Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu D vitaminin %90-95’ini güneşten alıyoruz, fakat D vitaminin en çok karşılandığı yaz aylarında bolca kullanılan güneş koruyucu kremler D vitamini almamızı engelliyor.

Güneşin yüzünü daha çok gösterdiği yaz mevsiminin doğal D vitamini depolamak için büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, yaz güneşinden doğru faydalanıldığı takdirde, birçok hastalığa karşı vücudun korunduğunu, ayrıca kış aylarında ortaya çıkan hastalıklarında önüne geçildiğini açıkladı.

Doğal D vitamini kaynağı olan güneşin faydaları saymakla bitmiyor. Birçok hastalığa karşı bağışıklık sistemimizin güçlenmesini sağlayan ve soğuk havalarda nükseden hastalıklara karşı kalkan olan D vitamini en doğal almanın yolunun, güneşten doğru yararlanmak. Ayrıca D vitamini sadece kemik metabolizması üzerinde etkili değil , bütün vücut sistemi için önem taşıyor ve eksikliği birçok hastalığa neden olabiliyor.

Güneş koruyucu kremlere dikkat!

D Vitamininin, güneş ışınlarının deriye temas etmesi ile elde edildiğini söyleyen Alerji ve İmmunoloji Uzmanı Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, “Güneş aracılıyla vücudumuzun ihtiyaç duyduğu D vitaminin %90-95 alıyoruz. Fakat D vitaminin en çok karşılanacağı vakit olan yaz aylarında bolca kullanılan güneş koruyucu kremler D vitamini almamızı engelleyen faktörlerin başında geliyor. Bu nedenle D vitamini, alımının en iyi yapılacağı yaz ayları iyi değerlendirilmeli” diyor.

D Vitamini eksikliğine yol açan nedenler

Antony, D Vitamini eksikliğini yapan en temel nedenin yeterince güneşe maruz kalamamak olduğunu söylüyor ve şöyle devam ediyor: “UVB ışınlarının kışın ülkemize gelme açısı değiştiği için ve daha kapalı giyinip daha fazla kapalı mekanlarda bulunduğumuz için güneş ile temasımız azalmaktadır. Dolayısıyla derideki D vitamini sentezi de azalmaktadır. Kış mevsimi dışında, D vitamini eksikliğini kolaylaştıran bazı özel durumlar vardır. Bu duruma sahip kişilerin D vitamini depolaması daha zordur.”

İşte bu duruma neden olan sebepler:

Yaşlılık: Hem güneşe yeterince maruz kalmamak hem de deride D vitamini salınımının azalması.

Koyu Cildi Olanlar: Derideki melanin pigmentinin fazlalığı güneşin derideki D vitamini sentezini olumsuz etiler, örneğin D Vitamini eksikliği zencilerde daha çok olur.

Şişmanlık: D Vitamini yağ dokusunda depolanan bir vitamin olduğu için şişman kişilerde daha çok eksiklik olur.

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Sadece Anne Sütüyle Beslenen Bebekler: Anne sütünde D vitamini olmadığı için anne sütü alan bebeklerin mutlaka günlük D vitaminini dışardan alması gerekir.

Güneş Koruyucular: Güneşin cildimiz için en olumsuz etkilerinden biri kontrolsüz ve uzun süreli mazuriyetler sonucunda cilt kanserine neden olmasıdır. 15 ve üzerindeki faktörlü güneş kremleri derimizde D Vitamini sentezini %95 ve uhrevinde engellerler. Dolayısıyla dışarıda bulunsak bile eğer güneş kremi kullandıysak derimize temas eden güneşteki UVB ışınları bloke olduğu için D vitamini sentez edilemez.

D Vitamini eksikliği olmaması için neler yapılmalı?

1-Yaz mevsiminden mümkün olduğunca D vitamini depolamak için güneş ışınlarından iyi faydalanmak gerekir. Deride D vitamini sentezleyen ışınlar UVB ışınlarıdır. UVB ışınlarının deride D vitamini sentezlemesi için en uygun olduğu saatler güneşin dünyamıza en dik olarak ışın gönderdiği öğlen saatleridir. Dolayısıyla güneşli günlerde ve yazın her gün saat 11: 00-13: 00 arası, bir 25-30 dakikayı dışarıda güneş altında geçirmek gerekir. Tabii bu süreye vücudu alıştırmakta fayda var. Yani ilk günden güneşin altında 30 dakika durmak vücudu yorabilir ve hiç istemediğimiz güneş yanıklarına neden olabilir. Her gün 5 dakika artırarak 30 dakikaya çıkılmalıdır.

2-D vitamini depolamak için güneşlendiğimiz de güneş kremi sürmemek gerekir, çünkü güneş kremleri UVB ışınlarının deriye temasını engeller. Yani öğlen saatlerinde D vitamini için dışarı çıktığımızda güneş kremi sürmeyelim ama öğlen saatinden sonra dışarı çıktığımızda dışarı çıkmadan en az 30 dakika önce yüksek faktörlü güneş kremi sürerek derimizi koruyalım. Ve yine uzun sureli dışarıdan kalacaksak her 2-3 saatte bir güneş kremi sürme isini tekrarlayalım.

3-Yine güneş ışınlarının derimizde D vitamini sentezlemesi için derimize direkt temas etmesi gerekir, bu nedenle üstümüzde mümkünse kolları açık bırakan t-sirtler ve yine şortlar olması gerekir.

4-Yine Güneş ışınları evdeki camdan, arabadaki camdan geçerek D vitamini yapamazlar bu nedenle güneş ışınlarıyla direkt temas etmek gerekir.

5-Ayrıca D Vitamini açısından zengin somon, sardalye, uskumru, ringo balığı, lüfer, ton balığı gibi yağlı balıklar tüketmek besinlerden D vitamini almamıza yardımcı olur.

6-D vitamini eksiklikleri tespit edildiğinde D Vitamini takviyeleri almak, ta gerekebilir.

Yılda bir kez D Vitamini seviyenizi ölçtürün

Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony; D Vitamini eksikliğinin tanısını koymanın çok kolay ve tedavisinin de hem çok kolay hem de ucuz olduğunu söylüyor. Bu nedenle büyük, küçük, yaşlı genç herkesin, mümkünse senede bir kere D vitamini seviyesini ölçtürmesi gerektiğini, ihtiyacı olanların mutlaka doktor kontrolünde D Vitamini tedavisi görmesini tavsiye ediyor.