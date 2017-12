Sağlıklı beslenme için önerilerimize göz atın!

Kırışıklıklara karşı dolmalık biber!

Yerçekimine karşı koymak için sadece kozmetik ürünlerden değil, sebzelerden de faydalanabilirsiniz. Örneğin, dolmalık biber! Tam bir C vitamini kaynağı olan bu sebze, kolajen üretimini artırarak cildi destekliyor. Yalnız biber seçerken olgun olup olmadığına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü olgunlaşan ve canlı renklere sahip olan dolmalık biberlerin C vitamini oranı daha yüksek oluyor.





İki adet orta boy incirde, yaklaşık bir bardak sütteki kadar kalsiyum bulunduğunu biliyor muydunuz?Hamilelik döneminde annenin nasıl beslendiği büyük önem taşıyor. Her besin grubundan eşit ve gerektiği kadar tüketilmesi gerekiyor. Bu besinlerden biri de balık. Ancak yapılan çalışmalar, bebek bekleyen kadınların yeteri kadar balık yemediğini gösteriyor. Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez ise kolay ulaşılabilir ve ekonomik olan ton balığının her mevsim tüketilebileceğini belirterek, “Doğal Omega-3 içeriği yüksek, selenyum, fosfor, magnezyum gibi minerallerden zengin, A, B12, D vitaminleri ile bol protein içeren ton balığı tüketmek, anne ve bebek sağlığı için çok faydalı” diyor.Salataların ve birçok yemeğin vazgeçilmezi olan havuç, sıkça tüketilen bir sebze. A vitamini başta olmak üzere K, C vitamini ile kalsiyumdan zengin olan bu sebzede ayrıca B6 vitamini, bakır, folik asit, tiamin ve magnezyum bulunuyor. Çok iyi bir antioksidan olan havuç, bu sayede hem serbest radikallere karşı mücadele ediyor, hem de kanın temizlenmesi ve sirkülasyonunu hızlandırıyor. Damarlarda tıkanmaya izin vermediği için kalp sağlığını koruyarak, aşırı yorgunluğu engelliyor. A vitamini eksikliği göz sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Bu vitaminden zengin havuç, görme yetisine doğrudan katkıda bulunmasının yanı sıra yaygın bir göz hastalığı olan katarakta yakalanma riskini de azaltıyor. Ayrıca içerdiği lifler mideyi kuvvetlendirip, bağırsakların görevini daha sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini sağlıyor.