Yoga, hem bedensel, hem zihinsel hem de ruhsal sağlığı dengede tutar ve destekler.

Daha ince olacaksınız

Orta yaştaki 15 bin yetişkin arasında yapılan araştırmaya göre, dört yıl ve üzerinde yoga yapan kişiler 10 yıllık dönemde kilo almaya daha az meyilli oluyor. Bir başka araştırma ise yoga yapan kişilerin yiyip içtikleri konusundaki farkındalıklarının daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.



Bağışıklık sisteminiz daha güçlü olacak

Journal of Alternative and Complementary Medicine’de yayınlanan bir araştırmada, 12 hafta boyunca haftada bir kez 90 dakika yoga yapan kişilerin kanlarında hastalıklarla savaşan ve bağışıklıklarını koruyan antioksidan değerlerinin daha yüksek olduğu görüldü.



Sırtınız daha az ağrıyacak

Onlarca araştırma, yoganın bel ağrılarını azaltabileceğini ortaya koyuyor. Son olarak kronik bel ağrısından şikayetçi 80 katılımcı ile yapılan çalışma, sadece bir hafta içinde bile, yoga yapan kişilerin farklı formda egzersiz yapan diğer gruba göre esnekliklerinin arttığını ve kısıtlılıklarının azatlığını gösterdi.



Menopoz ateşi daha az yakacak

ABD’deki Kaliforniya Üniversitesi’nde yapılan çalışma, menopoz sürecindeki kadınların iki aylık yoga çalışması sonunda ateş basması şikayetinin yüzde 30 oranında azaldığını gösterdi. Illinois Üniversitesi’nde yapılan bir başka araştırma ise haftada iki kez 90 dakikalık Iyengar yoga dersi alan post menopoz sürecinde ki kadınların dört ay sonunda enerji düzeylerinin daha yüksek olduğu, stres ve anskiyete düzeylerinin düştüğü görüldü.



Kalbiniz daha iyi olacak

Araştırmalar; yoganın kan basıncını, kolesterolü ve kan şekerini düşürdüğünü gösteriyor, ki tüm bunlar kardiyovasküler sistemin daha iyi çalışmasını sağlıyor.



* Formsante dergisinden alınmıştır.

