B12 Vitamininin ana görevi merkezi sinir sistemini koruması ve kırmızı kan hücresi üretimidir.

B12 Vitamininin en büyük avantajlarından birisi vitaminin fazla alınmasının söz konusu olmamasıdır. Eksikliği görülmüştür fakat B12 vitaminin fazlalığı söz konusu olmamaktadır. Çünkü B12 vitamini suda çözünme özelliğine sahip vitaminlerdendir. Vücut ihtiyacı kadar olan vitamini alır ve daha sonrası idrar yolu ile vücuttan atılmaktadır. Her vitamin gibi düzenli olarak alınması gereken ve vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitaminlerdendir. Hayvansal gıdalardan alınan B12 vitamini vücut tarafından daha hızlı bir şekilde emilmektedir. B12 Vitamini içeren besinler oldukça fazla.



Aşağıda B12 vitamini bulunan bazı besinleri sıraladık.

• Yağsız Yoğurt

• Karides

• Maya

• Geyik Eti

• Kuzu Ciğeri

• Sakatat

• Tavuk

• Tam yağlı süt

• Yağsız süt

• Tam yağlı yoğurt

• Mercimek

• Ispanak

• Brokoli

• Maydanoz

• Barbunya

• Karnabahar

• Bezelye

• Taze Fasülye

• Uskumru

• Somon

• Ton Balığı

• Alabalık

• Yengeç

• Ringa Balığı

• İstiridye

• Midye

• Pancar

Diğer B12 içeren besinler ise deniz ürünleri, et, süt ürünleri, yumurta ve peynir.



Deniz ürünleri; ahtapot ve balık yumurtası. Balık yumurtası en fazla B12 vitamini içeren besinler arasında yer almaktadır. Özellikle midye, istiridye kabuklu deniz ürünlerinde yüksek oranda bulunmaktadır. Günlük olarak tüketilmesi tavsiye edilir. B12'nin en iyi hayvansal kaynakları; et, balık, yumurta ve kümes hayvanlarıdır.



B12 Vitamini ne işe yarar?

Vücudumuz için bütün vitaminler önemlidir. Gıdalar yolu ile vücudumuza aldığımız vitaminlerde biri olan B12 metabolizmanın düzenlenmesine yardımcı olmaktadır. En yüksek B12 hayvansal gıdalarda bulunduğundan dolayı mutlaka akşam yemeklerinizde ve ya öğle yemeklerinizde hayvansal gıdalar bulundurmanız gerekiyor. Sabah kahvaltılarınızda yumurta, peynir tüketebilirsiniz. Öğle ve ya akşam yemeklerinde ise somon balığı, uskumru, et, tavuk tüterek bu vitamini sağlamış olursunuz. Vitamin aynı zamanda Dna yapımıza işler ve hücre yapımında büyük etken oluşturur. Unutkanlığın en büyük sebeplerinden biridir B21 eksikliği, bu yüzden oldukça zengin olan bu vitamini mutlaka gıdalar yolu ile vücudunuza karşılamanız gerekiyor. Ayrıca cildin, tırnakların ve saçların sağlıklı olmalarını sağlayan vitaminlerden biridir.



B12 Vitamini eksikliği neden olur?

Vücudumuzun vitamin eksikliğinde bizlere göstermiş olduğu durumlar vardır. B12 Vitamin eksikliği ile oluşan belirtiler ise şu şekildedir;

• Depresyon ve ruh halinde dalgalanmalar

• Kabızlık

• Morarma

• Ani gelişen huzursuzluk hisleri

• Hafızanın güçlü olmaması, zihin bulanıklığı

• Çarpıntı, hızlı bir şekilde nefes alıp verme

• Yürüme sorunlar, yürürken dengeyi bulamamak

• Yorgun hissetme, halsizlik

• Dikkat dağınıklığı, bir işe odaklanamamak

• El ve ayak parmaklarında uyuşma durumu

• Halüsinasyonlar görme ve paranoya

• Dil şişmesi

• Diş eti kanaması

• Kulak çınlaması

• Hızlı kilo alma ve zor kilo verme

• Kaslarda genel olarak bir zayıflama



Peki eksikliği neden olur? Başlıca sebebi yetersiz beslenmeden kaynaklanmaktadır. Herhangi bir hayvansal ürün yememek, süt, süt ürünleri, yoğurt, balık, tereyağı, yumurta ve peynir tüketmemekten kaynaklı olabilir. Ağır alkol tüketiminden dolayıda kaynaklanabilir. D vitamini eksikliğine bağlı olarak vitamin emiliminde azalmadan dolayı da eksiklik kaynaklanabilmektedir. Çölyak hastalığı, pankreas yetmezliği durumları nedeniyle B12 yetersiz emilimi ve ya kullanımı olabilir. Zararlı bağırsak bakterilerinden dolayı da B12 de eksiklik görülebilmektedir. Bağırsak hastalıklarından dolayı eksikliği görülebilmekte ayrıca konjenital bozukluklardan dolayı da görülebilmektedir. Kalıcı beyin ve sinir hasarlarına yol açabileceğinden dolayı vitamin eksikliği durumu ciddiye alınmalıdır.



B12 Vitamini kaç olmalı?

"Peki B12 vitamini vücutta ne kadar olmalı?" dediğinizi duyar gibiyiz... Sağlıklı bir kişinin vücudunda bulunması gereken günlük vitamin miktarını aşağıda sizler için sıraladık.

0-6 Ay arası bebeklerde günlük: 0.4 mcg

7-12 Ay arası bebeklerde günlük: 0.5 mcg

1-3 Yaş arası çocuklarda günlük: 0.9 mcg

4-8 Yaş arsı çocuklarda günlük: 1.2 mcg

9-13 Yaş arası kişilerde günlük: 1.8 mcg

14-18 Yaş arası kişilerde günlük: 2.4 mcg



Yetişkinlerde günlük: 2.4 mcg olmalısı tavsiye edilmektedir. Son olarak hamilelerde ise günlük olarak B12 vitamini 2.6 mcg olması tavsiye edilir.