Geç ve güzel yaşlanmanın 7 yolu

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Ebedi gençlik imkansız olsa da yaşlanmayı mümkün olduğunca geciktirmek elinizde... Yaşamınızda yapacağınız birkaç değişiklikle hem sağlığınızı koruyabilir hem de geç ve güzel yaşlanabilirsiniz. Peki işin sırrı ne?

Ayşegül Uyanık Örnekal/Formsanté



Bir sene içinde, örneğin her doğum gününüzde hücrelerinizin yüzde 90’ının kendini yenilediğini düşünün... Bunu sağlamak aslında sandığınız kadar zor değil! Özel Hay Polikliniği’nden estetik medikal hekimi ve beslenme danışmanı Dr. Alp Mamak, geç ve güzel yaşlanmak için uyulması gereken 7 kuralı anlattı.



