Bilimsel çalışmalar, özellikle 30’lu yaşlardan itibaren düzenli olarak yapılan egzersizin kalp ve damar sağlığı açısından olduğu kadar beynin zinde kalması ve hafızanın güçlenmesi açısından da çok önemli olduğunu gösteriyor.

Herbalife Beslenme Danışma Kurulu Üyesi İsmet Tamer, özellikle tempolu yürüyüş, yüzme ve bisiklete binme gibi aerobik egzersizlerin, beyindeki kan dolaşımında ve beynin fonksiyonlarını ideal şekilde yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin beyne akışında düzelme sağlayarak, zihinsel ve hafıza ile ilgili işlevleri olumlu etkilediğini söylüyor. Günde 30 ila 45 dakika süreyle düzenli egzersiz yaparak beynimizin bilgiyi daha kolay işlemesine, hafızamızın aktif kalmasına ve yeni beyin hücrelerinin gelişmesine katkı sağlayabiliriz.



*Formsante dergisinden alınmıştır.

