Bağırsak kanseri olarak da bilinen kolon kanseri, erken teşhis ve tedavi ile tamamen iyileşmektedir. Çevre organlara sıçramadığı takdirde, kemoterapiye gerek duyulmadan, cerrahi müdahale ile kanserli bölge tamamen alınır. Ancak kolon kanseri belirtileri çok geç ortaya çıktığı için kanseri erken evresinde yakalama şansı ancak düzenli kolonoskopik kontrol ile mümkündür. Kolon kanseri en yaygın kanser türlerinden biridir. O yüzden onu tanımak ve gerekli kontrolleri düzenli olarak yaptırmak önemlidir.

Halk arasında bağırsak kanseri olarak bilinen kolon kanseri, dünyadaki en yaygın kanser türlerinden biridir. Her yirmi kişiden birinde görülen kanser türü, erken dönemde teşhis edilirse tedavi ile tamamen iyileşmektedir. Ancak kolon kanserinin tehlikesi çok uzun zaman vücutta hiçbir etki göstermeden ilerlemesidir.





Kolon Kanseri Nedir?

Kolon, kalın bağırsağın bir bölümüne verilen isimdir. Kalın bağırsak, kolon ve rektumdan oluşur. Rektum, kalın bağırsağın anüse yakın kısmıdır. Dışkının beklediği on iki santimetrelik alandır. Kolon ise kalın bağırsağın, ince bağırsağa yakın kısmıdır. İnce bağırsaktan sindirilmiş olarak gelen besinler burada tekrar ayrışmaya tabii tutulur ve su ve mineraller alınarak geri kalan kısım rektuma gönderilir. Kolon kanseri, kolon bölgesindeki bir hücrenin bozulmaya uğraması ile başlar. Bozulan bu hücre yakınındaki hücreleri de bozmaya başlar ve kolonun halka halka olan yapısı halka halka bozulmaya uğrar. Kanser bu noktada tespit edilirse iyileşme ihtimali çok yüksektir. Çünkü kanser, kolon bölgesinde kontrol altına alınarak etrafındaki organlara sıçraması engellenir.





Kolon Kanseri Neden Olur?

Kolon kanseri oranı yaş ilerledikçe artmaktadır. Yaş faktörü kolon kanserinin en büyük sebebi olarak gösterilmektedir. Bu yüzden doktorlar, elli yaşından sonra düzenli olarak kolonoskopi yaptırmayı önerirler.

Kolon kanserinin bir diğer sebebi poliplerdir. Polipler kalın bağırsağın yüzeyini örten tabakanın anormal bir şekilde büyümesi sonucu oluşan kabartılardır. Poliplerin kendisi zararsızdır ancak polipler kanser hücrelerine dönüşebilmektedirler.

Hemen hemen tüm kanser türlerinin başlıca sebeplerinden biri olan genetik faktörler, kolon kanserinde de etkilidir. Ailesinde kolon kanseri olan kimseler, dikkatli olmalı, düzenli olarak kolonoskopi yaptırmayı ihmal etmemelidirler.

Kolit gibi bağırsak iltihapları da kolon kanserinin sebeplerindendir. Kanserli hücre varsa onun gelişmesini hızlandırır.

Sigara kullanımı, aşırı şeker tüketimi, aşırı alkol tüketimi, kötü beslenme ve spor yapmamak da kolon kanseri sebepleri arasındadır.

Son olarak obezite de kolon kanseri sebeplerinden biridir.



Polip kalın bağırsağın yüzeyini örten tabakanın anormal bir şekilde büyümesi sonucu oluşan kabartılardır.





Kolon Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Sık sık ishal, kabız gibi bağırsak anomalileri yaşamak kolon kanserinin en bilinen belirtileri arasındadır. Dışkının normal zamandan daha ince çıkması, anüsten veya dışkıdan kan gelmesi de kolon kanseri belirtileri arasındadır. Dışkılamakta yaşanan güçlük, dışkılarken acı duymak, bağırsakların yeterince boşalmadığı hissi, dışkıda yumurta akına benzer bir salgı, kilo kaybetme ve demir eksikliği kolon kanseri belirtileridir.





Kolon Kanseri Tedavisi



Kolon kanseri erken aşamalarda kemoterapiye gerek duyulmadan tedavi edilebilecek bir kanser türüdür. Kalın bağırsak uzun bir organ olduğundan, bağırsaktaki tümörlü bölge cerrahi müdahale ile alınarak kanser tedavi edilebilir. Eğer kanser çevre organlara sıçramışsa o zaman kemoterapi uygulanır. Kanserin metastaz yaptığı durumlarda ise tedavi sürdürülür ve hastanın yaşam süresi mümkün olduğunca uzatılır. Kolon kanserinin henüz başlangıç evresi olan polip döneminde ise cerrahi müdahale ya da kemoterapiye gerek duyulmadan, kolonoskopi ile poliplerin alınması şeklinde bir tedavi uygulanır.





