Evlerde süs bitkisi olarak yaygın olarak kullanılan aloe vera, aynı zamanda son derece şifalı bir bitki. İşte aloe veranın faydaları ve kullanım alanları...

Aloe vera kılıç görünümünde yeşil üzerinde beyaz çizgiler olan uca doğru sivrileşen küçük dikenli bir bitkidir. Yapraklarının içerisinde saydam jöle kıvamında bir özsu bulunur. Evlerde saksı içerisinde kolayca yetiştirilebilen aloe veranın faydaları ise saymakla bitmiyor...



Aloe Veranın faydaları

• Sindirim sistemini kuvvetlendirir.

• Güneş ışınlarının zararlı etkileri ve deri iltihaplanmalarını karşı oluşan sorunları tedavi etmeye yardımcı olur.

• Bağırsak mantarlarını giderir.

• Metabolizmayı hızlandırır.

• Enfeksiyon oluşumunu engeller.

• Kolon kanseri riskini minimuma indirir.

• Bağırsak hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

• Ciltteki yıpranmış olan hücreleri onarır ve yeniler.

• Mikrop öldürücü etkisi vardır.

• Cildin erken yaşlanmasını önler.

• Kolesterol seviyesini dengede tutar.

• Akne tedavisinde kullanılabilir.

• Antioksidan özelliği ile cilt yanıklarını hızlı bir şekilde tedavi etmeyi sağlar.

• Kana oksijen aşılar ve iltihap gibi problemleri de tedavi edici özelliğe sahiptir.

• Kalp damar sağlığına faydalıdır.

• Radyasyon etkilerini azaltır.

• Vücuda mineral ve vitamin depolar.

• Gözdeki iltihaplar için aloe vera suyu faydalıdır.

• Diyabete iyi gelir.

• Böcek ve sinek sokmalarına karşı jeli kullanılabilir.

• Cildi nemlendirir.

• Ciltte oluşan renk farklılıklarını hafifletir.

• Bir kabın içerisine koyduğunuz jeli ile saç diplerinize masaj yaparak sonrasında yıkadığınızda kepek sorununu ortadan kaldırır.

• Yağlı ciltlerde yağın dengelenmesine yardımcı olur.

• Sinirlilik, uykusuzluk gibi günlük problemlerin üstesinden gelmenizi sağlar.



Aloe Vera cilde faydaları

• Cilt derisi üzerinde kompres bazlı tedavi haline gelen aloe vera ciltteki yıpranmış hücreleri yeniler, onarır ve aynı zamanda nemlendirme görevi de görür.

• Birçok kozmetik ürünün ve nemlendiricilerin içerisinde aloe vera kullanıldığını görebilirsiniz.

• Aloe vera yağı ve sabunu da bulunmaktadır. Bu ürünleri cildinize uyguladığınızda sıkça karşılaşılan problemlerden biri olan dökülme kızarıklık sorunlarını iyileştirmeyi sağlar.

• Cilde faydalarında biri de alerjik bünyeleri tedavi etmesidir. Bunun için sabunu ve jelini cildinizde kullanabilirsiniz.

• Ciltte oluşan renk farklılıklarının hafifletilmesini, hatta yok olmasını sağlar.



Aloe Vera nasıl kullanılır?

Bu bitkiyi iki farklı şekilde kullanabilirsiniz. Bu yöntemlerden biri ağız yolu ile diğeri de cilde uygulamaktır. Tükettiğiniz zaman vücudun sindirim sistemi ve boşaltım sistemine oldukça fayda sağlar. Cilt için aynı zamanda hem şifa hem de güzellik sağlamak için kullanılır. Cildinizde oluşan herhangi bir yanık, morarma, kızarma gibi durumlarda yaprağının içerisinden çıkan jelin yaprağı bir parça kırarak çıkmasını sağlayın ve doğrudan o bölgeye uygulayın. Saça bakım yapmak için kullanmak isterseniz içerisinden çıkan jeli bir kaba aktarın. Dilerseniz bir miktar zeytinyağı katabilirsiniz veya yalnızca bitkiyi direkt saçınıza masaj yapar gibi diplerine uygulayabilirsiniz. Saç dökülmesini azaltan aloe vera aynı zamanda kepek sorununu ortadan kaldırıyor.



Aloe Vera maskesi

İşte yüz gençleştirmek için kullanılabilen maske için gereken malzemeler;

• 1 adet aloe vera ve yaprak jeli

• 3 damla E vitamini

• 1 adet salatalık suyu

Yüzünüzü tonik ile silin ve daha sonra ılık su ile yıkayın. Salatalık suyu ve aloe vera bitkisini karıştırın. Yüzünüze elleriniz ile emilene kadar uygulayın. Cildinizin hafif bir şekilde gerildiğini hissettiğiniz zaman ılık su ile durulayın. E vitaminini alarak dairesel hareketlerle masaj yaparak tamamen emilene kadar uygulayın.