Yeterli ve dengeli bir beslenme ile beyin fonksiyonlarını güçlendirmek mümkün. Özellikle koyu renk sebze ve meyveler, hafızayı güçlendirip beyni koruyor.

Şehir hayatının getirdiği günlük koşuşturmalar ve yoğun iş temposu, yorgunluk hissini ve unutkanlığı artırdığı gibi beyin fonksiyonlarını da olumsuz anlamda etkiliyor. Dengeli ve yeterli beslenmenin sağlıklı bir yaşam için olduğu kadar, güçlü bir hafıza için de oldukça önemli olduğunu söyleyen Uzman Diyetisyen Sibel Mumcu, gün içinde doğru besinleri yeterli miktarda tüketmenin hafızayı, konsantrasyonu ve sinir sistemini de önemli ölçüde etkilediğini; koyu renk meyve ve sebzelerin içerdikleri antioksidan bileşikler ile hücresel hasarı önleyerek, hafızayı uzun süreli canlı tutmaya yardımcı olduğunu söylüyor.

İşte hafıza dostu besinler

Böğürtlen, siyah üzüm, nar ve yaban mersini gibi meyveler ile birlikte kırmızı soğan, ıspanak ve kırmızı lahana gibi koyu renkli sebzelerin sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini söyleyen Mumcu, “Antioksidan etkisi yüksek antosiyanin içeren bu sebze ve meyveler hafızayı güçlendirmenin yanı sıra hücresel hasarı önleyerek yaşa bağlı meydana gelen beyin fonksiyonlarının yavaşlamasına da engel oluyor” diyor.

Hafızanızın gücünü balık ve su ile destekleyin!

Haftada en az 2 kez balık tüketmek de hafıza gücünü destekliyor. Somon, uskumru, hamsi, sardalya gibi balıklar, yeşil sebzeler, keten tohumu ve ceviz en iyi omega 3 kaynakları. Alzheimer riskini azaltmak için bu besinleri öğünlerden eksik etmemek gerekiyor.

Su tüketimi önemli

Günlük su tüketiminin de hafıza üzerinde oldukça etkili olduğuna dikkat çeken Mumcu, beynin susuz kaldığında daha yavaş çalıştığını bunun da bilgi bulundurma ve hafıza kapasitesini olumsuz etkileyebileceğini ifade ediyor ve hafızayı güçlendirmek ve hızlı düşünebilmek için bol su içilmesini, özelikle doğal mineralli, pH’ı yüksek olan suların tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.



