Güneş alerjisi daha çok yaz aylarında görülen ve güneşe maruz kalma ile birlikte ciltte kaşıntılı, kırmızı döküntüler ile kendini gösteren bir durumun adıdır.

Güneş alerjisinin bilinen en yaygın biçimi ise güneş zehirlenmesi olarak da adlandırılan polimorf ışık reaksiyonudur. Güneş alerjisi yabani havuç veya ıhlamur gibi bitkilere maruz kalma ya da kullanılan ilaçlar tarafından tetiklenebildiği gibi kalıtsal yatkınlık sebebi ile de görülebilmektedir. Güneş alerjisi hafif bir şekilde atlatılıyorsa tedaviye ihtiyaç duyulmayabilir. Güneş alerjisinin çok daha şiddetli vakalarında ise steroid kremler veya haplar güneş alerjisi tedavisi için gerekli olacaktır.



Güneş alerjisi belirtileri

Güneş alerjisi belirtileri, güneşe maruz kalan ciltte hemen kendini göstermeye başlayacaktır. Yaygın olarak görülen güneş alerjisi belirtileri:

• Ciltte meydana gelen kaşıntı ya da ağrı,

• Cilt üzerinde meydana gelen nokta nokta şeklindeki kızarıklıklar,

• Kabarcık veya kurdeşen oluşumu,

• Kabuklanma, kanama ve çatlamadır.



Bu bulguların güneş alerjisi ile ilgili olduğunu anlayabilmenin en önemli yolu, sadece güneşe maruz kalan cilt üzerinde ve güneşe maruz kaldıktan sonraki birkaç saat içinde ortaya çıkmasıdır.







Güneş alerjisi tedavisi

Güneş alerjisi tedavisi için öncelikle güneş alerjisinin hangi boyutta olduğu saptanmalıdır. Hafif vakalarda birkaç gün süresince güneş ışığından kaçınmak yeterli olabilecekken daha ilerlemiş olan vakalarda şikayetlerin ortadan kalkması için ilaç tedavisine ihtiyaç duyulmaktadır.



İlaçla güneş alerjisi tedavisi

Kortizon içeren ve güneş alerjisi tedavisinde kullanılan ilaçların bazıları reçetesiz olarak piyasada satılırken daha güçlü bir etkiye sahip olan bazı ilaçlar reçete ile satılmaktadır. Şiddetli alerjik deri reaksiyonları için prednizon gibi kısa süreli bir hap doktorunuz tarafından tavsiye edilebilir. Sıtma hastalığı için kullanılan hidroksiklorokuin de güneş alerjisinin bazı türlerinin tedavisinde kullanılmaktadır.



Terapi ile güneş alerjisi tedavisi

Eğer şiddetli bir oranda ortaya çıkan güneş alerjiniz varsa güneş ışınlarına bahar aylarından itibaren yavaş yavaş maruz kalmanız yerinde bir davranış olacaktır. Fototerapi işlemi, özel bir lamba yardımı ile sık sık güneşe maruz kalan bölgelere ultraviyole ışınları yöneltmek sureti ile gerçekleştirilmektedir. Bu terapi genel olarak birkaç hafta sürer. Bu birkaç haftalık süre boyunca haftada birkaç kez uygulanacak fototerapi işlemi ile cilt güneşe hazır hale getirilerek güneş alerjisi tedavisi tamamlanmış olur.



Güneş alerjisi nasıl geçer?

Güneşe Doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalı. Eğer güneşin en tepe noktasında güneşe çıkmaktan kaçınırsanız güneş alerjinizin azaldığını görebilirsiniz. Cildinizi nemlendirmek de yine güneş alerjisini önlemek adına atılacak doğru bir adımdır. İyi bir cilt losyonu ile kurumuş, pullanmış ve tahriş olmuş cildinizdeki yenilenmeyi sağlayabilirsiniz. Yatıştırıcı güneş alerjisi ilaçları ve evde uygulayabileceğiniz kalamin losyonu, aloe vera gibi doğal ürünlerle güneş alerjisi sorununuzu belirli bir seviyede tutmanız ya da daha rahat bir şekilde atlatmanız mümkün olacaktır.



Bebeklerde güneş alerjisi

• Bebeklerde güneş alerjisi daha çok beyaz tenli cilt yapısına sahip çocuklarda kendini göstermektedir. Beyaz tenli bebeklerde güneş alerjisi görülme sıklığı çok daha fazladır.



• Kullanılan bazı antibiyotikler ve ağrı kesici ilaçlar güneşe maruz kalmış olan bir cildin tahriş olmasını hızlandırabilir.



• Güneş alerjisine sahip bir kardeş ya da ebeveyn var ise bebeğinizin güneş alerjisine yakalanma ihtimali aynı oranda artacaktır.

• Atopik dermatit ya da dermatitin herhangi bir türü olan bebeklerde güneş alerjisine yakalanama riski çok daha yüksektir.



• Parfüm, dezenfektan, güneş kremi kullanılan birçok ürünün içerisinde yer alan bazı kimyasallar güneş ışığı ile birleşildiğinde güneş alerjisini tetikleme özelliğine sahiptir.



Güneş alerjisi olanlar için güneş kremi

Güneş alerjisine sahip olan kişiler güneşe çıkmakta zorluk çektikleri gibi özellikle yaz aylarında tatil yerlerinde büyük sıkıntılarla karşılaşabiliyorlar. Eğer tatile çıkacaksanız ve güneş alerjisi probleminiz var ise LA ROCHE-POSAY güneş kremlerinden hassas ciltler için uygun olan yüksek faktörlerini rahatlıkla tercih edebilirsiniz.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Saman nezlesi linki için TIKLAYINIZ