Kalçaları sıkılaştırmak ve şekillendirmek ile ünlü olan squat, karından bele birçok kas için oldukça faydalı bir egzersizdir. Gelin, bu spor hareketine daha yakından bakalım.

Sporla ilgilensin ilgilenmesin, herkes en az bir kere bu kelimeyi duymuştur: Squat. Genelde güzel ve sıkı bir kalça görünümü ile ilgili konuşurken adı geçer. Aslında bundan çok daha fazlasıdır. Başta kalça ve bacak olmak üzere, bel, sırt ve karın kaslarını güçlendirir. Bedeni şekle sokar ve daha sağlıklı olmanızı sağlar. Bedeni üzerine çalışan insanların, spor yapanların bildiği bu işlevsel bir spor hareketine gelin yakından bakalım.





Squat Nedir?



Squat kelimesinin anlamı çömelmektir. Temelde bir bacak egzersizidir. Üst bedeni stabil tutarak dizleri bükmek ve eğilmek, ardından tekrar yükselmek gibi bir tanım yapılabilir. Ancak aslında çok daha komplikedir. Dikkat edilmediği takdirde yaralanmalara neden olabilir. Bu yüzden nasıl yapılacağını tam olarak öğrenmeden squata başlamamakta fayda vardır. Ağırlıklı ya da ağırlıksız yapılabilir. Squat yapmaya yeni başlıyorsanız, öncelikle kendi ağırlığınızla yapmanız gerekir.





Squatın Faydaları Nelerdir?



Squat kalça ve bacak kaslarını güçlendirir. Daha sıkı kalçalara ve bacaklara sahip olmayı sağlar. Üstelik sadece bacak kasları değil; bel, sırt ve karın kasları için de etkili bir harekettir. Bel ve sırt ağrısı çekenler, squat ile buradaki kasları güçlendirerek ağrıyı yok edebilirler. Bedeni hoş bir görünüme sokan squat, duruşunuzu da değiştirir. Duruşunuzun fit ve daha dik olmasını sağlar. Üstelik egzersiz çok hızlı sonuç verdiğinden, squata başladığınız andan itibaren çok kısa bir sürede sonuçları görmeye başlarsınız. Squatın bir bacak egzersizi olduğunu belirtmiştik. Bacak kaslarını geliştirmenin yanı sıra bacak ve ayaklardaki hareket kabiliyetini de artırır. Son olarak bacak kasları vücudumuzun en büyük kas grubu olduğundan squat yaparken kalp atım hızı yükselir. Böylelikle kalp kası güçlenir ve egzersiz esnasında endorfin salgılanır. Squat, her yerde yapılabileceğinden pratik bir egzersizdir.





Squat, her yerde yapılabileceğinden pratik bir egzersizdir.





Squat Nasıl Yapılır?

Squat yapmaya yeni başlıyorsanız öncelikle kendi beden ağırlığınızla başlamanız gerekir. Kendi beden ağırlığı kullanılarak yapılan squata, air squat ismi verilir. Günde yüz squat yapabilecek düzeye geldiğinizde kas kütlenizi artırmak için ağırlık kullanmaya geçebilirsiniz.