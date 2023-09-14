Ekmek kaç kalori? Ekmek kilo aldırır mı? Diyette ekmek yenir mi?

Sağlıklı beslenip kilo vermek isteyenlerin en çok dikkat ettiği konulardan biri de ekmek tüketimi. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen ekmekle ilgili merak edilen soruları yanıt verdi.

Ekmek kaç kalori?

1 tam ekmek yaklaşık olarak 670 kaloridir. 1 orta dilim (30 gr) ekmek 77 kaloridir.

Ekmeğin besin değerleri neler?

100 gr ekmekte 264 kalori bulunur içerisinde ; yağ ( 3,9 ) Karbonhidrat (49 g) Şeker (5 g ) Protein ( 9 g ) Diyet Lifi (2,7 g ) sodyum (491 mg ) Potasyum (115 mg) bulunmaktadır.

Ekmeğin faydaları neler?

Ekmek karbonhidrat yanında protein, lif, B grubu vitaminleri içermektedir. Bu açıdan 'doğal ekmek ' biyoyararlılık açısından elzemdir. Doğal ekmekteki diyet lifi alımıyla mideyi ve bağırsakları çalıştırır bu sebeple kabızlığın önlemeye yardımcı olur. Bunun yanı doğal yani glisemik indexi düşük ekmekler şeker hastalarının kan şekerini regüle eder.

Hangi ekmek türlerini tüketmek gerekir?

Ekşi mayalı , çavdar, tam tahıllı , keten ve yulaf ekmekleri glisemik indexi düşük olduğundan gönül rahatlığıyla tüketilebilir.

Ekmeğin zararları neler?

Bunu 4 maddede sıralayabiliriz ;

1- Beyaz un, değirmende öğütüldüğü esnada sağlık için çok yararlı olan ruşeym ve buğday kepeğinden arındırılır. Ruşeym ve buğday kepeği olmadığı için elzem olan gerekli vitamin ve mineralleri alamayız. Bu sebeple beyaz ekmeğin besin değeri düşer. Besin değeri düşük olması sebebiyle kişi kolay acıkır ve kilo almasına sebebiyle verir.

2 -Hazır ekmeklerin içerisinde çeşitli koruyucu - kıvam arttırıcı maddeler hatta fruktoz dediğimiz meyve şekeri bulunur. Bu kimyasal maddeler bağımlılığa sebep olur.

3 -Glüten ekmeğin içinde bulunan sindirilmesi çok güç bu sebeple bağırsakları yoran bir protein çeşididir . Kişi ekmekle beraber gluüende alacağından bağırsaklarını yorar.

4 -Glisemik indeks, karbonhidrat içeren bir besinin yenildiği andan itibaren kana geçme ve kan şekerini yükseltme hızıdır ve beyaz ekmek besin değerinin çok düşük olması sebebiyle glisemik indexi çok düşüktür. Bu da kan şekerinin hızlı yükselip, hızlı düşmesine sebebiyet vererek kişinin şeker hastalığı kolesterol hastalığı gibi hastalıklara yaralanmasına sebebiyet verir.

Ekmek kilo aldırır mı?

Doğru ekmek, yeterli ve dengeli tüketildiğinde asla kilo aldırmaz.

Diyette ekmek yenir mi? Ne kadar yenebilir?

Diyette ekmek tabi ki tüketilir ama hangi ekmeğin ne kadar ve ne zamanda tüketileceği çok önemlidir. Özellikle glisemik indexi düşük olan tam tahıllı tam buğdaylı çavdarlı ekmekler rahatlıkla kontrollü bir şekilde tüketilebilir.