İçecekler ve kalori

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Üç kutu içecek ekstra 300 kalori!

İçeceklerin kalorisi olmadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Tatlandırıcı kullanılmış hazır içeceklerin ve aromasız sodaların dışında bütün yapay içecekler kalori içerir ve gün boyunca üç kutu içecek size ekstradan 300 kalori getirir.

Diyette olduğunuzu söyleyip dışarıda iken hiçbir besini satın almıyorsanız fakat arkadaşlarınızdan ‘tadımlık’ besinler atıştırıyorsanız diyette başarısız olabilirsiniz. ‘Bir parça kekten ne olur ki…’, ‘pizzasının ucundan koparmıştım ama…’, ‘içeceğinden sadece bir yudum aldım’ gibi cümlelerin sayısı arttıkça sizin de günlük besinlerle aldığınız enerji miktarı artar. Yapılan bazı çalışmalar arkadaşlarınızdan aşırmaları kestiğinizde günlük enerji alımınızın yüzde 5-10 azalacağını gösteriyor.