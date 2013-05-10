HGB, vücudun sağlıklı işleyişi açısından kuşkusuz büyük bir öneme sahip. Peki, HGB nedir? HGB hormonu nedir? Neden önemlidir?

Demir içerikli bir pigment olarak bilinen hemoglobin, kırmızı kan hücreleri arasında yer alan bir protein çeşidi olarak nitelendiriliyor. Bu bileşenin asıl işlevi ise akciğerlerden alınan oksijeni vücudun diğer kısımlarına ulaştırmak ve karbondioksitle yer değiştirmek. Hemoglobinin içerisinde yer alan demir molekülü, alyuvarların korunmasını ve normal düzeyde çalışmasını kolaylaştırıyor. Bu hemoglobin değerlerinin ayrıca düşüklüğü gibi yüksekliği de sağlık açısından büyük tehdit oluşturabiliyor. O nedenle değerlerin düzenli ölçüm yapılması ve olası aksi durumlarda da mutlaka kontrol altına alınması gerekli.



HGB nedir?

HG veya HGB olarak bilinen hemoglobin, vücudun tüm bölümlerine oksijen taşımakla yükümlü olan protein çeşitlerinden bir tanesi. Bu bileşen, birbirine bağlı 4 farklı protein molekülünden oluşuyor. Üstelik bebeklerde, hamilelerde ve yetişkinlerde farklı değerleri gösteriyor. İçerisinde yer alan demir bileşeni, vücudun işleyişinden sorumlu olurken diğer yandan da kana kırmızı rengini veriyor. Ayrıca kırmızı kan hücrelerinin şeklinin korunmasında da yine bu HGB değerleri sorumlu oluyor.



Hemoglobin düşüklüğü nedir?

Hemoglobin değerlerinin düşük olması, tıp bilimine göre "düşük kırmızı kan sayısı" veya "anemi" olarak adlandırılıyor. Kısacası kırmızı kan hücrelerinin normalden daha düşük seviyelerde olması durumunda ilk akla getirilmesi gereken husus anemi. Peki, anemi neden kaynaklanıyor?Aneminin belli başlı nedenleri şu şekilde ele alınabilir;

· Böbrek yetmezliği,

· Kemik iliğine bağlı sorunlar,

· Beslenme yetersizlikleri,

· Kan kaybı (mide ülseri, kolon kanseri, ameliyat, travmatik yaralanma)

· Anormal hemoglobin yapısı

· Kanser hastalarında kullanılan birtakım ağıt ilaçlar



HGB düşüklüğü nasıl giderilir?

HGB düşüklüğünün tedavisi birbirinden farklı yöntemlerde incelenebiliyor. Kan testi, diyet ve ilaç takviyesi tedavi esnasında kullanılan yöntemlerden birkaçı. HGB değerleri, rutin bir kan testi esnasında kolayca anlaşılabiliyor. Kansızlığın asıl nedeni ise fiziki muayene, hastalık öyküsü ve diğer çeşitli kan testleri sayesinde ortaya konuyor.

Hastalığın asıl tedavisinde ise ilaç takviyesi ve sağlıklı bir diyet programı önerilmekte. Eğer hemoglobin değerleri aşırı derecede düşükse doktor mutlaka demir veya vitamin destekli bir ila. Takviyesi reçete etmeli. Ayrıca tedavinin köklü çözüm sağlaması için HGB değerlerinin düşüklüğüne sebebiyet veren diğer hastalıkların da tedavi edilmesi gerekiyor.

HGB kan değeri çok düşük değilse ve beslenme ile kontrol altına alınabilecekse, sağlıklı bir diyet programı öneriliyor. Kırmızı et, istiridye, karides, yeşil yapraklı sebzeler, mısır gevreği, kuru kayısı ve kuru üzüm demir içerikleri besin seçeneklerinin başında geliyor.

Ancak diyet programı ve ilaç takviyesi, HGB değerlerini bir anda dengelemeyecektir. Yani değerlerin normale dönmesi birkaç ay boyunca beklenmesi gerekebiliyor. Bu evrede devamlı demir açısından zengin besin değerlerini tüketmeye çalışmak önem taşıyor. HGB düşüklüğü hakkındaki tüm sorular için uzman hekimden yardım alınmalı, düşüklüğün nedenleri araştırmalı ve hastalığı tetikleyen tüm etkenler mutlaka çözülmeye çalışılmalı.



Hemoglobin yüksekliği nedir?

HGB yükselmesi, düşüklüğü kadar sık rastlanılan bir durum değil. Ancak bazı durumlarda yüksek değerler de test edilebiliyor. Özellikle yüksek rakımda yaşayan ve uzun yıllar boyunca devamlı sigara içen kişiler de daha yüksek hemoglobin ölçümünün yapılması oldukça normal. Bunun dışında dehidrasyona bağlı olarak da yine yüksek ölçüm değerlerine rastlanılabiliyor. Ancak bu durum sıvı dengesinin sağlanması sonucu yeniden normal değerlerine ulaşıyor. Ayrıca gelişmiş akciğer hastalıkları, çeşitli tümörler ve "polycythemia rubra vera" olarak bilinen kemik iliği bozukluğu da yine yüksek hemoglobin nedenleri arasında yer alıyor.



HGB kan tahlili neden yapılır?

Doktorunuzun HGB kan tahlili isteyebileceği nedenler aşağıdaki gibi sıralanabilir;

·Nefes darlığı

·Halsizlik

·Baş ağrısı

·Yorgunluk

·Bayılma

·Ciltte morarmalar

·Görme bozuklukları



Hemoglobin -HGB kaç olmalı?

HGB bebeklerde büyüme evrelerine göre değişiklik gösteriyor.

·Yenidoğan: 13.5 -24 gm / dL

·1 ay: 10-20 gm/ dL

·1-2 ay: 10-18 gm/ dL

·2-6 ay: 9.5 - 14 gm / dL

·0.5 ile 2 yıl: 10.5-13.5 gm / dL

·12-18 yaş arası erkekler: 13-16 gm / dL

·12-18 yaş arası kadınlar: 12-16 gm / dL

·18 yaş sonrası erkekler: 13.6 – 17. 7 gm /dL

·18 yaş sonrası kadınlar: 12.1- 15.1 gm / dL

·Orta yaş erkekler: 12.4 – 14.9 gm / dL

·Orta yaş kadınlar: 11.7 – 13.9 gm / dL