Mide iç duvarının iltihaplanması anlamına gelen gastrit, toplumun yüzde 20'sini etkiliyor. Her iki
yetişkinden birinde görülen hastalık, başlangıçta genellikle belirti
vermiyor. İlerlediğinde ise midede yanma, ağrı ve şişkinlik gibi
şikayetlere yol açıyor. Genel olarak, ilerleyen yaşla birlikte görülme
sıklığı artan gastrit, bir anda ortaya çıkabilen akut ve yavaş
yavaş gelişen kronik özellikleri ile iki alt gruba ayrılıyor. Alkol,
aspirin, ağrı kesici ilaçlar ile stres genellikle akut gastrit tablosuna yol
açarken; helikobakter pylori adı verilen ve mide iç duvarında yaşayan,
genellikle çocukluk çağlarında kirli sulardan bulaşan bakteri ise kronik
gastritin en önemli nedenini oluşturuyor. Memorial Dicle Hastanesi
Gastroenteroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Remzi Beştaş, akut ya da kronik
gastritin doğru tedavisi ve kontrolünün, kansere kadar gidebilen ciddi hastalıkların
önüne geçeceğinin altını çizerek, hastalığın kanserleşme riski hakkında şu uyarılarda bulunuyor: “Günümüzde
birçok insanın problemi olan gastrit, safra re üsü ve bazı enfeksiyonlarla
da ortaya çıkabiliyor. Tedavi edilmeyen kronik gastrit vakalarında, mide iç
duvarında çeşitli doku değişiklikleri oluşabiliyor. Bu durumda, genetik
yatkınlığı olan ve çevresel etmenlerin neden olduğu kanserojen maddelere
maruz kalan kişilerde kanser oluşmasına zemin hazırlayabiliyor.”
Beslenme alışkanlıkları önemli
Basit ve önemsiz gibi görülerek, belirtileri genellikle göz ardı edilen gastritin oluşmasında, önemli sağlık sorunları da tetikleyici etki yaratabiliyor. Doktor önerisi olmadan kulaktan dolma bilgiler ile alınan ilaçlar, tedavi edici olmadığı gibi hastalığın direnç kazanmasına da yol açabiliyor. Uz. Dr. Beştaş, gastrite yol açan nedenlerin önemsenmesi ve günlük yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Gastrit oluşumunda, beslenme alışkanlıkları önem taşıyor. Sağlıksız beslenme ve alkol kullanımı mide yüzeyinde hasarlanmalara yol açabiliyor. Sigara ise mide asit salgısını artırarak gastrit oluşumuna zemin hazırlıyor. Öte yandan stres ve gerginliğin, mide ve bağırsak sağlığına etkilerinin de göz ardı edilmemesi gerekiyor. Çünkü stres anında asit salgısı artıyor ve mide gastrite yatkın hale geliyor” diyor. İlaç kullanımı konusunda dikkatli olmak gerekiyor. Bazı ilaçların kullanımının, mideyi tahrip edebildiği biliniyor. Bunların yanı sıra böbrek ve karaciğer yetmezliği ile solunum güçlüğü gibi sorunların sonucu olarak da gastrit ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla altta yatan nedenlerin gözden kaçırılmaması gerekiyor.
Belirtilere, şiddetli ağrı eşlik ediyorsa...
Gastrit tanısı, hasta öyküsünün alınması ve muayene ile konuluyor. Midede yanma, bulantı, kusma, şişkinlik hissi, geğirme, erken doyma, iştahsızlık ve yemeklerden tiksinme gibi şikayetler sıklıkla gastrite işaret ediyor. Uz. Dr. Beştaş, bu belirtilere şiddetli ağrı, aşırı veya sürekli bulantı ile kusma gibi sorunlar da eşlik ediyorsa, ileri tetkikler gerekebileceğini ifade ediyor. İlaç kullanımına ve tedaviye rağmen hastada iyileşme olmaması, hastanın 55 yaş üzerinde olması altta yatan ciddi bir hastalığı düşündürebiliyor. Bu nedenle endoskopi ile tarama gündeme gelebiliyor. Tedavide asit baskılayıcı ilaçların yanı sıra hastada eğer helikobakter pylori pozitif saptanmışsa, buna yönelik antibiyotik tedavisi devreye giriyor. Tedavi sonrası düzenli takiplerin de ihmal edilmemesi gerekiyor.
Bu önerilere kulak verin!
Hastalığın tedavisinde, yaşam tarzı değişiklikleri ile beslenme şeklinin düzenlenmesine öncelik veriliyor. Ardından da ilaç tedavisine geçiliyor. Uz. Dr. Remzi Beştaş, tedavi süresince şu kurallara da uyulması gerektiğine dikkat çekiyor:
• Hızlı yemek yeme alışkanlığından vazgeçin.
• Gıdaları iyice çiğneyerek yutun.
• Sigarayı bırakın. Alkol tüketimini bırakın ya da sınırlandırın.
• Kızartmalar, aşırı yağlı yemekler ve baharatlı gıdalardan uzak durun.
• Sucuk, salam, sosis gibi besinler yemeyin.
• Aşırı sıcak-soğuk gıdalar ile içecekler tüketmeyin.
• Gazlı içecekler yerine suyu tercih edin.
• Bol miktarda taze sebze ve meyve ile beslenin.
*Memory dergisinden alınmıştır.