Bu diyet ruhunuzu ve bedeninizi beslerken size sağlıklı bir yaşamın yolunu açacak. Bu diyete başlayarak vücudunuzu ve ruhunuzu besleme kararı almış oluyorsunuz; yani harika bir yolculuğa başlamak üzeresiniz. Daha mutlu bir yaşam sürdüğünüzü ve sağlığınızın geliştiğini fark edeceksiniz.

Metropol yaşantısı, stres ve kötü doğa koşulları da eklendiğinde vücuttan atamadığımız ve sürekli maruz kaldığımız toksinler zamanla sağlığımızı olumsuz etkiler. Detoks demek bahar yorgunluğundan uzaklaşmak, vücudu sağlıklı bir düzene geçirmek için gerekli altyapıyı oluşturmak demektir. Zayıflama programlarına başlamadan önce ve sağlıklı bir yeme düzenine geçişte ilk basamak detokstur. Aktivite düzeyi çok düşük olan kişiler, kötü beslenme alışkanlıkları olan, zamanının çoğunu toplantı, seyahat gibi yeme düzenini olumsuz etkileyecek durumlar içerisinde geçirenler ayda 1-2 gün dahi olsa detoks programlarını bir diyetisyenden yardım alarak uygulayabilirler.





Uzman Diyetisyen Ferin Batman



Detoks boyunca...

• Kahvaltıdan 20 dakika önce 1 bardak sıcak suyun içine yarım limon sıkıp için. Tansiyonunuz düşükse, limon yerine 1 yemek kaşığı elma sirkesi de ekleyebilirsiniz.

• Detoks diyeti süresince günde 3 fincan naneli, limonlu ya da yaseminli yeşil çay için.

• Gün boyu mutlaka 2.5 litre su tüketin.

• Kan şekeri regülasyonunu sağlamak ve sindirim sistemini düzenlemek için kahvaltıda her gün smoothie ya da yulaf tercih edin.

• İkindi öğününde mutlaka bitkisel protein ve karbonhidratı birlikte tüketin.

• Gün boyu 30 dakika orta tempoda yürüyüş yapın.

• Şeker kullanmayın. Günde maksimum 6 gram (1 tatlı kaşığı) şeker hakkınız olduğunu unutmayın.

• Kahve içmeyin. Aşırı bağımlıysanız baş ağrısı olmaması için 1 fincan içebilirsiniz.

• Sigara ve alkol kullanmayın.

• Doymuş yağ tüketimini en aza düşürün.

• Soslar, çikolata, fruktoz şurubu içeren besinler kullanmayın. İşlenmiş besinler, konserveler, tuz, şeker, beyaz un ve beyaz undan yapılmış makarna/ekmek, kırmızı et, tavuk, yağlı peynirler, krema, tereyağı, kuyruk yağı tüketmeyin.

• Suyunuzu, içine elma sirkesi, berry’ler, salatalık, zencefil, limon ya da nane atarak için.



- Örnek menü -

1. Gün

Sabah

• Yulaflı kahvaltı veya smoothie

Ara

• 1 salatalık

Öğle

• 1 kase detoks kabak çorbası

• 2 tahıl gevreği

Ara

• 1 elma

• 20 kabak çekirdeği

Akşam

• 1 kase kinoalı sebze salatası

• 4 kaşık yoğurt



2. Gün

Sabah

• Yulaflı kahvaltı veya smoothie

Ara

• 1 elma

Öğle

• Kimyonlu limonlu kabak haşlama

• 1 küçük kase haşlanmış pirinç

Ara

• 1 armut

• 10 çiğ badem

Akşam

• 3 adet nohut köftesi

• 4 kaşık yoğurt



3. Gün

Sabah

• Yulaflı kahvaltı veya smoothie

Ara

• 1 armut

Öğle

• 1 kase detoks kabak çorbası

• 1-2 tahıl gevreği

Ara

• Altın süt (zerdaçallı süt)

Akşam

• 8 yemek kaşığı mantar sote veya haşlanmış yeşil mercimekli salata

• 4 kaşık yoğurt



4. Gün

Sabah

• Yulaflı kahvaltı veya smoothie

Ara

• 1 salatalık

Öğle

• 8 yemek kaşığı mantar sote veya haşlanmış yeşil mercimekli salata

Ara

• 1 ayran veya 1 çay bardağı kefir

Akşam

• Izgara balık

• Yağsız salata

• 1 dilim esmer ekmek

Ara

• 1 kivi



5. Gün

Sabah

• Yulaflı kahvaltı veya smoothie

Ara

• 1 havuç

Öğle

• 1 kase detoks kabak çorbası

• 2 tahıllı gevrek

Ara

• 1 küçük meyve

• 10 çiğ badem

Öğle

• 1 kase kinoa veya mercimek çorbası

• 4 kaşık yoğurt

Ara

• 1 küçük meyve







Yeşil smoothie

Malzemeler

• 1 fincan ıspanak

• 1 çay bardağı portakal suyu

• 1 orta boy muz

• 1 bardak badem sütü/soya sütü

• 1 tatlı kaşığı bal



Hazırlanışı

Tüm malzemeleri blender’dan geçirin.



Çilekli yulaf

Malzemeler

• 1 su bardağı laktozsuz süt

• 4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

• 10-12 çilek

• 5 çiğ badem

• 1 çay kaşığı tarçın



Hazırlanışı

Süt, yulaf ezmesi ve tarçını karıştırıp geceden buzdolabına koyun. Sabah diğer malzemeleri ekleyin.



Detoks kabak çorbası

Malzemeler

• 2 kabak

• 2 küçük boy soğan

• 2 orta boy domates

• 2 yemek kaşığı bulgur

• Yarım demet nane

• Yarım demet maydanoz

• 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

• 2 diş sarımsak

• Limon suyu

• Pul biber, karabiber, tuz



Hazırlanışı

Tüm malzemeleri kaynatıp blender’dan geçirin.



Nohut köftesi

Malzemeler

• 1 fincan haşlanmış nohut

• 1 orta boy havuç

• 1 tatlı kaşığı tahin

• Çeyrek orta boy kabak

• Çeyrek orta boy soğan

• 2 diş sarımsak

• 1 çay kaşığı kişniş

• 1 çay kaşığı acı kırmızıbiber

• 1 çay kaşığı zerdeçal



Hazırlanışı

Tüm karışımı blender’dan geçirin ve köfte haline getirin. 1 yemek kaşığı yağ eklenmiş tavada her iki tarafını 3’er dakika pişirip haşlanmış kabak ile birlikte servis edebilirsiniz.