Vücuttaki görevi henüz bilinmeyen, fakat patlaması sonucu insanın hayatını tehlikeye sokan apandisit belirtileri nelerdir? Genel olarak görevinin ne olduğu ve vücudun neresinde yer aldığı pek bilinmeyen apandisit ile ilgili merak ettiğiniz her şey bu yazıda.

Halk arasında apandisit olarak bilinen apandisit, karın bölgesinin sağ alt kısmında ve kalın bağırsağın uzantısı şeklinde tanımlanır. Yetişkinlerdeki apandisitin uzunluğu 8-10 cm olmasıyla birlikte çocuklardaki uzunluğu daha fazladır. Bulunduğu yer az ihtimal de olsa kişiden kişiye göre farklılık gösterebilir. Bu durum ise tanı koyma safhasında zorluk yaşatabilir.



Apandisit çeşitleri nelerdir?

Akut ve kronik olmak üzere 2 çeşidi vardır. Akut apandisit; bir nedenden ötürü apandisitin kalın bağırsağa açılan bölümü tıkanabilir. Bu tıkanma sonucu mikroplar birikerek apandisitin şişmesine ve iltihaplanmasına neden olur ve bu akut apandisit olarak adlandırılır. Şişme ile beraber baskı artar ve apandisit delinir. Bu durumda da apandisit patlaması meydana gelir. 20 ila 30 yaş arasındaki kişilerde sıkça görülür ve kişinin karın bölgesinde ağrı oluşur. Dışkılama yapılsa bile ağrı geçmez. 6 ile 12 saat arasında ağrı karının sağ alt bölgesine yerleşir. Ağrı ile beraber kişide yüksek ateş, halsizlik, bulantı ve kusma gibi belirtiler görülür. Bu durumda apandisitin cerrahi yöntemle alınması gerekir. Yapılacak operasyona "apendektomi" denir. Cerrahi operasyon ortalama yarım saat ile bir saat kadar sürer. Doktor hasta ile konuşarak açık ya da kapalı apandisit ameliyat yöntemine karar verir. Açık ameliyatta hastanın karnının sağ alt köşesi 4-5 cm kadar kesilerek işlem yapılır.



Kapalı ameliyat ise "laparaskopi" yöntemiyle yapılır. Bu yöntemde bir cihaza kamera bağlanarak operasyon gerçekleştirilir. Her iki yöntem uygulanırken hasta operasyon esnasında uyutulur. Kronik, akut apandisite göre daha az ağrılı geçer. Acil apandisit ameli-yatı gerektirmez ve genellikle kadınların ergenlik ve gençlik dönemlerinde sıkça görülür. Hastalığın belirtileri kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Sağ kasıkta hafif derecede, kişinin işini yapmasını engellemeyecek seviyede ağrılar olabilir. Çok güç kaybı yaşandığında, bağırsak ve mideye rahatsızlık veren yemek sonrasında ya da uzun yolculuklardan sonra sağ kasıkta ağrılar meydana çıkabilir. Bu ağrılara iştahsızlık, kusma ve bulantı rahatsızlıkları da eşlik edebilir. Kronik apandisit bazı kişilerde mide yanması, mide ağrısı, bulantı ve ekşime gibi mide ülseri rahatsızlığı andıran belirtileri de gösterebilir. Hastanın yaşadığı sıkıntıları tekrar yaşamaması ve hayati tehlikesini yok etmek için ameliyat olması gerekir. Hasta genel anestezi ile uyutularak operasyon gerçekleştirilir. Apandisit, ameliyat öncesi patlamış ise karın içerisine akan iltihap temizlenir.



Apandisit belirtileri nelerdir?

Apandisit belirtileri, göbek bölgesinde ağrı ile başlar. Bu ağrılar özellikle hareket, öksürme ve zıplama gibi hareketlerde artış gösterir. İştahsızlık görülür. Bulantı, kusma, yüksek ateş, bazı durumlarda ishal ya da kabızlık görülür. Bazı hastalarda ise idrarda yanma veya kanama durumları meydana gelebilir. Bu tip şikayetlerde uzman bir doktora gidildiği takdirde elle muayene yapılır. Apandisitin olduğu bölgeye hafifçe bastırıldığında şiddetli ağrı hissedilir. Bastırılınca yere 4-5 saniye sabit tutulduktan sonra el aniden çekilirse karın içinde elektrik çarpması gibi bir şiddetli ağrı hissedilir. Ağrın��n şiddeti nedeniyle bazı hastaların yerinden zıpladığı görülür. Bu bulgu da apandisitin başlıca belirtisidir.



Apandisit rahatsızlığı kimlerde görülür?

İnsanların yüzde 10'unda bu rahatsızlık görülür. Özellikle 2–30 yaş aralığındaki kişilerde sıkça rastlanılır. En fazla gençlik dönemlerinde meydana gelir.



Apandisit nasıl tedavi edilir?

Apandisitin patlamasından önce karın bölgesinden kasığa doğru şiddetli sancılar oluşur. Bu ağrılar apandisitin patlama ihtimalinin ön belirtileri olabilir. Bu tip şiddetli ağrılara maruz kalındığında acilen uzman bir doktora gidilmesi gerekir. Apandisiti patlayan bir kişiye zaman kaybetmeden müdahale edilmesi gerekir. Aksi takdirde apandisitin patlamasıyla iltihap karın bölgesine yayılır ve kişi de zehirlenme meydana gelebilir. Kişinin acilen cerrahi operasyona alınarak iltihabın yayıldığı bölgenin temizlenmesi gerekir. Tedavi yöntemi olarak genellikle cerrahi operasyon tercih edilir. Ameliyat ile alınan apandisitin ardından herhangi bir problem yaşanmaz. Ameliyat sonrası iyileşme süreci hastanın kilosuna göre değişiklik gösterir.