Kandaki MCV değeri sağlığınız hakkında sizi uyarıyor olabilir! Az bilinen ama sağlığımız üzerinde önemli etkileri olan bu değer ile ilgili bilmeniz gerekenleri yazımızda bulabilirsiniz.

MCV (Ortalama Eritrosit Hacmi) değeri, kırmızı kan hücrelerinin ortalama hacmini gösterir. Kandaki MCV değerinizi ise basit bir kan tahlili ile öğrenebilirsiniz. Peki, nedir bu Ortalama Eritrosit Hacmi?



MCV nedir?

Vücudumuzda kana kırmızı rengini veren, alyuvarlar dediğimiz kırmızı kan hücreleri bulunmaktadır. Bu alyuvarlar kemik iliğinde üretilir ve hücrelerin yaşaması için gerekli olan en önemli malzemeyi, yani oksijeni taşırlar. Bununla da kalmaz, ayrıca hücrelerde birikmiş olan karbondioksiti kalbe geri taşıyarak hücreleri temizler. Alyuvarların ortalama hacimlerini gösteren MCV (Mean Corpuscular Volume), belli bir değerin altında veya üstünde ise bir hastalık habercisi olabilir.



MCV değeri nasıl ölçülür, normal değerleri ne olmalı?

Tam kan sayımı yaptırarak çok kolay bir şekilde Ortalama Eritrosit Hacmi değerinizi öğrenebilirsiniz. Bu kan testi sonucunda kanınızda bulunan alyuvarların (kırmızı kan hücrelerinin) ortalama büyüklüğü belirlenerek MCV değeri ölçülür. Laboratuvarlar arasında değerlerde farklılık görülebilir. Genelde bu değerin ilk testte biraz yüksek veya düşük çıkması önemli görülmez, bir sonraki kan testinde normal seviyeye gelecektir.

MVC değeri çocuklar, yeni doğanlar, gençler ve gebeler için farklılık gösterebilmekle birlikte, aynı zamanda cinsiyete göre de değişebilmektedir. Bir yetişkinde olması gereken MCV referans aralığı ortalama 80-100 fl / kırmızı hücre hacmidir. Değeriniz referans aralığın biraz altında veya üstünde olabilir, fakat yine de anormallikler dikkate alınmalıdır.

Kan tahlilinin amacı tek başına bir hastalık tanısı koymak değildir, tanıya yardımcı olmaktır. Sonuç yorumlanırken diğer değerlerle birlikte, hastanın genel sağlık durumu göz önüne alınmalıdır. Bu yüzden MCV değeri üzerinden kendi başınıza yorum yapmamalı, bir doktora başvurarak daha detaylı incelemeler yapılmalıdır.



MCV yüksekliği ve düşüklüğü nedir?

Sonuç belirtilen değerlerin altında veya üstünde çıktığında MCV yüksekliği (makrositik anemi) veya MCV düşüklüğü (mikrositik anemi) oluşur

Değeri 80 fl’nin altına düştüğünde oluşan MCV düşüklüğü sonucu, halk arasında yaygın kullanıldığı adıyla kansızlık oluşur ve genellikle kan hastalıklarından kaynaklanır.

En yaygın görülen kansızlık sebebi, günlük koşturma içerisinde doğru beslenememenin sonucu olarak oluşan demir eksikliğidir. En sık görülen belirtileri ise; yorgunluk, baş dönmesi, saç dökülmesi, tırnakların kolay kırılması, baş ağrısı, üşüme hissi, iştahsızlıktır. Bunun dışında B6 vitamini eksikliği, talasemi gibi kan hastalıkları, kan kaybı, kronik bir hastalık da değerlerin düşüklüğüne sebep olabilir. Bu yüzden, kansızlığın sebepleri çok iyi araştırılmalı ve buna göre bir tedavi belirlenmelidir.

Ortalama Eritrosit Hacmi değer düşüklüğü, kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülmektedir. Bunun sebebi her ay adetle birlikte yaşanan kan kaybı ve özellikle doğum sonrasında oluşan kan kaybı ve demir eksikliğidir.

MCV değeri düşük çıktığında en kısa zamanda müdahale edilmelidir, aksi takdirde hipertansiyon, şok, koroner ve pulmoner (kalp damar ve kapak) yetmezliği gibi komplikasyonlara yol açabilir.

Test sonucu değerin yüksek çıkması ise kan hücrelerinin normalden büyük olduğu anlamına gelir. En yaygın sebepleri ise B12 eksikliği, folik asit eksikliği, akciğer rahatsızlıkları, bazı karaciğer hastalıkları ve ağır alkol kullanımıdır. En sın rastlanan B12 ve folik asit eksikliği tedavisi çok kolaydır, ek takviyeler ile eksiklikleri giderebilir. Aşırı alkol tüketimi de vücuttaki B12 vitamin depolarını boşaltacağından kan testi sonucuna yüksek MCV değeri olarak yansıyacaktır. Bu durumda alkol tüketiminizi sınırlandırmak eski B12 değerlerinizi elde etmenize yardımcı olacaktır.



Gebelikte MCV değerleri ne olmalı?

Hamilelik döneminin ilk yarısında kan hacmi, normal hacmine göre %50 daha fazla artar, fakat alyuvarlar bu kadar hızlı büyüyemezler. Hamilelik devam ettikçe vücut alyuvar sayısını arttırarak dengeye gelir. Bu sebeple gebelikte Ortalama Eritrosit Hacmi değerlerinin yükselmesi normal kabul edilir. Alyuvar sayısının artması ile birlikte vücudun demir ihtiyacı da artar. Bu süreçte eğer hamile olan kişi yeteri kadar demir almazsa gebelikte anemi (kansızlık) görülür.

Gebelik döneminde MCV değeri, ilk 3 ayında 79-93 fl, ikinci 3 ayında 85,8-99,4 fl, son 3 ayda ise 82,4-100,4 fl aralığı normal kabul edilmektedir.

Hamilelerde demir eksikliğinden oluşan kansızlık çok sık görülür. Kan hücrelerinin oksijen taşıma kapasitesinde bir azalmadan kaynaklanmadığı için hamilelikte riskleri çok arttırmaz. Hayvansal gıdalar ve yeşil sebzeler ile demir ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Eğer demir eksikliği devam ederse doktorunuzun önereceği haplar veya şuruplar destekleyici olacaktır.

Riskli olan ise, hamileliğe anemi olarak başlayan veya ilk 3 ayında anemi olan gebelerdir. En önemli yaratacağı sorun ise erken doğum riskidir. Bu yüzden hamile kalmayı düşünüyorsanız, bu sürece doktor kontrolü ile gerekli testleri yaptırarak başlamanız önemli.