Forma girmek istiyorsunuz ama hızlı hızlı adımlar atmak size göre değil.
Pilatesin yararları neler?
Pilates egzersizlerinin temel
amacı zihin-beden bütünlüğünü
sağlamak… Verimli bir çalışma
yapabilmek için egzersiz
sırasında nefes alıp verişin ve hareketlerin
doğru yapılmasına odaklanılması
gerekiyor. Pilates vücudun merkezini
(core) güçlendirip denge ve koordinasyonu
artırarak stresi azaltıyor. Vücudunuzu
daha iyi tanımanızı ve bunun faydalarını
günlük hayatta hissetmenizi sağlıyor. Ayrıca
kemik yapınızı sağlamlaştırıyor. Sırt ve bel
ağrılarından kurtulmak, düz ve biçimli bir
karına, ince bir bele sahip olmak ve dik
durmak da pilatesin yararları arasında yer
alıyor.
Kimler pilates yapmamalı?
Egzersizler güvenli ve kontrollü yapıldığında
pilates her yaş seviyesine uygundur. Ayrıca
hamileler, bel ve boyun fıtığı olanlar
eğitmen kontrolünde pilates yapabiliyorlar.