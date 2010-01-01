Kışın kilo almak hemen hemen herkesin ortak sorunu. Ancak metabolizmanızı hızlandıran ve kilo almanızı engelleyen önlemlerle kışı kilo almadan geçirebilirsiniz. Nasıl mı?

Kış mevsiminde kilo almanın en önemli nedeni metabolizma hızının düşmesi. Dolayısıyla kışın ideal kiloda kalmanın yolu öncelikle metabolizma hızını artırmaktan geçiyor! Kışın soğuyan havanın etkisiyle vücudumuz değişen ısıya uyum sağlamak için kendi ısısını korumaya çalışıyor. Bu nedenle harcadığı enerjiyi azaltmak için vücut metabolizma hızını düşürüyor. Ancak düşen metabolizma hızıyla birlikte depolanan enerji artıyor. Bu enerjinin çoğu, yine vücut ısımızın soğuyan havalara uyum sağlaması amacıyla maalesef yağ hücrelerinden oluyor. İşte kış aylarında belki de farkında olmadan aldığımız kiloların sebebi, enerji dengesini sağlayamamak. Bu noktada hemen hepimizin aklına takılan soru da şu; Peki metabolizma hızımızı nasıl artırabiliriz? Acıbadem International Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Güneş, kışın kilo almamak için metabolizmanızı hızlandırmanın püf noktalarını anlattı.

1. Uyandıktan 1 saat sonra kahvaltı edin

Hızlı bir metabolizma için düzenli beslenmek ilk şart. Uyandıktan sonra 1 saat içinde kahvaltı ederek metabolizma hızınızı yüzde 30 oranında artırabilirsiniz. Kahvaltıda yağlı ve şekerli gıdalardan uzak durmanız gerektiğini unutmayın. Kahvaltının dengeli ve doyurucu olması için protein (yumurta, peynir, süt), kaliteli karbonhidrat (tam tahıllı ürünleri, yulaf) mevsim yeşillikleri ve mevsim meyveleri içermesi gerekiyor.





2. Ana öğünleri atlamayın

Metabolizma hızının azalmasının en büyük sebeplerinden biri de, düzensiz beslenme alışkanlığı. Özellikle ana öğünleri (kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği) düzenli olarak tüketmek, besinlerin vücutta yağ olarak depolanmasının önüne geçiyor. İki ana öğünün arasında 4-5 saat gibi zaman dilimi olmasına da özen gösterin.

3. Günde 10 bardak su için

Havaların soğumasıyla birlikte unutmaya başladığınız su ihtiyacınızı yeniden hatırlayın. Vücudunuzun yüzde 70’ini oluşturan suyu günde 10 bardak içmeniz metabolizma hızınızı arttırarak, aldığınız enerjinin vücutta yağ olarak depolanmasını engelleyecektir.





4. 1 fincan tarçınlı, limonlu zencefil çayı

Zencefil ve tarçın vücut sıcaklığını yükselterek metabolizma hızını arttırıyor. Bunların yanına bir de C vitamininden zengin olan limonu eklediğinizde hem metabolizmanızı hızlandırmış hem de bağışıklık sisteminizi güçlendirmiş olacaksınız. 1 büyük bardak kaynamış suya 1 dilim taze zencefil, 1 tane çubuk tarçın, 2 dilim limon ilave edip, karışımı 10 dakika kadar demlenmeye bırakarak çayınızı hazırlayabilirsiniz. Çayınızı tatlandırmak isterseniz 1 çay kaşığı kadar üzüm pekmezi ilave edebilirsiniz.

5. Şekerli gıdalar ve hamur işlerine ambargo koyun

Yaşadığınız açlık krizlerinde belki de ilk aklınıza gelen şekerli gıdalar ve hamur işleri tüketmek oluyor. Ancak karbonhidrat içerikleri ve kalori yükleri yüksek olan bu besinlerin tamamına yakınının vücutta yağ olarak depolandığını unutmamak gerekiyor. Oysa aralarda yaşadığınız açlıklarda bu besinler yerine mevsim meyvelerinden 1 porsiyon (1 orta boy elma veya portakal veya 1 tane kivi vb.) seçmek kilo kontrolünü sağlamayı kolaylaştırıyor.





6. Yeşil yapraklı sebzelere sofrada yer açın

Değişen hava koşullarına uyum sağlamak için vücut direncinizi arttırmanız şart. C vitamini vücut direncinin artmasında ve güçlü bir bağışıklık sistemiyle vücut ısısının korunmasında en önemli vitaminlerden biri. C vitamininden zengin; ıspanak, pazı, brokoli ve karnabahar gibi yeşil yapraklı sebze yemeklerini hafta da en az 3-4 kere tüketmeye çalışın. Yeşil yapraklı sebzelerin yanında C vitamininden zengin olan turunçgillerin tüketimi de bağışıklık sistemini destekliyor. Her gün 1 adet portakal veya greyfurt yemek de vücut direncini arttırmanın bir diğer yolu.





7. Badem yiyin

Riboflavin, magnezyum, bakır ve yağ asidinden zengin olan bademin sindirilmesi için vücudun daha fazla enerji harcaması gerekiyor. Bunun sonucunda metabolizma hızınız artıyor. Badem ayrıca midede kalış süresi de uzun olması nedeniyle kendinizi daha uzun süre tok hissetmenizi sağlıyor. Günlük 8-10 adet çiğ badem tüketerek metabolizma hızlandırıcı artırabilir ve tok tutucu bir ara öğün yemiş olursunuz.





8. Günde 1 fincan yeşil çay

Yeşil çayın içerisinde bulunan kafein ve ‘epiogallocatechin-3-gallat’ adındaki bileşen sinir sistemi ile beyni etkileyerek kalp atış hızını ve metabolizmayı hızlandırıyor. İçerisindeki polinefol bileşenleri de iştahın baskılanmasına yardımcı oluyor. Ancak yeşil çayın bu etkileri için onu doğru demlemek gerekiyor. Yeşil çayın kesinlikle kaynatılmaması gerek. Bir kupa kaynamış suyu ocaktan aldıktan sonra içine 1 çay kaşığı kadar yeşil çay ilave edip 3-4 dakika kadar demleyin, ardından süzün. Sonrasında çayınızı ister soğuk ister sıcak olarak içebilirsiniz.





9. Yemeklerin tadına bakmadan tuz eklemeyin

Tuzda bulunan sodyumun fazla alımı vücudun su tutmasına, bunun sonucunda da ödem yapmasına neden oluyor. Sonuç; kendinizi, özellikle sabahları uyandığınızda şişkin ve kilolu hissetmek. Günlük tuz tüketiminizi 5 gram (1 çay kaşığı) ile sınırlandırmaya çalışın.

10. Fiziksel aktiviteyi ihmal etmeyin

Havaların soğuması spora ara vermeniz için bir neden olmasın. Eğer herhangi bir spor dalıyla ilgilenmiyorsanız günlük 30-40 dakikalık yürüyüşler yaparak harcadığınız enerjiyi arttırabilirsiniz. Böylelikle yavaşlayan metabolizma hızınızın da dengesini sağlamış olursunuz.



