Çocuk sahibi olmak zorlaştı!

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Dar cean giymek kısırlşık yaparmı?

Teknoloji ilerliyor ve buna bağlı olarak yaşamımız kolaylaşıyor. Peki tüm bu kolaylıklar sağlığımız, özellikle de üreme sağlığımız üzerinde olumsuz etki yaratıyor mu?

Birçok kişinin merak ettiği bu soruların cevabını ve kısırlık hakkında bazı doğru bilinen yanlışları Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Aydın Arıcı anlattı.



Uzun süre doğum kontrol hapı kullanımı kısırlığa yol açar mı?

Doğum kontrol haplarının doğurganlığı olumsuz yönde etkilediğine dair bugüne kadar kanıtlanan bir çalışma bulunmuyor.



Antidepresanların bilinçsiz kullanımı doğurganlığı etkiler mi?

Kişi depresyondaysa cinsel fonksiyonlar en çok etkilenenlerden birisi olur. Erkekte iktidarsızlık görülür. Kadında da cinsel isteksizlik olabilir. Bu gibi durumlarda antidepresanların faydası vardır. Ancak yüksek dozda kullanıldığında cinsel fonksiyonu olumsuz yönde etkileyebilir. Tedavi dozunda kullanılması ve iyi takip edilmesi gerekir.



Aşırı kilo ya da zayıfl ık kısırlığa yol açar mı?

Kilo hem testisleri hem de yumurtalıkları olumsuz yönde etkiler. Aşırı kilo kadınların düzensiz yumurtlamasına, aşırı zayıfl ık da hiç yumurtlamamaya neden olur. Dolayısıyla en doğrusu ideal vücut ölçülerinde olmaktır..



Dar kot giymek kısırlığa neden olur mu?

Bu doğru fakat fazla abartılacak bir konu değildir. Çok dar kot giyilmesi testisin vücuda daha çok yapışması ve ısısının artmasına neden olur. Bu da sperm durumunu biraz etkileyebilir ama bunun ciddi boyutlarda olduğunu düşünmek doğru değildir.



Cep telefonu gibi elektronik cihazlar kısırlığa yol açar mı?

Tüm cihazların zararlarının olacağı aşikar. Dolayısıyla bu aletlerin mümkün olduğunca vücuda yakın tutulmaması gerekir. Diğer taraftan; şu ana kadar cep telefonlarının üreme fonksiyonlarını etkilediğine dair kanıtlanmış bir bilgi bulunmuyor.



Dizüstü bilgisayar kullanımı erkeklerde kısırlığa yol açar mı?

Bu durum dizüstü bilgisayar kullanım süresiyle alakalıdır. Bütün gününü diz üstü bilgisayarla geçiren ve testis bölgesi bu nedenle sürekli sıcak kalan kişilerde üreme fonksiyonları olumsuz etkilenir.



Kistler, kadınlarda kısırlığa neden olur mu?

İçi kan dolu olması nedeniyle çikolata kisti olarak adlandırdığımız, sızı ve yapışıklıklara neden olan kistler tüplerin tıkanmasına, dolayısıyla da kısırlığa neden olabilirler.



Erken yaşta menopoza girmiş bir kadın çocuk sahibi olabilir mi?

Menopoza girerek yumurtalarını yitirmiş kadınların çocuk sahibi olması, yumurta nakliyle gerçekleşiyor. Sağlıklı bir kadından alınan yumurtanın eşinin spermiyle döllenerek rahmine yerleştirilmesiyle... Ancak birçok ülkede uygulanan bu işlem, ülkemizde yasak.



