Halk arasında bağırsak kanseri olarak bilinen kolon kanseri, dünyadaki en yaygın kanser türlerinden biridir. Her yirmi kişiden birinde görülen kanser türü, erken dönemde teşhis edilirse tedavi ile tamamen iyileşmektedir. Ancak kolon kanserinin tehlikesi çok uzun zaman vücutta hiçbir etki göstermeden ilerlemesidir.
Kolon, kalın bağırsağın bir bölümüne verilen isimdir. Kalın bağırsak, kolon ve rektumdan oluşur. Rektum, kalın bağırsağın anüse yakın kısmıdır. Dışkının beklediği on iki santimetrelik alandır. Kolon ise kalın bağırsağın, ince bağırsağa yakın kısmıdır. İnce bağırsaktan sindirilmiş olarak gelen besinler burada tekrar ayrışmaya tabii tutulur ve su ve mineraller alınarak geri kalan kısım rektuma gönderilir. Kolon kanseri, kolon bölgesindeki bir hücrenin bozulmaya uğraması ile başlar. Bozulan bu hücre yakınındaki hücreleri de bozmaya başlar ve kolonun halka halka olan yapısı halka halka bozulmaya uğrar. Kanser bu noktada tespit edilirse iyileşme ihtimali çok yüksektir. Çünkü kanser, kolon bölgesinde kontrol altına alınarak etrafındaki organlara sıçraması engellenir.
Polip kalın bağırsağın yüzeyini örten tabakanın anormal bir şekilde büyümesi sonucu oluşan kabartılardır.
Sık sık ishal, kabız gibi bağırsak anomalileri yaşamak kolon kanserinin en bilinen belirtileri arasındadır. Dışkının normal zamandan daha ince çıkması, anüsten veya dışkıdan kan gelmesi de kolon kanseri belirtileri arasındadır. Dışkılamakta yaşanan güçlük, dışkılarken acı duymak, bağırsakların yeterince boşalmadığı hissi, dışkıda yumurta akına benzer bir salgı, kilo kaybetme ve demir eksikliği kolon kanseri belirtileridir.
Kolon kanseri erken aşamalarda kemoterapiye gerek duyulmadan tedavi edilebilecek bir kanser türüdür. Kalın bağırsak uzun bir organ olduğundan, bağırsaktaki tümörlü bölge cerrahi müdahale ile alınarak kanser tedavi edilebilir. Eğer kanser çevre organlara sıçramışsa o zaman kemoterapi uygulanır. Kanserin metastaz yaptığı durumlarda ise tedavi sürdürülür ve hastanın yaşam süresi mümkün olduğunca uzatılır. Kolon kanserinin henüz başlangıç evresi olan polip döneminde ise cerrahi müdahale ya da kemoterapiye gerek duyulmadan, kolonoskopi ile poliplerin alınması şeklinde bir tedavi uygulanır.