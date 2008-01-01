Metropol yaşantısı, stres ve kötü doğa koşulları da eklendiğinde vücuttan atamadığımız ve sürekli maruz kaldığımız toksinler zamanla sağlığımızı olumsuz etkiler. Detoks demek bahar yorgunluğundan uzaklaşmak, vücudu sağlıklı bir düzene geçirmek için gerekli altyapıyı oluşturmak demektir. Zayıflama programlarına başlamadan önce ve sağlıklı bir yeme düzenine geçişte ilk basamak detokstur. Aktivite düzeyi çok düşük olan kişiler, kötü beslenme alışkanlıkları olan, zamanının çoğunu toplantı, seyahat gibi yeme düzenini olumsuz etkileyecek durumlar içerisinde geçirenler ayda 1-2 gün dahi olsa detoks programlarını bir diyetisyenden yardım alarak uygulayabilirler.
Uzman Diyetisyen Ferin Batman
Detoks boyunca...
• Kahvaltıdan 20 dakika önce 1 bardak sıcak suyun içine yarım limon sıkıp için. Tansiyonunuz düşükse, limon yerine 1 yemek kaşığı elma sirkesi de ekleyebilirsiniz.
• Detoks diyeti süresince günde 3 fincan naneli, limonlu ya da yaseminli yeşil çay için.
• Gün boyu mutlaka 2.5 litre su tüketin.
• Kan şekeri regülasyonunu sağlamak ve sindirim sistemini düzenlemek için kahvaltıda her gün smoothie ya da yulaf tercih edin.
• İkindi öğününde mutlaka bitkisel protein ve karbonhidratı birlikte tüketin.
• Gün boyu 30 dakika orta tempoda yürüyüş yapın.
• Şeker kullanmayın. Günde maksimum 6 gram (1 tatlı kaşığı) şeker hakkınız olduğunu unutmayın.
• Kahve içmeyin. Aşırı bağımlıysanız baş ağrısı olmaması için 1 fincan içebilirsiniz.
• Sigara ve alkol kullanmayın.
• Doymuş yağ tüketimini en aza düşürün.
• Soslar, çikolata, fruktoz şurubu içeren besinler kullanmayın. İşlenmiş besinler, konserveler, tuz, şeker, beyaz un ve beyaz undan yapılmış makarna/ekmek, kırmızı et, tavuk, yağlı peynirler, krema, tereyağı, kuyruk yağı tüketmeyin.
• Suyunuzu, içine elma sirkesi, berry’ler, salatalık, zencefil, limon ya da nane atarak için.
- Örnek menü -
1. Gün
Sabah
• Yulaflı kahvaltı veya smoothie
Ara
• 1 salatalık
Öğle
• 1 kase detoks kabak çorbası
• 2 tahıl gevreği
Ara
• 1 elma
• 20 kabak çekirdeği
Akşam
• 1 kase kinoalı sebze salatası
• 4 kaşık yoğurt
2. Gün
Sabah
• Yulaflı kahvaltı veya smoothie
Ara
• 1 elma
Öğle
• Kimyonlu limonlu kabak haşlama
• 1 küçük kase haşlanmış pirinç
Ara
• 1 armut
• 10 çiğ badem
Akşam
• 3 adet nohut köftesi
• 4 kaşık yoğurt
3. Gün
Sabah
• Yulaflı kahvaltı veya smoothie
Ara
• 1 armut
Öğle
• 1 kase detoks kabak çorbası
• 1-2 tahıl gevreği
Ara
• Altın süt (zerdaçallı süt)
Akşam
• 8 yemek kaşığı mantar sote veya haşlanmış yeşil mercimekli salata
• 4 kaşık yoğurt
4. Gün
Sabah
• Yulaflı kahvaltı veya smoothie
Ara
• 1 salatalık
Öğle
• 8 yemek kaşığı mantar sote veya haşlanmış yeşil mercimekli salata
Ara
• 1 ayran veya 1 çay bardağı kefir
Akşam
• Izgara balık
• Yağsız salata
• 1 dilim esmer ekmek
Ara
• 1 kivi
5. Gün
Sabah
• Yulaflı kahvaltı veya smoothie
Ara
• 1 havuç
Öğle
• 1 kase detoks kabak çorbası
• 2 tahıllı gevrek
Ara
• 1 küçük meyve
• 10 çiğ badem
Öğle
• 1 kase kinoa veya mercimek çorbası
• 4 kaşık yoğurt
Ara
• 1 küçük meyve
Yeşil smoothie
Malzemeler
• 1 fincan ıspanak
• 1 çay bardağı portakal suyu
• 1 orta boy muz
• 1 bardak badem sütü/soya sütü
• 1 tatlı kaşığı bal
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri blender’dan geçirin.
Çilekli yulaf
Malzemeler
• 1 su bardağı laktozsuz süt
• 4 yemek kaşığı yulaf ezmesi
• 10-12 çilek
• 5 çiğ badem
• 1 çay kaşığı tarçın
Hazırlanışı
Süt, yulaf ezmesi ve tarçını karıştırıp geceden buzdolabına koyun. Sabah diğer malzemeleri ekleyin.
Detoks kabak çorbası
Malzemeler
• 2 kabak
• 2 küçük boy soğan
• 2 orta boy domates
• 2 yemek kaşığı bulgur
• Yarım demet nane
• Yarım demet maydanoz
• 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
• 2 diş sarımsak
• Limon suyu
• Pul biber, karabiber, tuz
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri kaynatıp blender’dan geçirin.
Nohut köftesi
Malzemeler
• 1 fincan haşlanmış nohut
• 1 orta boy havuç
• 1 tatlı kaşığı tahin
• Çeyrek orta boy kabak
• Çeyrek orta boy soğan
• 2 diş sarımsak
• 1 çay kaşığı kişniş
• 1 çay kaşığı acı kırmızıbiber
• 1 çay kaşığı zerdeçal
Hazırlanışı
Tüm karışımı blender’dan geçirin ve köfte haline getirin. 1 yemek kaşığı yağ eklenmiş tavada her iki tarafını 3’er dakika pişirip haşlanmış kabak ile birlikte servis edebilirsiniz.