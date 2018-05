C Vitamini özellikle kış aylarında belkide insanların en çok bildiği ve tükettiği vitaminlerden biridir. Kimyasal adı askorbik asit olan C vitamini insan vücudunun üretemediği bir vitamindir. Mutlaka besinler yardım ile vücuda alınması gerekir.

C vitamini vücuttan ter ve ya idrar yolu ile atılır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde büyük katkısı olan vitaminler arasında yer almaktadır. Vücudun besinler aracılığı ile alması gereken vitaminlerden biridir. Besinler aracılığıyla alamıyorsanız vücudunuza taksiye c vitamin kapsülleri ile alabilirsiniz.



C Vitamini ne işe yarar?

Birçok faydası bulunmaktadır. Günümüzde ise en fazla özellikle kış aylarında portakal, mandalina gibi turuncu meyvelerden alabileceğimiz vitamin bağışıklık sistemimizin güçlenmesini sağlayarak bizi gelebilecek grip, nezle gibi birçok bulaşıcı hastalıklardan korumaktadır. Faydalarından bazıları ise şöyle;



• Suda eriyen bir vitamindir

• Mutlaka dışarından besinler aracılığıyla alınmalıdır

• Bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunan vitaminlerdendir

• Bizleri kanserden korur ve birçok kanser çeşidini de engeller

• Tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur

• Yetişkinler günde 70-75 miligram alması gerekli olan vitamindir

• Çocuklar günde ortalama 70-100 miligram alması gerekir

• Antioksidan özelliği bulunmaktadır. Vücudumuzu zarar verebilen radikallerin dolaşmalarını engeller

• Vücut direncini arttırmaktadır

• Ateşli hastalıklardan, soğuk algınlığından korur

• Yaraların daha çabuk iyileşmesini sağlar

• Yanıklara iyi gelir, iyileşmesini hızlandırır

• Bronşite iyi gelir

• Safra kesesi hastalığına iyi gelir

• Lyme hastalığına iyi gelmektedir

• Kısırlık ve kronik yorgunluk için tüketilmesi önerilen vitaminler arasında yer alır

• Sırt ağrısı ve disk şişmesi için önerilir

• Osteoporoz için faydaları vardır

• Saman nezlesi, astım gibi şikayeti olanların tüketmelerinden fayda vardır

• Diyabet için faydalıdır

• Kalp ve kan damarlarına yardımcı olur

• Dişler için faydalıdır

• Yenidoğan bebeklerde protein dengesizliğinin giderilmesi için kullanılmaktadır

• Depresyon, fiziksel ve ruhsal stres ve dikkat eksikliği için önerilen vitaminlerden biridir.

• C vitamini cilde faydaları arasında yaşlanmanın yavaşlatılması yer almaktadır



C Vitamini nelerde bulunur eksikliğinde ne olur?

Vücudumuzun düzgün çalışması ve birçok yerinin doğru gelişimi için gerekli olan vücudumuzda bulunması gereken vitaminlerden biridir. Diğer bulunması gereken vitaminler ise; B12 vitamini , B vitamini, D vitamini ve C vitamin eksikliğinden olabileceklerden bazıları ise şöyle;



• Yorgunluk ve halsizlik hissi yapabilir

• Kas ve kemik ağrıları oluşabilir

• Kilo kaybı olabilir

• Kemikler güçlenmediğinden dolayı diş kaybı yaratabilir



C Vitamini nelerde bulunur?

En bilinenler arasında tabiki de portakal ve mandalina yer almaktadır. Yaklaşık 140 gram orta boy bir portakal 63,4 miligram vitamin içermektedir. Ananasta bunların arasında yer almaktadır. Yaklaşık 165 gramlık bir kase ananasta 78,9 miligram vitamin bulunmaktadır. Protein emilimi içinde yardımcı besinler arasındadır. Ayrıca ananas cildin güzelleşmesi içinde çok önemli meyvelerden biridir. Çilek; orta boy dolu bir kase yaklaşık 150 gram 84,7 miligram vitamin bulunmaktadır. Brokoli diyip geçmeyin. Brokolide de vitamin bulunmaktadır. Yaklaşık 91 gramlık brokoli yani bir kase 81,2 miligram vitamin içermektedir. Vitamin aç��sından oldukça zengin sebzeler arasında yer almaktadır. Haşlanmış karnabahar ve haşlanmış bürüksel lahanası diğer sebzelerden yalnızca bazılarıdır. Kivi, orta boy yaklaşık 76 gramlık bir kivide 70,5 miligram c vitamin deposu bulunmaktadır. Her sabah kahvaltılarda tüketeceğiniz maydanoz, 5 miligram c vitamin almanızı sağlar. Ayrı yeşil biber ve kırmızı biber vitamin içermektedir. Yemeklerinizden ve kahvaltılarınızdan eksik etmeyi unutmayın. Günlük dilediğiniz herhangi bir meyveden mevsimine uygun olmasına dikkat ederek tüketebilir ve vitamin ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.



