Ruha iyi gelen spor: Pilates

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Forma girmek istiyorsunuz ama hızlı hızlı adımlar atmak size göre değil.

Pilatesin yararları neler?

Pilates egzersizlerinin temel amacı zihin-beden bütünlüğünü sağlamak… Verimli bir çalışma yapabilmek için egzersiz sırasında nefes alıp verişin ve hareketlerin doğru yapılmasına odaklanılması gerekiyor. Pilates vücudun merkezini (core) güçlendirip denge ve koordinasyonu artırarak stresi azaltıyor. Vücudunuzu daha iyi tanımanızı ve bunun faydalarını günlük hayatta hissetmenizi sağlıyor. Ayrıca kemik yapınızı sağlamlaştırıyor. Sırt ve bel ağrılarından kurtulmak, düz ve biçimli bir karına, ince bir bele sahip olmak ve dik durmak da pilatesin yararları arasında yer alıyor.



Kimler pilates yapmamalı?

Egzersizler güvenli ve kontrollü yapıldığında pilates her yaş seviyesine uygundur. Ayrıca hamileler, bel ve boyun fıtığı olanlar eğitmen kontrolünde pilates yapabiliyorlar.



