Özel bir beslenme programı

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Fitintime Cenk Özyılmaz liderliğinde, fiziğine ve sağlığına önem verenlere çok özel bir beslenme danışmanlığı programı hazırladı.

Türkiye'nin ilk kişisel antrenör hizmeti veren spor stüdyosu zinciri ile fitness alanında öncü fitintime kişiye özel, doğru beslenme odaklı bir program ile spora yeni bir boyut kazandırıyor.

Fitintime, ünlü ve başarılı beslenme uzmanı Cenk Özyılmaz ile birlikte üyelerinin yaşam tarzına, beslenme ve egzersiz alışkanlıklarına özel bir program sunuyor. Düzenli vücut analizleri yapıldıktan sonra çıkan sonuçlar doğrultusunda Cenk Özyılmaz’ın kişiye özel olarak hazırladığı program ile gelişiminizi takip ediyor. Fitintime, sporu doğru beslenmeyle birleştirerek ideal vücut kompozisyonuna ulaşmanızı hedefliyor.