoğurt
Ara öğün (En geç 21.00’de)
1 yemek kaşığı kırmızı üzüm
Melisa çayı

2. GÜN
Kahvaltı
1 haşlanmış yumurta
2 yemek kaşığı yağsız peynir veya çökelek
1 tatlı kaşığı çörekotu
Mevsim yeşillikleri
Öğle
Kinoalı detoks salata
Ara öğün
2 yemek kaşığı ev yapımı yoğurt
1 avuç yaban mersini
Akşam
5 yağsız ızgara köfte
Izgara sebzeler (kabak, mantar gibi)
Ayran
Ara öğün
1 dilim ananas (üzerine toz tarçın)
Rezene çayı

3. GÜN
Kahvaltı
1 yemek kaşığı lor ve 1 yumurta ile yağsız omlet
Mevsim yeşillikleri
3 ceviz
Öğle
Izgarada veya fırında balık
Limonlu sirkeli roka salatası
Ara öğün
1 kivi
Akşam
1 çukur tabak az yağlı kabak sote
1 kase ev yapımı yoğurt
Ara öğün
Kefir
2 kuru kayısı

4. GÜN
Kahvaltı
Beyaz peynirli yağsız tost
Öğle
1 büyük kase lahana çorbası
Yoğurtlu pancar salatası
Ara öğün
3 yemek kaşığı probiyotik yoğurt
1 avuç yaban mersini
Akşam
200 gr ızgara et
5 yemek kaşığı kabuklu pirinç
Ara öğün
2 kuru hurma
Papatya çayı

5. GÜN
Kahvaltı
1 kase ev yapımı yoğurt
3 yemek kaşığı yulaf ezmesi
1 kuru incir
5 yaban mersini
6 çiğ badem
Öğle
Kinoalı detoks salata
Ara öğün
2 şekersiz yulaflı bisküvi
Akşam
1 çukur tabak yeşil mercimek yemeği
1 kase ev yapımı yoğurt
Ara öğün
Tarçınlı laktozsuz süt

6. GÜN
Kahvaltı
2 ince dilim taze ananas
2 parmak kadar dil peyniri
3 bütün ceviz
Mevsim yeşillikleri
Öğle
Haşlama et
5 yemek kaşığı karabuğday
Ara öğün
2 kuru incir
Akşam
6 yemek kaşığı yeşil mercimek salatası
Cacık
Ara öğün
Yarım küçük boy ayva ile yarım küçük boy elma ile meyve salatası (üzerine Türk kahvesi serpiştirin)

7. GÜN
Kahvaltı
1 yumurtalı otlu omlet
1 bardak kefir
Bol salatalık ve maydanoz
Öğle
Kinoalı detoks salata
Ara öğün
1 elma
Kefir
Akşam
200 gr ızgara tavuk
Lahana salatası
Ara öğün
2 dilim ızgara ananas

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