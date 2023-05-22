Diz sorunlarınız varsa asla yapmamanız gereken 5 egzersiz

Diz yaralanmaları, diz ağrısı, eklemlerdeki genel aşınma ve yıpranma birçok insanın yaşadığı problemler arasındadır. Baş antrenör James McMillian'a göre birçok yaygın diz yaralanması var. ÖÇB (Ön çapraz bağ) yırtığı, tendinit, zorlanma, artrit ve daha fazlası gibi bir sorunla uğraşıyor olabilirsiniz. Bu nedenle dizinizin sağlığı için yapmanız ve yapmamanız gerekenler, neyle uğraştığınıza göre farklılık gösterebilir. Ancak, genel olarak, bazı egzersiz hareketleri vardır ki, diz sorunlarına hiç iyi gelmez.

Özellikle diz problemi olanlar için bazı egzersizler önerilmez. Aşağıda, uzmanlar bunların ne olduğunu ve bunun yerine ne denenmesi gerektiğini paylaşıyor:

DİZ SORUNLARINIZ VARSA ASLA YAPMAMANIZ GEREKEN 5 EGZERSİZ

1- ATLAMA

Söylemeye gerek yok ama diz probleminiz varsa zıplamayı içeren herhangi bir egzersiz yapmamalısınız.

2- KOŞMA

Tulane Spor Tıbbı Enstitüsü'nün önde gelen atletik antrenörü Patrick Maloney, sert yüzeylerde koşmayı içeren darbeli koşunun diz problemi olan kişiler için tavsiye edilmediğini söylüyor.

Maloney, "Benim tavsiyem, diz sorunları olan biriyseniz ve koşarak gidiyorsanız, üzerinde koştuğunuz yüzeyin bilincinde olun. Dışarıda koşmak istiyorsanız, beton veya kaldırımda koşmak yerine, koşacak çimenlik veya toprak bir alan bulun. Ancak daha yumuşak bir yüzeyde koşmanın ağrılı olabileceğini ve eklemlerinizi etkilediğini unutmayın. Bunun nedeni, koşmanın bu bölgelere çok fazla ağırlık vermesidir. Daha da iyisi, diz eklemleri için oldukça etkisiz olan bir bisiklete veya eliptik bisiklete binin. Böylece iyi bir egzersiz sağlayabilirsiniz" diyor.

Maloney, özellikle diz problemi olan yaşlı yetişkinler için en iyi şeyin yürümek olduğunu söylüyor. Yürümek zorlu ve iyi bir egzersizdir; kalp hastalığı riskini azaltmak gibi faydaları da vardır ve ruh sağlığınız için de uygundur.

3- SQUAT VE LUNGE

McMillian, squat ve lunge hareketlerinin dizinizde baskı oluşturacağını ve bu hareketleri yapmayı potansiyel olarak güvensiz olacağını söylüyor. Ek olarak, dizleriniz yere yakınken ayak parmaklarınızın üzerinde olmanızı ve geriye yaslanmanızı gerektiren sissy squat'ın diz ağrısı olan biri için iyi bir egzersiz olmadığını söylüyor.

Maloney, sandalye squatlarının squat yapmak isteyen ancak tipik hareketi güvenli bir şekilde yapamayan insanlar için iyi bir alternatif olabileceğini söyledi. Maloney, hareket için, 90 derecelik açıyı geçmek yerine çömelme sırasında kalçanızı sandalyenin tepesine değdirmeniz gerektiğini söyledi.

4- HIZLI YÖN DEĞİŞTİRDİĞİNİZ EGZERSİZLER

McMillian, eğilmenizi veya dönmenizi gerektiren hareketlerin dizleri kötü olan insanlar için gerçek bir sorun olabileceğini söylüyor. (bu hareketler diz yaralanmalarına da neden olabilir.) Bunlar; dans, dövüş sanatları, basketbol ve futboldur.

Dönerken veya yön değiştirirken size bu dengeyi sağlayacak bir dizlik veya sıkıştırma kolluğunuz yoksa, yanal hareketler, dans ve yanal sıçramalar gibi yanal hareketlerde gerçekten dikkatli olmalısınız.

5- HALTER

Her türlü kaldırma tarzı egzersizler kesinlikle kaçınılması gereken başka bir egzersizdir. Örnekler arasında bir halteri başınızın üzerine kaldırmak veya halterle squat veya koparma asansörleri yapmak yer alır.

Bunun yerine Maloney, spor salonunda eklemleriniz üzerinde çok fazla etkiye neden olmayacak kontrollü bir ağırlık makinesi kullanmanızı tavsiye ediyor.

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