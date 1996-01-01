Günde sadece 10 dakikanızı yogaya ayırarak daha zinde ve sağlıklı bir hayata var mısınız? Cevabınız evetse, her yerde yapabileceğiniz, birbirinden pratik ve faydalı yoga hareketleri için yazımıza bir göz atın!

Yoga sayesinde tüm vücudunuzu hareket ettirerek, solunumunuzu ve dolaşım sisteminizi iyileştirebilir, enerjinizi yükselterek stresten arınabilirsiniz! "Peki ama nasıl?" diyorsanız; buyrun...



Yoga hareketleri nelerdir?

Yoga hareketleri, aslında doğada bulunan hayvan duruşlarından yola çıkarak düzenlenmiş asana olarak isimlendirilen duruşlardan gelir. Bu duruşlar pozisyona bağlı olarak sınıflandırılabilir. Ayakta, oturarak, yüz üstü ve sırt üstü olmak üzere farklı pozisyonlarda yapılan yoga hareketleri bu anlamda dört başlık altında incelenebilir. Aynı zamanda bu duruş ve hareketler etkisine göre de kültürel, meditatif, dengeleyici, dinlendirici ve ters duruşlar olmak üzere 5 farklı başlıkta ele alınabilir. Bu başlıkların her birine temel anlamda değinecek olursak; kültürel duruşların bedenin dik durmasını sağlayan terapi amaçlı yoga hareketleri içerdiğini söyleyebiliriz. Meditatif duruşlarda sabitlik ön plandadır. Bu yoga hareketleri ile bedene ait farkındalığın arttırılması ve omurganın daha dik bir duruşa sahip olması amaçlanır. Dengeleyici duruşlar bedenin çok az bir kısmının zemin ile temas ettiği duruşlardır. Dengeleyici ve kültürel duruşların karması olarak değerlendirilebilen ters duruşlarda, adı üzerinde bedenin ters kullanımı söz konusudur. Bu sayede vücudun kan akışı ters çevrilir. Dinlendirici duruşlarda ise esas olan gevşeme olduğundan dolayı vücudun büyük bir kısmı zemin ile temas halinde olur. Bu sınıflar altında değerlendirilen yoga hareketleri isimleri oldukça farklıdır. Padahastasana, ustrasana, bujangasana gibi çeşitli adlara sahip olan yoga hareketleri zorluk seviyesine göre de birbirinden ayrılır. Bu anlamda ilk etapta yeni başlayanlar için önerilen yoga hareketleri başlangıç seviyesinde sizin için yeterli olacaktır.



Yeni başlayanlar için yoga hareketleri

Başlangıç aşamasında yapabileceğiniz bazı basit yoga hareketleri resimli olarak pek çok platformda karşınıza çıkar. Ancak bütün yoga hareketleri vücudun farklı bölgelerini çalıştırmaya yönelik esneme ve gevşeme hareketlerinden oluştuğu için tek başınıza bu hareketleri yapmaya çalışmak sağlığınız için tehlikeli olabilir. Öncelikle bir uzman yardımı alarak yoga hareketleri yapmanın daha verimli ve sağlıklı olduğunu aklınızdan çıkarmayın! Yoga hareketlerinin farklı isimleri bir yana, türkçeleştirilmiş haliyle birkaç basit başlangıç hareketinden söz etmek gerekirse ilk olarak sukhasana olarak isimlendirilen rahat oturuş pozisyonundan başlayabilirsiniz. Bu duruşta sırtınız dik ve omuzlarınız gevşek olup; nefesinize odaklanmalısınız. Gözlerinizi kapatarak bedeninizi ve nefesinizi dinledikten sonra hafif hareketlerle boynunuzu iki yöne hareket ettirebilir; geniş daireler çizebilirsiniz. Ardından nefes alırken omuzlarınızı boynunuza doğru çekip nefes verme esnasında serbest bırakarak ilk hareketinizi tamamlayabilirsiniz. Aynı duruşta sabit kalarak ellerinizi çapraz diz kapaklarınıza yerleştirerek arkaya, yanlara ve öne esneme hareketleri yapabilirsiniz. Farklı bir duruş denemek isterseniz elmas duruşu, kedi esnemesi, çocuk duruşu, inek başı duruşu ve güvercin duruşu gibi alternatif pozisyonları deneyebilirsiniz. Eğer dizlerinizde herhangi bir rahatsızlık yaşıyorsanız yoga diz hareketleri de başlangıçta sizin için iyi bir seçim olabilir.



