Siyez buğdayı, sağlıklı beslenmeye özen gösteren ve diyet yapanların sık sık tercih ettiği bir yiyeceklerden yalnızca bir tanesi. Faydalı ve leziz karabuğdayı yeterince tanıyor musunuz? O zaman hazırsanız karabuğday hakkında merak edilenlere birlikte bakalım.

Siyez buğdayı, son dönemde özellikle sağlıklı beslenmeye önem gösterenler arasında popüler buğday türlerinden biri oldu. Yalnızca Türkiye’de değil Avrupa’da da yetişen siyez buğdayı, taş değirmenlerde öğütülerek bulgur ve una dönüşüyor, sonrasında sofralarımıza lezzet katıyor. Hastalık ve zararlı dış etkenlere dayanıklı yapısıyla kurak şartlarda bile yetiştirilebiliyor.





Siyez Buğdayı Nedir?

Siyez Buğdayı, 10 bin yıllık tarihe sahip olup günümüzde kullanılan buğdayın ilk hali olarak biliniyor. İlk olarak Güneydoğu Anadolu’da yetiştirilen siyez bu ülkenin topraklarında doğmuş, özellikle günümüzde yediğimiz her şeyin içerisinde söz konusu olan GDO’dan uzak genetiğiyle oynanmamış bir buğday çeşididir. Dünyada 14 kromozoma sahip tek besin kaynağıdır. Aynı zamanda siyez bulguru olarak da bilinir. Araştırmalarda yüksek yağ içeriğine ve diğer buğdaylara göre daha fazla sarı luteine sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Protein, fenolikler, karotenoidler ve tokoferoller açısından yine diğer buğdaylara oranla çok daha zengin bir yapıya sahip olduğu da ortaya çıkmıştır.





Siyez Buğdayı Faydaları Nelerdir?

Siyez buğdayının, zengin içeriğiyle sindirimden sinir sistemine kadar birçok konuda faydası var.

Siyez sindirim dostudur. Zengin lif kaynağı olmasından dolayı sindirimi kolaylaştırır.

Protein değeri yüksek, karbonhidrat değeri düşüktür.

Glisemik endeksi en uygun gıdalardan biridir.

Yağ oranı düşük ve kolesterol içermemektedir.

İçerdiği yüksek antioksidan ile hücre yapısını korumaya yardımcı olur

B1 vitamini içermesinden dolayı sinir ve sindirim sistemine iyi gelmektedir.

Çinko, magnezyum ve kalsiyum olarak oldukça zengin.

Siyez buğdayı ile yapılan ekmek ve hamur işleri glutensiz değildir. Fakat siyez buğdayı içerisinde daha az gluten var.

Siyez Buğdayı Nerelerde ve Nasıl Kullanılır?

Siyez buğdayı, ülkemizde daha çok siyez bulguru olarak biliniyor. Bunun sebebi de bulgur yapımında oldukça fazla kullanılıyor. Siyez unu ile diğer buğdaylara nazaran daha sağlıklı pilav ve hamur işleri de yapabilirsiniz. Siyez ununun kabarma özelliği yok. Bu yüzden daha yassı, daha düz yüzeye sahip ekmek yapımında da kullanabilirsiniz.



