Ne yaparsam yapayım kilo veremiyorum diyenlerden misiniz? Belki de sorun yediklerinizde değildir...

Pek çok kişi aynı dertten mustarip! Ne yaparlarsa yapsınlar kilo veremiyor, aylarca diyet uygulamalarına rağmen fazla kilolarından kalıcı olarak kurtulmayı başaramıyorlar. Hal böyle olunca “Diyetimi aksatmadığım halde vücudum direnç gösteriyor” diyerek sineye çekiyor, aslında bunun altında kolayca çözülebilecek sorunların yattığını bilmeden çaresizce kabullenebiliyorlar! Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Olcay Barış, “Bu durumda endokrinoloji uzmanına başvurmanızda fayda var. Çünkü tiroit hormonunuz yavaş çalışıyor, demir veya D vitamini eksikliği yaşıyor olabilirsiniz. Bu 3 neden vücudunuzun kilo vermeye karşı direnç göstermesine neden olan ama çözülebilen sorunlar. Düzenli ve tempolu yürüyüşü de ihmal etmediğinizde fazla kilolarınızdan kalıcı olarak kurtulabilirsiniz” diyerek kilo vermenin önündeki 3 engeli ve yapılması gerekenleri anlattı.

1. Tiroit hormonunun yavaş çalışması

Ülkemizde en sık görülen metabolizma hastalıklarından biri hipotiroit her yaşta ortaya çıkabiliyor. Basit bir kan testiyle tanısı konulabilen tiroit hormonunun yavaş çalışması kilo verememenin yanı sıra birçok sorunu da beraberinde getirdiğinden tedavi edilmesi şart. Diyet tedavisinde ise; kan şekerini çabuk yükselten glisemik indeksi yüksek gıdaları beslenme düzeninden çıkartmak çok önemli. Beyaz ekmek, pirinç pilavı, patates, makarna, havuç, mısır, muz, incir, meyve suları gibi glisemik indeksi yüksek besinler ve içecekler beslenmenizde yer almamalı.

2. Kansızlık

Ülkemizde özellikle üreme çağındaki kadınlarda çok sık görülen demir eksikliği kilo vermeyi güçleştiriyor. Halsizlik, çarpıntı, sinirlilik, üşüme ve sürekli uyku isteğine de yol açan demir eksikliği kan tahliliyle ortaya çıkıyor. Demirden zengin kırmızı et ve yumurta başta olmak üzere çekirdekli siyah üzüm, pekmez gibi besinleri mutlaka tüketin. C vitamini demir emilimini arttırdığı için yumurta ve kırmızı etin yanında bol yeşillik yiyin. Süt, yoğurt gibi kalsiyumdan zengin besinler demir emilimini azalttığından demir içeriği yüksek besinlerle birlikte tüketmeyin. Çay ve kahveyi yemeklerden en az bir saat sonra tüketin.

3. D vitamini eksikliği

D vitamini yetersizliği çok ciddi sağlık sorunlarına yol açmasının yanı sıra; kilo vermeyi güçleştiriyor, kilo almayı ise kolaylaştırıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Olcay Barış “Bir kişinin D vitamini ihtiyacının sadece yüzde 10’u besinler aracılığıyla sağlanabilmektedir. Kişinin vücudundaki D vitamininin yüzde 90-95’i güneş ışınlarının etkisi ile deride sentez edilir. D vitamininin en iyi kaynağı güneş olduğundan yazın olduğu gibi sonbahar ve kışın da güneşli anları kaçırmayıp 15-20 dakika koruyucu krem sürmeden güneşten faydalanmak gerekir” diyor. Yağda çözülen D vitamini için en iyi besinlerin başında ise balık yağı, ciğer, peynir ve yumurta sarısı geliyor.



