Güneşin
yüzünü daha çok gösterdiği yaz mevsiminin doğal D vitamini depolamak için büyük
bir fırsat olduğunu söyleyen Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, yaz güneşinden
doğru faydalanıldığı takdirde, birçok hastalığa karşı vücudun korunduğunu,
ayrıca kış aylarında ortaya çıkan hastalıklarında önüne geçildiğini açıkladı.
Doğal D vitamini kaynağı olan güneşin faydaları saymakla
bitmiyor. Birçok hastalığa
karşı bağışıklık sistemimizin güçlenmesini sağlayan ve soğuk havalarda nükseden
hastalıklara karşı kalkan olan D vitamini en doğal almanın yolunun, güneşten
doğru yararlanmak. Ayrıca D vitamini sadece kemik metabolizması üzerinde etkili değil , bütün vücut sistemi için
önem taşıyor ve eksikliği birçok hastalığa neden olabiliyor.
Güneş koruyucu kremlere dikkat!
D Vitamininin, güneş ışınlarının deriye temas etmesi ile elde edildiğini söyleyen Alerji ve İmmunoloji Uzmanı Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, “Güneş aracılıyla vücudumuzun ihtiyaç duyduğu D vitaminin %90-95 alıyoruz. Fakat D vitaminin en çok karşılanacağı vakit olan yaz aylarında bolca kullanılan güneş koruyucu kremler D vitamini almamızı engelleyen faktörlerin başında geliyor. Bu nedenle D vitamini, alımının en iyi yapılacağı yaz ayları iyi değerlendirilmeli” diyor.
D Vitamini eksikliğine yol açan nedenler
Antony, D Vitamini eksikliğini yapan en temel nedenin yeterince güneşe maruz kalamamak olduğunu söylüyor ve şöyle devam ediyor: “UVB ışınlarının kışın ülkemize gelme açısı değiştiği için ve daha kapalı giyinip daha fazla kapalı mekanlarda bulunduğumuz için güneş ile temasımız azalmaktadır. Dolayısıyla derideki D vitamini sentezi de azalmaktadır. Kış mevsimi dışında, D vitamini eksikliğini kolaylaştıran bazı özel durumlar vardır. Bu duruma sahip kişilerin D vitamini depolaması daha zordur.”
İşte bu duruma neden olan sebepler:
Yaşlılık: Hem güneşe yeterince maruz
kalmamak hem de deride D vitamini salınımının azalması.
Koyu Cildi Olanlar: Derideki melanin pigmentinin
fazlalığı güneşin derideki D vitamini sentezini olumsuz etiler, örneğin D
Vitamini eksikliği zencilerde daha çok olur.
Şişmanlık: D Vitamini yağ dokusunda
depolanan bir vitamin olduğu için şişman kişilerde daha çok eksiklik olur.
Bağırsaklardan Sindirim Ve Emilim
Problemleri:
Böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları
Sadece Anne Sütüyle Beslenen
Bebekler: Anne
sütünde D vitamini olmadığı için anne sütü alan bebeklerin mutlaka günlük D
vitaminini dışardan alması gerekir.
Güneş Koruyucular: Güneşin cildimiz için en olumsuz
etkilerinden biri kontrolsüz ve uzun süreli mazuriyetler sonucunda cilt
kanserine neden olmasıdır. 15 ve üzerindeki faktörlü güneş kremleri derimizde D
Vitamini sentezini %95 ve uhrevinde engellerler. Dolayısıyla dışarıda bulunsak
bile eğer güneş kremi kullandıysak derimize temas eden güneşteki UVB ışınları
bloke olduğu için D vitamini sentez edilemez.
D Vitamini eksikliği olmaması için neler yapılmalı?
1-Yaz mevsiminden mümkün olduğunca D vitamini depolamak için güneş ışınlarından iyi faydalanmak gerekir. Deride D vitamini sentezleyen ışınlar UVB ışınlarıdır. UVB ışınlarının deride D vitamini sentezlemesi için en uygun olduğu saatler güneşin dünyamıza en dik olarak ışın gönderdiği öğlen saatleridir. Dolayısıyla güneşli günlerde ve yazın her gün saat 11: 00-13: 00 arası, bir 25-30 dakikayı dışarıda güneş altında geçirmek gerekir. Tabii bu süreye vücudu alıştırmakta fayda var. Yani ilk günden güneşin altında 30 dakika durmak vücudu yorabilir ve hiç istemediğimiz güneş yanıklarına neden olabilir. Her gün 5 dakika artırarak 30 dakikaya çıkılmalıdır.
2-D vitamini depolamak için güneşlendiğimiz de güneş kremi
sürmemek gerekir, çünkü güneş kremleri UVB ışınlarının deriye temasını
engeller. Yani öğlen saatlerinde D vitamini için dışarı çıktığımızda güneş kremi
sürmeyelim ama öğlen saatinden sonra dışarı çıktığımızda dışarı çıkmadan en az
30 dakika önce yüksek faktörlü güneş kremi sürerek derimizi koruyalım. Ve yine
uzun sureli dışarıdan kalacaksak her 2-3 saatte bir güneş kremi sürme isini
tekrarlayalım.
3-Yine güneş ışınlarının derimizde D vitamini sentezlemesi için
derimize direkt temas etmesi gerekir, bu nedenle üstümüzde mümkünse kolları
açık bırakan t-sirtler ve yine şortlar olması gerekir.
4-Yine Güneş ışınları evdeki camdan, arabadaki camdan geçerek D
vitamini yapamazlar bu nedenle güneş ışınlarıyla direkt temas etmek gerekir.
5-Ayrıca D Vitamini açısından zengin somon, sardalye, uskumru,
ringo balığı, lüfer, ton balığı gibi yağlı balıklar tüketmek besinlerden D
vitamini almamıza yardımcı olur.
6-D vitamini eksiklikleri tespit edildiğinde D Vitamini
takviyeleri almak, ta gerekebilir.
Yılda bir kez D Vitamini seviyenizi ölçtürün
Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony; D Vitamini eksikliğinin tanısını koymanın çok kolay ve tedavisinin de hem çok kolay hem de ucuz olduğunu söylüyor. Bu nedenle büyük, küçük, yaşlı genç herkesin, mümkünse senede bir kere D vitamini seviyesini ölçtürmesi gerektiğini, ihtiyacı olanların mutlaka doktor kontrolünde D Vitamini tedavisi görmesini tavsiye ediyor.