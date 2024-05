Göbek yağlarınızı eritmenin en iyi 7 yolu

Karnınızdaki en tehlikeli yağ, içinizde saklanan iç organ yağı olabilir. Her ne kadar muhtemelen deri altı yağını (bel çevrenizde görebildiğiniz ve kıstırdığınız yağ) biliyor olsanız da, çoğu insan ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı için çok daha tehlikeli olan iç organ yağını bilmiyor. Kurucu ve tıbbi tıp uzmanı Dr. Seema Bonney, "İç organ yağı, organlarınızın etrafındaki yağdır. En erken dönemde görüldüğü için genellikle vücudumuzun dışındaki yağa odaklanırız ancak iç organ yağı muhtemelen daha tehlikelidir" diyor.

Dr. Bonney'e göre, "İç organlardaki yağlardan kurtulmak için denklemin en az %80'i diyetten geçiyor. Her renkten bol miktarda meyve ve sebzeden oluşan sağlıklı bir diyet yapın. Bazı çalışmalar vücudunuzda daha fazla kalsiyum ve D vitamini bulunduğunu gösterdi. Diyetinizdeki şeker kaynaklarını ve şekere dönüşen basit karbonhidratları azaltın veya ortadan kaldırın. İşlenmiş gıdalardan kaçınmak aynı zamanda yağsız protein alımınızı artırmanıza ve uzak tutmanıza da yardımcı olacaktır. Kırmızı etler akıllıca beslenmenin anahtarıdır; bazı gıdalar iç organlardaki yağları azaltmanıza yardımcı olurken bazıları da yağ kazanmanıza yardımcı olur; dolayısıyla trans yağlı gıdalardan da kaçının.

GÖBEK YAĞLARINIZI ERİTMENİN EN İYİ 7 YOLU

Doğru Miktarda Protein Tüketin

Goyke'ye göre, "Protein, yağ yakımı söz konusu olduğunda harika bir ilaçtır. Protein metabolizmamızı hızlandırır ve daha uzun süre tok hissetmemizi sağlar. Bu, daha fazla kalori yakıp daha az kalori alarak kalori fazlamızı azaltmamıza yardımcı olur." İyi bir kural, vücut ağırlığının her kilosu için 0,4 gram protein tüketmektir. Örneğin, eğer 140 kg ağırlığınız varsa, günde yaklaşık 50 gram protein almayı hedefleyin.

Diyetinize Daha Fazla Sebze Ekleyin

Goyke şöyle diyor: "Sebzeler vitamin ve mineral açısından yoğun ancak kalorileri düşük. Fazla kaloriyi yağ olarak depolamadan doyana kadar yemenin en iyi yolu bunlar. Sebzeler kalori fazlamızı azaltmaya yardımcı oluyor, aynı zamanda bizi koruyan besinleri de sağlıyorlar. Vücudumuz en iyi şekilde çalışıyor."

Günde En Az 10.000 Adım Atın

Goyke şunları hatırlatıyor: "Hareket, zihin ve beden için harikadır. Günde en az 10.000 adım yürümek, aktif kalmamıza yardımcı olur ve metabolizmamızın canlanmasını sağlar. Bir dahaki sefere telefondayken veya biraz zamana ihtiyacınız olduğunda yürüyüşe çıkmayı deneyin. İş yerindeki bir sorunu düşünün. Bu, daha fazla kalori yakarak kalori fazlasının azaltılmasına yardımcı olur."

Her Gün En Az 20+ Dakika Egzersiz Yapın

Goyke, "Yürümek iyi bir ilk adımdır ancak daha yüksek aktivite seviyeleri, yürüme hızının neredeyse 10 katı kadar kalori yakabilir" diyor. "Yakılan daha fazla kalori, organların çevresinde daha az kalori depolanması anlamına gelir. Ancak bunun da ötesinde, egzersiz aynı zamanda kalorilerin gidecek başka bir yer olmasını da sağlar. Hareketsiz geçen bir günün ardından büyük bir yemek yemek, tüm karbonhidratlarınızı, yağlarınızı ve proteinlerinizi tüketmeye zorlar. Ancak kasların yorulması, enerjinin depolanacağı en iyi iki yerin kaslarda ve karaciğerde yer açmasına neden olur. Ve yapabileceğiniz egzersiz türleri açısından, özellikle kardiyo, iç organ yağlarına saldırırken en iyisidir."

Stres Düzeylerinizi Yönetin

Goyke şöyle açıklıyor: "Kalorik fazlalığın yağ depolamamıza neden olduğunu iyice tespit ettik ancak neden yağ derinin altında değil de organların çevresinde depolanıyor? Cevap hormonlardır. Erkeklerde düşük testosteron, kadınlarda düşük östrojen ve sürekli olarak Yüksek kortizol, bu iç organ yağlanmasını artırır. Egzersiz ve iyi beslenme, bu hormonal etkilerin tersine çevrilmesine yardımcı olur ancak hormonal profilimizi tamamen değiştirmek için psikolojik stresi azaltmak gerekir. Gecede en az 7 saat uyuyarak başlayın."

Kaliteli Uyku Alın

Dr. Bonney, "Yeterince uyumak iç organ yağlarını azaltma planının bir parçası" diyor. "Bu sadece optimal fiziksel ve zihinsel sağlığın yanı sıra sağlıklı bir kardiyovasküler sistem için de önemli değil. Journal of the American College of Cardiology'de yayınlanan bir çalışma, yeterli uyku eksikliğinin toplam karın yağında %9'luk bir artışa ve yüzde 11'lik bir artışa yol açtığını gösterdi. Karın iç organ yağındaki yüzde artış. Bu nedenle uyku hijyeninizi güçlendirin ve bunun fonksiyonel tıp doktorunuzla ele alınması gerekip gerekmediğini görmek için uykunuzu takip edin."

Alkol Alımını Sınırlandırın

Elmardi şöyle diyor: "Alkol tüketimi obezite ve göbek yağıyla bağlantılı. Alkol bizi susuz bırakıyor ve tüketilen kalori miktarını artırıyor. Alkol tüketen kişilerde kortizol düzeyi daha yüksek, bu da onları daha sonra acıktırıyor. Kortizol, vücuttan insülin salınımını tetikliyor. Pankreas daha sonra fazla şekeri yağ hücrelerine dönüştürür."