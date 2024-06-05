Yaza fit girmek için hala şansınız var! Diyetisyen Gizem Deniz'den 8 adımda formda kalma yolları

Sıcakların gelmesi ile kilo vermek çoğu kişinin odak noktası haline geliyor.

Kısa sürede kilo vermek ve daha ince görünebilmek için uygulanan yanlış diyetler, kiloların kısa zamanda geri alınmasına neden oluyor. İnce kıyafetlere, sahile ve güneşe ramak kala eğer fazlalıklarınız yeni aklınıza geldiyse yaza formda girmek için hala şansınız var. Diyetisyen Gizem Deniz yaza formda girmek için 8yöntemi sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Yaza fit girmek için yapmanız gereken 8 şey

Yaz mevsiminin güzel havaları ve uzun gün süreleri fiziksel aktivite için en büyük avantajdır. Hayatınıza katacağınız her aktif süre, sağlıklı beslenirken fit kalmamızda bize yardımcı olacaktır.

Bol su içmeyi unutmayalım. Yazın karşılaştığımız baş ağrılarının en büyük nedeni kaybedilen sıvının yerine koyulmamasıdır. Şekerli soğuk içecekler yerine suyumuzu renk renk mevsim meyveleriyle aromalandırabiliriz; her saat başı 1 bardak su içmeyi alışkanlık haline getirelim.

Yazın hem hazırlama kolaylığı hem tüketirken bize verdiği ferahlık sayesinde yaz sebzeleri ile arayı iyi tutalım. Diyet süresince sağladıkları uzun süre tokluk etkisi de avantajdır. Sebzeleri ve meyveleri renk renk tüketmeye özen gösterelim. Antioksidan içeriği yüksek renkli öğünler ile kanser başta olmak üzere birçok hastalıktan korunabiliriz.

Pişirme yöntemimiz çok sağlıklı bir besinin dahi bize zarar vermesine neden olabilir. Besinlerimizi tencere usulü-haşlayarak, fırında veya ızgara yaparak hazırlayalım. Sebzelerimizi çok pişirmeden tüketmeye özen gösterelim.

Ara öğün yapmamız enerjimizi toplamada, açlık krizlerimizi önlemede ve gün içinde tükettiğimiz besin çeşitliliğini arttırmada bize yardımcı olacaktır. Bu sayede sürdürülebilir sağlıklı beslenme davranışı kazanabiliriz.

Yazın D vitamini depolarımızı dolduran yaz güneşinden faydalanmayı da ihmal etmeyelim.