Aşırı kiloluysanız 10 kanser türü kapınızda!

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Aşırı kilo veya obezite, 10 yaygın kanser türüne yakalanma olasılığını artırıyor .

Aşırı kilolu veya obez kişilerin, 10 yaygın kanser türüne yakalanma riskinin daha fazla olduğu bildirildi. Sonuçları Lancet dergisinde yayımlanan ve İngiltere'de beş milyon kişinin yedi yıl süresince sağlık verilerinin incelendiği araştırma, aşırı kilolu veya obez kişilerin, en yaygın görülen 10 kanser türüne yakalanma olasılıklarının, aşırı kilolu olmayanlara oranla daha yüksek olduğunu ortaya koydu.



Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan bilim adamlarının yaptığı araştırma, ortalama bir yetişkinin aldığı her fazladan 13 ila 16 kilonun, altı kanser türü riskiyle kesinkes ve doğrusal biçimde ilişkili olduğunu gösterdi.



Söz konusu kanser türleri, rahim, safra kesesi, böbrek, rahim boynu, tiroid ve lösemi olarak sıralanırken, en yüksek risk rahim, en düşük risk ise lösemide gözlendi.



Bilim adamları, vücut kitle endeksi yüksek olan kişilerin, karaciğer, kolon, yumurtalık ve menopoz sonrası meme kanserine yakalanma olasılıklarının daha yüksek olduğunu da belirtti.