Dinlendirici yoga hareketleri nelerdir?

Dinlendirici yoga hareketleri gevşeme esaslı olduğu için vücudunuzdaki tüm stresten arınmanıza olanak sağlar. Evinizde basit bir şekilde yapabileceğiniz 8 temel hareket sayesinde vücudunuzun işleyişinizi bozan maddi ve manevi bir çok etmenden uzaklaşabilirsiniz. İlk olarak ayakta öne eğilme pozu ile başlayabilirsiniz. Bunun için ayaktayken nefes vermeye başlayarak dizlerinizi kırıp öne eğilin. Yüzünüzü bacaklarınıza, avuçlarınızı yere değdirin. Bacaklarınız düz bir hale geldiğinde omurganızın esnediğini hissedebilirsiniz. Bu aşamada 4-8 nefes aralığında beklemeniz gereklidir. Sonrasında tekrar nefes alarak dizlerinizi kırıp yavaş yavaş başlangıç pozisyonunuza geri dönebilirsiniz. Aynı şekilde öne eğilme hareketini de kolaylıkla yapabilirsiniz. Oturur pozisyonda tek bacağınızı ileriye doğru uzatarak diğer bacağınızı bağdaş kurar gibi uzatmış olduğunuz bacağın baldır kısmına yaslayın. Bağdaş pozisyonunda duran bacağınızın yanına koyduğunuz iki elinizi nefes alarak uzatmış olduğunuz ayağınızın ucuna doğru yöneltin. Aldığınız nefesi vererek başınızı kollarınızın arasına alıp dizinize yaklaştırmaya çalışın. Bu pozisyonda 5-8 nefes aralığında kalabilir; bacaklarınızı değiştirerek aynı hareketi tekrarlayabilirsiniz. Bu hareketlerin yanı sıra beden eğitimi derslerinden bildiğiniz kedi pozisyonu, köprü pozisyonu gibi duruşları da deneyebilirsiniz. Ayrıca geniş üçgen pozu, kartal pozu, çocuk pozu ve ayakları duvarda dik uzatma pozunu uygulayarak dinlendirici yoga hareketlerinden faydalanabilirsiniz. Unutmayın, bir çok şeyde olduğu gibi yogada da önemli olan istikrardır! Tek seferde uzun süreli hareketler yerine her gün düzenli kısa süreli duruşlar çalışmaya özen gösterirseniz yoga çakra hareketleri açısından size oldukça iyi gelecektir!



Yoga esneme hareketleri nelerdir?

Yoga esneme hareketleri genellikle ne zaman yapıldığına bağlı olarak birbirinden ayrılır. Statik esneme başlığı altında yer alan hareketler, genellikle spor sonrası yapılan rahatlatıcı esneme hareketleridir. Dinamik esneme olarak isimlendirilen hareketler ise statik esnemenin aksine vücudu spora ve bedensel aktiviteye hazırlayan hareketlerden oluşur. Akut esneme hareketleri, aktiviteden hemen önce yapılması gereken esneme hareketleri olup, tüm bu esneme hareketlerine göre çok daha düzenli ve istikrarlı bir şekilde yapılan egzersizler kronik esneme olarak isimlendirilir.



Yoganın sağlığınıza 5 faydası TIKLAYIN