Teknoloji ilerliyor ve buna bağlı olarak yaşamımız
kolaylaşıyor. Peki tüm bu kolaylıklar sağlığımız,
özellikle de üreme sağlığımız üzerinde
olumsuz etki yaratıyor mu?
Birçok kişinin merak
ettiği bu soruların cevabını ve kısırlık hakkında
bazı doğru bilinen yanlışları Tüp Bebek
Uzmanı Prof. Dr. Aydın Arıcı anlattı.
Uzun süre doğum kontrol hapı kullanımı kısırlığa yol açar mı?
Doğum kontrol haplarının doğurganlığı olumsuz yönde etkilediğine
dair bugüne kadar kanıtlanan bir çalışma bulunmuyor.
Antidepresanların bilinçsiz kullanımı doğurganlığı etkiler mi?
Kişi depresyondaysa cinsel fonksiyonlar en çok etkilenenlerden birisi
olur. Erkekte iktidarsızlık görülür. Kadında da cinsel isteksizlik
olabilir. Bu gibi durumlarda antidepresanların faydası vardır. Ancak
yüksek dozda kullanıldığında cinsel fonksiyonu olumsuz yönde etkileyebilir.
Tedavi dozunda kullanılması ve iyi takip edilmesi gerekir.
Aşırı kilo ya da zayıfl ık kısırlığa yol açar mı?
Kilo hem testisleri hem de yumurtalıkları olumsuz yönde etkiler.
Aşırı kilo kadınların düzensiz yumurtlamasına, aşırı zayıfl ık da hiç
yumurtlamamaya neden olur. Dolayısıyla en doğrusu ideal vücut ölçülerinde
olmaktır..
Dar kot giymek kısırlığa neden olur mu?
Bu doğru fakat fazla abartılacak bir konu değildir. Çok dar kot giyilmesi
testisin vücuda daha çok yapışması ve ısısının artmasına neden olur. Bu da sperm durumunu biraz etkileyebilir ama bunun ciddi
boyutlarda olduğunu düşünmek doğru değildir.
Cep telefonu gibi elektronik cihazlar kısırlığa yol açar mı?
Tüm cihazların zararlarının olacağı aşikar. Dolayısıyla bu aletlerin
mümkün olduğunca vücuda yakın tutulmaması gerekir. Diğer taraftan;
şu ana kadar cep telefonlarının üreme fonksiyonlarını etkilediğine
dair kanıtlanmış bir bilgi bulunmuyor.
Dizüstü bilgisayar kullanımı erkeklerde kısırlığa yol açar mı?
Bu durum dizüstü bilgisayar kullanım süresiyle alakalıdır. Bütün gününü
diz üstü bilgisayarla geçiren ve testis bölgesi bu nedenle sürekli
sıcak kalan kişilerde üreme fonksiyonları olumsuz etkilenir.
Kistler, kadınlarda kısırlığa neden olur mu?
İçi kan dolu olması nedeniyle çikolata kisti olarak adlandırdığımız,
sızı ve yapışıklıklara neden olan kistler tüplerin tıkanmasına, dolayısıyla
da kısırlığa neden olabilirler.
Erken yaşta menopoza girmiş bir kadın çocuk sahibi olabilir mi?
Menopoza girerek yumurtalarını yitirmiş kadınların çocuk sahibi
olması, yumurta nakliyle gerçekleşiyor. Sağlıklı bir kadından alınan
yumurtanın eşinin spermiyle döllenerek rahmine yerleştirilmesiyle...
Ancak birçok ülkede uygulanan bu işlem, ülkemizde yasak.