Bağırsak kanserine çare!

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Avustralyalı bilim adamlarının bulduğu ilaç, bağırsak kanserini yüzde 80 iyileştiriyor!

Avustralyalı bilim adamları, bağırsak kanseri gelişmesini durduran yeni bir ilaç keşfettiklerini açıkladı. 'JAK' isimli ilacın hastaların yüzde 80'i üzerinde etkili olduğu ifade ediliyor.



Melbourne Walter Eliza Hall Enstitüsü Araştırma ekibinden doktor Toby Phesse, bağırsak kanserine yakalananlara müjdeyi verdi. Phesse 'JAK' isimli ilaç ile bağırsak kanserini durdurmada yüzde 80 ila 90 oranında başarı sağladıklarını açıkladı. Bağırsak kanserinde yeni tip tedavi yöntemlerine şiddetle ihtiyaç duyulduğuna belirten Phesse, şu ana kadar dünyada kullanılan kanser önleyici ilaçlar ile kendi buldukları ilacın farkını şöyle açıkladı: "Araştırmalarımızda bağırsak kanserlerinin yüzde 80'inde aynı türden bir zaaf olduğunu fark ettik. Ancak bu tedavide bağırsaklardaki normal hücrelerin de zarar görmesi tehlikesi var. Bu nedenle farklı bir strateji geliştirdik. Çalışmalar sonucunda hastalıkları önleyici ve durdurucu özelliği olan 'JAK' isimli bir ilaç keşfettik. Bu ilaç aileden gelen genetik kanser tehlikesi yaşayanlar için çok önemli. Bu nedenle çok heyecan verici. Bu gibi ilaçlarla tedavide yeni bir pencere açılmış oluyor."



BÜYÜMEYİ İKİ GÜNDE DURDURABİLİYOR

Bilim adamaları, ilacın kanserli hücrelerin büyümesini iki gün içerisinde durdurduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca ilacın yeni kanserli tümörlerin oluşmasını da engellediği belirtiliyor.



Öte yandan 'JAK', halihazırda başka hastalıkların tedavisi için de onay almış bir ilaç. Bu nedenle ilacın son kullanıcıya ulaşmasında, sürecin çabuk olacağı belirtiliyor. Doktor Phesse, ilaç hakkındaki heyecanını ise şöyle dile getiriyor: "İşin güzel yanı bu önleyici ilaç; sedef hastalığı, romatizma, küçük çaplı lif dokularının zarar görmesi gibi hastalıklarda zaten kullanılıyor. Yani yeni bir ilaç geliştirmek için uzun yıllar ve büyük kaynaklar harcamamıza gerek yok. Bu ilaçlar kliniklerde zaten var. Bizim bütün yapmamız gereken bu ilaçların aynı zamanda bağırsak kanseri tedavisinde de kullanılabileceğini ortaya koymak."



Avustralya'da her yıl 4 bin kişi bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. 'JAK' isimli ilacın, bağırsak kanserine yakalanmış hastalara zarar vermeden iyileştirmesi ise bilim dünyasında heyecan uyandırdı.



(CİHAN)