Özellikle yaz mevsiminde artış gösteren ishal en sık karşılaşılan sağlık sorunlarından biri. İşte ishal tedavisinde dikkat edilmesi gerekenler...

En sık 5 yaşın altında görülen ishal, 2 yaşından küçük çocuklarda böbrek yetmezliği ve şok gibi çok ciddi sonuçlara neden olabiliyor. Çok daha kötüsü sıvı kaybına bağlı ölümler görülebiliyor. Öyle ki dünyada her yıl 5 yaş altındaki yaklaşık 2,2 milyon çocuk ishal nedeniyle hayatını kaybediyor. İshalin yaz mevsiminde artış göstermesinin en önemli nedeni, sıcak havalarda, enfeksiyon oluşturan virüs ile bakterilerin besinlerde kolay ve hızlı bir şekilde üreyebilmeleri. İshale neden olan bir başka önemli etken de hijyenik olmayan içme sularının içerdikleri mikroplar. Bunların yanı sıra deniz ve havuzlarda yutulan mikroplu sular da ishale yol açabiliyor.

Günde üç kereden fazla sulu tuvalete çıkmak ishal olarak kabul ediliyor. Acil tuvalete çıkma ihtiyacı, tutamama, halsizlik, bulantı, kusma, susuzluk ve karın bölgesinde ağrı ve gaz ishal belirtileri arasında sayılıyor.

İshale karşı beslenmenin önemi büyük. Sağlıklı ve taze gıdalar ile beslenmek, hazır ve paketlenmiş gıdalardan uzak durmak, günde en az bir kere posalı ve lifli yiyecekler tüketmek bağırsakların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar. İshal durumunda sindirimi zor olmayan hafif gıdaların tüketilmesi ve sıvı tüketiminin arttırılması gerekiyor. İshal olunması halinde uzak durulması gereken yiyecekler ise; alkol, kafein, yağlı gıdalar, hazır gıdalar, baharatlı gıdalar ve süt. İshale ne iyi gelir sorusunun cevabı ise öncelikle bol su içmek ve kaybedilen sıvıyı vücuda geri kazandırmak!



İşte ishale iyi gelen yiyecekler

• Pirinç ve pirinç suyu gibi düşük lifli bağlayıcı gıdalar tüketilmelidir.

• Sindirimi kolay olan muz kaybedilen potasyumu vücuda geri kazandırır.

• Her gün bir yemek kaşığı kepek ile de ishalden kurtulabilirsiniz. (Fakat ekmeklerin üzerindeki bulunan işlenmiş kepek değil, işlenmemiş kepek tüketmelisiniz.)

• Elma sirkesi doğal bir antiseptiktir. Bu yüzden sindirim yolunun ve bağırsakların temizlenmesinde büyük rol oynar.

• Böğürtlen de ishale iyi gelen yiyeceklerden biridir. Dilerseniz suyunu içebilirsiniz veya yiyebilirsiniz. Böğürtlen suyunun içerisine bir çay kaşığı yenibahar atarak yarım çay bardağı tüketebilirsiniz.

• Bakterilerden kaynaklanan olan ishal için bal oldukça faydalıdır. Sıcak suya birkaç yemek kaşığı bal karıştırarak gün içinde bunu içebilirsiniz.

• Yemeklerden sonra bir bardak zencefil çayı yaparak bu çayı tüketebilirsiniz. Vücudunuzun kaybetmiş olduğu suyu alır ve bağırsakların düzene girmesini sağlar.

• Bir tencere patates çorbası hazırlayarak gün boyunca çorbadan bir kaç kase içebilirsiniz. Patates, bağırsakların düzenlenmesini sağlayacaktır.

• Bol bol su içmek.

• Kemik suyu çorba hem sıvı alımı sağlar hem de sindirimi düzenler.

• Probiyotik yiyecekler ishali kesen yararlı bakteriler içerir.

• Lif bakımından zengin olan tatlı patatesin kaynatılarak tüketilmesi ishali önler veya azaltmaya fayda sağlar.

• Lif ve magnezyum bakımından zengin olan havuç suyu da tüketilebilir.



İshal nasıl geçer?

Bahar ve yaz aylarında sıkça görülen sağlık problemlerinden biri olan ishal kişiyi ve yaşantısını olumsuz yönde etkiler. İshal tedavisi bazı yeme alışkanlıkları ve tüketilen gıdalara dikkat edilmesi ile sağlanabilir. İshalde kaybedilen sıvı ve elektrolitleri yerine koyabilmenin en iyi yollarından biri, eczanelerde satılan ishal tozlarıdır. Bunun dışında içilebildiği kadar su içilmesi gerekir.

Meyve olarak muz ve şeftali, katı besinlerden de yağsız makarna, pirinç pilavı, haşlanmış patates tüketilmesi ishal süresi ve şiddetini azaltır. Ayrıca bağırsak florasını düzenleyici probiyotikler de ishal tedavisi için işe yarar.