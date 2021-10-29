Ginkgo Bilobanın faydaları ve zararları nelerdir? Gingko Bilobanın 12 faydası...

Ginkgo biloba, 30 metre yüksekliğe ve 10 metre çevre uzunluğunda uzun ömürlü, yaprak döken bir ağaçtır. Ginkgo ağacı, dünyanın yaşayan en eski ağacı ve ginkgo ailesinin hayatta kalan tek üyesi olduğundan ağaç 'yaşayan fosil' olarak anılır. Çin'de yetişen bu ağacın tohumları geleneksel Çin tıbbında oldukça yaygındır. Çin’de kullanıldıktan sonra dünyaya yayılan ginkgo bilobanın tohumları yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye’de son yıllarda adını sıkça duymaya başladığımız bu ağaç türü mabet ağacı olarak bilinir. Sağlık açısından faydalı olduğu düşünülen gingko bilobanın faydaları nelerdir? Ginko bilobanın zararlı var mı? Nasıl kullanılır? Gelin birlikte ginkgo bilobayı (mabed ağacı) detaylıca inceleyelim...

Ginkgo Bilobanın Faydaları Nelerdir?

1. Güçlü Antioksidanlar İçerir

Ginkgo, güçlü antioksidan etkileriyle bilinen bileşikler olan yüksek seviyelerde flavonoidler ve terpenoidler içerir. Ginkgo, serbest radikal hasarlarıyla savaşan güçlü antioksidanlar içerir.

2. İltihaplanmalarla mücadele eder

Ginkgo, çeşitli koşullardan kaynaklanan iltihabı azaltma yeteneğine sahiptir. Bu kadar geniş sağlık uygulamalarına sahip olmasının nedenlerinden biri olabilir. Sağlık sitesi healthline'ı haberine göre ginkgo özütünün çeşitli hastalık durumlarında hem insan hem de hayvan hücrelerinde iltihaplanma durumlarını azaltabildiği belirtiliyor. Ancak unutulmamalı ki somut sonuçlar çıkarmadan önce insan çalışmalarına ihtiyaç vardır.

3. Dolaşımı ve Kalp Sağlığını İyileştirir

Bazı araştırmalar ginkgonun kalp sağlığı, beyin sağlığı ve felç önleme üzerindeki koruyucu etkilerine işaret ediyor. Ginkgonun dolaşımı, kalp ve beyin sağlığını nasıl etkilediğini tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

4. Alzheimer ve Demansın Belirtilerini Azaltır

Ginkgonun Alzheimer ve diğer bunama biçimlerini tedavi ettiği sonucuna varılamaz, ancak bazı durumlarda yardımcı olabilir. .

5. Beyin Fonksiyonunu İyileştirir

Bazı araştırmalar, ginkgo'nun sağlıklı insanlarda zihinsel performansı iyileştirebileceğini gösteriyor, ancak veriler tutarsız.

6. Kaygıyı Azaltabilir

Bazı araştırmalar, ginkgo'nun kaygıyı tedavi etmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor, ancak bu muhtemelen antioksidan içeriğinden kaynaklanıyor.

7. Depresyonu Tedavi Edebilir

Bazı hayvan çalışmaları ginkgo takviyesinin depresyon semptomlarının tedavisine yardımcı olabileceğini düşündürüyor. Ginkgo arasındaki ilişkiyi ve insanlarda depresyonu nasıl etkileyebileceğini daha iyi anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

8. Görme Bozukluğunu ve Göz Sağlığını Destekleyebilir

Bazı erken araştırmalar, ginkgo takviyesinin gözlere giden kan akışını artırabileceğini, ancak mutlaka görüşü iyileştirmediğini gösteriyor. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

9. Baş Ağrısını ve Migreni Tedavi Edebilir

Ginkgo, kan akışını artırma ve iltihabı azaltma özelliğinden dolayı bazı baş ağrıları için faydalı olabilir.

10. Astım ve KOAH

Ginkgo, anti-inflamatuar etkileri nedeniyle solunum yolu hastalıkları ile ilişkili semptomları tedavi edebilir. Ginkgonun bu özel uygulaması hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

11. PMS (Adet Öncesi Gerginlik Sendromu) Belirtilerini Azaltabilir

Ginkgo, PMS semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir, ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

12. Cinsel İşlev Bozukluğu

Ginkgo, kan akışı üzerindeki etkisinden dolayı cinsel işlev bozukluğu semptomlarını iyileştirebilir. Ancak, araştırmalar bunun etkili olduğunu kanıtlamadı.

Ginkgo Bilobanın Zararları Nelerdir?

Ginkgo'yu rutininize dahil etmeden önce doktorunuzla konuşmanız önemlidir.

Mide bulantısı

İshal

Baş dönmesi

Baş ağrısı

Karın ağrısı

Döküntü/alerjik reaksiyon

Şeker hastalığı olanların da Gingko'ya karşı dikkatli olması gerekiyor.

Gingko Biloba Nasıl Kullanılır?