Sindirim sistemi rahatsızlıkları, adet dönemi sancıları, şişkinlik ve gaz problemleri için rezeneden faydalanabilirsiniz.

Kalsiyum, potasyum, magnezyum, C ve B vitaminleri içeren rezeneyi kökünden sapına kadar pişirip yiyebilirsiniz. Bu harika sebze, özellikle adet dönemlerinde sancıları giderdiği için tercih ediliyor. Sindirim sistemi rahatsızlığı yaşayıp gaz problemi çekiyorsanız zeytinyağlı rezene yemenizde fayda var. Ayrıca kış döneminde balgam söktürücü olarak çayını da içebilirsiniz.

Koşudan önce...

Düzenli olarak koşuyor ve yarışlara katılıyorsanız size bir önerimiz var. Yarışa başlamadan önce her 100 ml suyun içerisine 8 g (1 tatlı kaşığı tepeleme) şeker koyduğunuz takdirde bu karışım size enerji içeceklerinin vereceği enerjinin aynısını sağlayabiliyor.



Kurubaklagiller kolestrol fakiri

Uzmanlar beslenmenizde kuru baklagillere (nohut, kuru fasulye, mercimek vb.) daha çok yer vermenizi öneriyor. Kuru baklagiller; yağ, doymuş yağ ve kolesterolden fakir kompleks karbonhidratlar ile posadan zengin bitkisel protein kaynağı besinler. İçerdikleri fitokimyasal maddeler nedeniyle kan kolesterolünü düşürücü pozitif etkileri bulunuyor. Haftanın iki günü öğlenleri nohutun sulu yemeğinden yiyebilirsiniz veya akşamları yemeğinizin yanında humus olarak da tüketebilirsiniz.



*Formsante dergisinden alınmıştır.