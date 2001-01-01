Vücudunuzun çeşitli katmanlarında şişlik varsa, ağrı ve sızı hissediyorsanız aklınıza gelmesi gereken ilk hastalıklardan biri de iltihaplı romatizma. Bu hastalık şiddetli ağrıların yanı sıra vücutta şekil bozukluklarına da yol açabiliyor ve bu nedenle de ihmal edilmemesinde fayda var!

Adı yaygın olarak bilinmekle birlikte hakkında bilinenler yeterli düzeyde olmayan bu rahatsızlık neden kaynaklanır, hangi belirtilerle kendini belli eder, genetik midir, tedavisi için neler yapılabilir gibi aklınıza gelebilecek pek çok sorunun yanıtı bu yazıda yer alıyor.



İltihaplı romatizma nedir, evreleri nelerdir?

İltihaplı romatizma tıp dilinde romatoid artrit olarak ifade ediliyor. Bir tür sistemik bağ dokusu hastalığı olan iltihaplı romatizmanın görülme sıklığı oldukça fazla. Bu hastalık el ve diz eklemlerinde daha fazla görülmekle birlikte vücudunuzun çeşitli bölgelerinde bu rahatsızlıkla karşılaşma ihtimaliniz söz konusu olabilir. Ailesinde iltihaplı romatizma öyküsü bulunan kişilerde bu hastalıkla daha sık karşılaşılıyor. İltihaplı romatizma ağrısı ile bilinen bir rahatsızlık olup, her yaşta bu hastalıkla yüz yüze gelme olasılığı bulunduğunu gözden kaçırmamakta yarar var. Hastalık aktif ve inaktif olmak üzere iki evrede değerlendiriliyor. Hareketliliğin başladığı aktif dönemi hastalığın vücuda yerleşme evresi olarak da düşünebilirsiniz. İnaktif dönemde ise hastalığın seyri ilerlemiş oluyor ve şekil bozuklukları görülmeye başlanıyor.



İltihaplı romatizma genetik mi, gebeliğe engel mi?

Genel olarak romatizmal hastalıklar ve özelde de iltihaplı romatizma görülmesi ile genetik yapı arasında yakın bir ilişki bulunuyor. Ailede bu hastalık ya da romatizmanın farklı bir türünün bulunması halinde yatkınlığınız olduğunu düşünmenizde ve hastalığa yakalanmadan önce birtakım tedbirler almanızda yarar var. Kalıtsal sebepler hastalığa kesin olarak yakalanacağınız anlamına gelmediği gibi, hastalığın oluşmasında yalnızca bu sebebin etkili olduğu anlamına da gelmiyor. Çevresel bazı koşullara bağlı olarak da hastalığın ortaya çıkma ihtimali bulunuyor. İltihaplı romatizmanın ortaya çıkmasının ardındaki en önemli sebeplerden biri de bağışıklık sistemindeki bozukluklar. İltihaplı romatizma cinsel yolla bulaşır mı, diye merak edenler için de, romatizmaya yol açan bazı mikropların cinsel ilişki yoluyla bulaşma ihtimalinin olduğunu, bu nedenle korunmanın önem taşıdığını söylemek gerekir. Gebe kalma konusunda da bu hastalığa sahip olanların şanslarının bir miktar daha düşük olduğu biliniyor. Hastalık belirtileri bakımından da gebelikte hafifleme, lohusalıkta artış görülüyor.







İltihaplı romatizma belirtileri nelerdir?

Vücutta ağrı başta olmak üzere istenmeyen durumlara yol açan iltihaplı romatizma birtakım belirtilerle kendini gösteriyor. Sizde ya da bir yakınınızda şu belirtilerin bir bölümünün varlığı söz konusu ise iltihaplı romatizmaya yakalanmış olma ihtimalini değerlendirmesi için romatoloji bölümüne başvurmalısınız.



• El ve ayakların şişmesi,

• El ve ayak eklemlerinin şeklinde bozulma, özellikle el üst eklemlerinin sertleşip irileşmesi ve bu noktalarda his kayıplarının ortaya çıkması,

• Cilt altında ve farklı eklemlerde nohut iriliğinde kitlelerin ortaya çıkması,

• El ve ayaklarda başlayan eklem şişliklerinin omuz ve kalça gibi diğer eklemlere doğru yayılmaya başlaması,

• Bacaklarda ağrı ve sızı oluşması ve zamanla bu ağrının hareket kısıtlamasına yol açacak hale gelmesi,

• Sürekli tokluk hali ve iştahsızlık,

• Uykusunu alamamış bir halde uyanılması.



İltihaplı romatizma tedavisi nasıl olur?

Romatoloji bölümünde, uzmanın isteyeceği tahlillerin sonucuna bağlı olarak ilaç tedavisi uygulanmasına karar verilebiliyor. Ancak iltihaplı romatizmanın kesin olarak tedavisi ne yazık ki, söz konusu değil. İltihaplı romatizma tedavisinde yalnızca rahatsız edici ağrı gibi belirtileri hafifletmeye ve hastalığın ilerlemeden kontrol altına alınmasını sağlamaya yönelik olarak ilaç uygulanıyor.



İltihaplı romatizma ağrısına ne iyi gelir?

İltihaplı romatizma ağrısı nasıl geçer derseniz; bunun için ilaç tedavisinin yanı sıra destekleyici birtakım uygulamalar yapabilir ve ağrıya iyi gelen yiyecekleri tüketmeyi deneyebilirsiniz. Zengin omega 3 içeriği ile somon ve ton balıklarının, iltihabın yayılmasını önleme ve ağrıları dindirmede etkili olduğu biliniyor. Sülfür ve B vitamini bakımından zengin olan yumurta da eklem ve kas dokusunun gelişmesine destek olması yönüyle yarar sağlıyor. Ağrınız şiddetlendiğinde sıcak banyo ile hafifletmeyi deneyebilir, şişlik ve kas sertleşmeleri için de eklemlerinize soğuk kompres yapabilirsiniz.



İltihaplı romatizmaya faydalı bitkiler nelerdir?

İltihaplı romatizma bitkisel çözüm yollarını kullanarak da büyük ölçüde rahatlayabileceğiniz bir hastalık. Bu amaçla yaygın olarak çınar yaprağı kürü kullanılıyor. Ayrıca dut kurusu kürünü de tedaviye destek için kullanabilirsiniz. Isırgan, ardıç kozalağı, mayıs papatyası, lahana yaprağı ve kiraz sapı da bu amaçla kullanılabilir. Bu bitkileri iltihaplı romatizma çayı şeklinde tüketmeniz mümkün. İltihaplı romatizma çörek otu ya da yağı kullanılarak da hafifletilebilir.