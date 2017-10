Gaz sancısı hemen hemen tüm kişilerde ara sıra ya da sıklıkla görülebilen rahatsızlıkların başında gelmektedir.

Kimi zaman geğirmek sureti ile ağızdan kimi zaman ise anüs bölgesinden mide ve bağırsaklardaki havayı dışarı atma olarak gerçekleştirilen olay gaz çıkarma olarak adlandırılır. Gaz sıkışması temel olarak yemek yeme ve içme sırasında ağızdan yutulan hava sonucu oluşur. Eğer sürekli olarak gaz çıkarma problemi ile karşı karşıya kalıyorsanız mutlaka bir uzmana danışmanızda fayda vardır.



Gaz sancısı belirtileri nelerdir?

Gaz sancısı belirtileri hemen herkesin anlayabileceği ölçüdedir. Bu belirtiler sık tekrarlandığı takdirde kişide olumsuz bir ruh haline neden olabilir. Kişi toplumdan kendini soyutlamak isteyebilir ya da yeme içme eylemini gerçekleştirmekten kaçınabilir. Eğer sosyal hayatı olumsuz yönde etkileyen sürekli bir sancı söz konusu ise mutlaka bir uzmana başvurulması gerekmektedir.



• Karında kişiyi rahatsız eder ölçüde bir şişkinlik. Bu çoğu zaman dışarıdan da belli olacak ölçüde olabilir.

• Havayı atma ihtiyacı ile ağızdan geğirme ihtiyacı.

• Gaz sıkışması sonucu karında meydana gelen karın ağrısı.

• Karında oluşan gerginlik.

• Karında ağrıya sebep olan ve ara sıra giren kramplar.



Gaz sancısı nasıl geçer?

Gaz sancısı nasıl geçer sorusu gaz sıkışması sorunu yaşayanların en merak ettiği soruların başında gelir. Bu sancı ve sıkışmadan kurtulmak için birçok yöntem mevcuttur.



• Gaz sıkışması belirtileri ile karşılaştığınız an bacak-göğüs egzersizi yapmayı deneyebilirsiniz. Yere sırt üstü uzanın ve bacaklarınızı karnınıza doğru çekerek bu hareketi 10 kez tekrarlayın.



• Sıcak su torbası özellikle gaz sancısı rahatsızlıklarını ortadan kaldırmak için en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Sıcak su torbasını karnınıza koyarsanız gaz sıkışmasına bağlı ağrıyı ortadan kaldırabilirsiniz.



• Sıcak bir çay, nane, rezene ya da zencefil çayı da gaz sancısına bağlı olarak ortaya çıkan ağrıyı ortadan kaldırır.







• İki yemek kaşığı kadar içilen elma sirkesi ağrınızı azaltacaktır.



• Mandalina kabuklarını ve defne yaprağını kaynatarak suyunu çay olarak tüketebilirsiniz.



• Mandalina kabuğunu çiğ olarak tüketmeniz de gaz sıkışması ağrısını ortadan kaldıracaktır.



• Gaz sancısı şikayetini tamamen ortadan kaldırmak istiyorsanız her şeyden önce yeme ve içme alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekiyor.



• Yiyeceklerinizi çok daha yavaş ve az hava yutarak tüketmeniz halinde mevcut gaz sıkışması sorununuzun önüne geçebilirsiniz.



• Yağlı ve kızartılmış gıdaları tüketmeyi kesmelisiniz.



• Gaz yaptığı bilinen gıdaları mümkün olduğunca az tüketerek gaz sancısı şikayetinizi ortadan kaldırabilirsiniz.



• Fasulye, brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar, şeftali, enginar, elma, armut, sakız, kepekli tahıllar, soğan, kepekli ekmek, süt ve soda gibi gaz yapıcı gıdalardan uzak durarak şikayetlerinizin önüne geçmeniz mümkün olacaktır.



Bağırsakta gaz sıkışması halinde neler yapılmalıdır?

Sadece midede değil bağırsaklarda da oluşan gaz sıkışması bakteri ve virüslerin neden olduğu bağırsak iltihapları gibi nedenler yüzünden meydana gelebilir. Ağrı üst karında yani midede ve alt karında yani kalın bağırsakta hissedilebilir. Gaz sıkışması ile birlikte bulantı, halsizlik, ateş ve ishal gibi rahatsızlıklar da görülebilir. Ayrıca bağırsak rahatsızlıkları içinde en çok bilinenlerden biri olan spastik kolon (iritabl bağırsak sendromu) da gaz sıkışması meydana getiren durumlardan biridir.



Düzenli egzersiz yapmak bağırsaklarınızı harekete geçireceği için gaz oluşumunu önlemede size yardımcı olacaktır. Gaz sancısı hissettiğiniz an yürüyüş yapmaya başlayabilir ya da tuvalete giderseniz bu sorunu çok daha kısa sürede ortadan kaldırmanız mümkün hale gelecektir. Düzenli egzersizler gaz sıkışması ve sancılarınızın seyrelerek ortadan kaldırılmasını sağlar. Bunun yanında beslenme düzeninize de dikkat ederseniz çok daha kolay sonuç almanız mümkün olur.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Şişkinliğin ilacı rezene linki için TIKLAYINIZ