Bel ağrısından, bacaklarınızdaki uyuşukluktan ve kalçanızdan başlayıp bacaklarınıza yayılan ağrılardan şikayetçiyseniz dikkat; bel fıtığı olabilirsiniz! Bel fıtığı belirtileri nelerdir? Bel fıtığı nasıl önlenebilir? Bel fıtığından nasıl kurtulabilirsiniz?

İnsanlık tarihinin bilinen en eski rahatsızlıklarından biri olan bel ağrısı, günümüzde 10 kişinin 8'inde görülen bir sağlık sorunu! Her bel ağrısı bel fıtığı habercisi olmasa da gerekli önlemler alınmadığı takdirde önemsenmeyen ağrılar sizi bel fıtığına götürebilir! Bu noktada bel fıtığı belirtilerini öğrenmek ve gerekli önlemleri almak için buyurun bel fıtığını yakından tanıyalım.



Bel fıtığı belirtileri neler?

Bel fıtığı belirtileri arasında herkesin bildiği üzere ilk sırada bel ağrıları yer alır. Bel ağrısının yanı sıra bel fıtığı belirtileri kalça ağrısı, bacak ağrısı veya uyuşması olarak da ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda idrar kaçırma, kas güçsüzleşmeleri ve yürüme bozuklukları da bel fıtığının habercisi olarak karşımıza çıkar. Aynı zamanda bel fıtığı belirtileri kadınlarda oluşabilecek başka rahatsızlıklardan kaynaklanıyor da olabilir. Özellikle bir çok kadın hastalığının belirtileri ile ortak özellik taşıyan bu semptomlar yaşandığında mutlaka bir uzmana başvurulmalı. Günlük hayatımızda yanlış yapılan bir hareketten, ağır egzersizlerden veya yorgunluktan kaynaklı oluşabilen bacak ağrıları da bel fıtığının önemli belirtileri arasında yer alır. Özellikle bel fıtığı belirtileri bacak ağrısı olarak ortaya çıktığında bu ağrılar istirahate rağmen uzun süre geçmiyorsa fıtığın seviyesi ilerlemiş olabileceği için zaman kaybetmeden doktora danışılması gereklidir.



Nelerden kaçınmak gerekir?

Herkesin bildiği üzere bel fıtığı, vücuda yüklenen ekstra yükler, düzensiz yaşam ve ters yapılan hareketler sonrasında ortaya çıkan bir hastalıktır. Bel fıtığından korunmak istiyorsanız yaşam alışkanlıklarınızı düzenlemeniz gerekir. Bunlardan ilki ve en önemlisi beslenme şeklidir. Düzensiz beslenme ve fast food tüketimi çağın hastalıklarından obeziteye yol açtığından dolayı, pek çok hastalıktan korunmak için beslenme düzeninize özen göstermelisiniz. Obezite fıtık oluşumunda en etkili unsurlardan birisidir. Artan vücut ağırlığı, omurganın bozulmasına ve bel ve kalçaya taşıyabileceğinden fazla yük binmesine neden olduğundan dolayı bel fıtığını doğrudan tetikler. Bunun yanı sıra uzun süreli hareketsizlik de bel fıtığı oluşumunda oldukça etkilidir. Hareketsiz yaşam ve düzensiz beslenmeden kaçınmak bu anlamda oldukça önemlidir. Bel fıtığı denildiğinde ilk akla gelen nedenlerden birisi de ağır yük kaldırma olarak karşımıza çıkar. Yanlış pozisyonda kaldırılan ağır yükler aniden bel fıtığına yakalanmanıza neden olabilir. Ayrıca aşırı sigara kullanımı ve iş hayatının getirdiği zorunluluklar da bel fıtığına neden olan etmenler arasında yer alır. Mümkün olduğunca sağlıklı yaşam koşullarına uyum sağlamak bel fıtığından korunmanız için son derece önemlidir.



Çözüm yolları nelerdir?

Bel ağrısı nedeniyle bel fıtığından şüpheleniyorsanız hemen paniğe kapılmanıza gerek yok! Doktorunuzun önereceği tedavi yöntemleri sayesinde bir çok çözüm yolunu deneyebilirsiniz. Bel ağrısı şikayetiyle doktora giden hastalara öncelikle yatak istirahati, ağrı kesici ve kas gevşetici ilaç tedavisi önerilir. Eğer bel fıtığınız ameliyat gerektirmeyen bir düzeyde ise doktor bu tedavi yöntemleri ile fıtığın ilerlemesini önlemeyi yeterli bulacaktır. Düzenli ilaç kullanımı ve istirahatin beraberinde yaşam koşullarınızı iyileştirmek fıtık için en etkili çözüm yollarından birisidir.



Bel fıtığı ameliyatı şart mı?

Bel fıtığı tedavisinde fıtığın seviyesine göre her zaman ameliyat şart olmayabilir. Bel fıtığı şikayeti ile doktora başvuran hastaların sadece yüzde 3'ü ameliyat gerektiren bel fıtığına sahiptir. Bu nedenle sadece bel ağrısı ağrınız varsa, durumu ihmal etmemek şartıyla gönlünüzü ferah tutabilirsiniz! İlaç ve istirahat tedavisi şikayetinizin çözümü için yeterli olabilir. Ancak doktorun önerdiği tedavi sonrasında geçmeyen ağrılar, bacaklara yayılan uyuşukluklar gibi şikayetler devam ediyorsa, doktorunuz ameliyatı gerekli görebilir. Bu durumda uzman hekiminize güvenerek gerekli operasyonu kabul etmenizde fayda var! Aksi takdirde şikayetleriniz, ilaç ve istirahatle azalmayacağı gibi yeni sağlık sorunlarına da neden olabilir. Bel ağrısını önemsemeyerek doktora danışmayan hastalar, ağrının kronikleşmesinin yanı sıra bacaklarda uyuşma ve kasların güçsüzleşmesi gibi sorunlar yaşamaya başlıyorsa bu noktada kesinlikle daha fazla ihmal etmeden uzman bir doktora görünmelidirler. Aksi takdirde ameliyata gerek kalmadan önlenebilecek olan bel fıtığı, kısa sürede ameliyatlık seviyeye kolaylıkla gelebilir.



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