Kalp sağlığı için soğan, sarımsak yiyin

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Soğan ve sarımsak, düzenli ve sık olarak tüketildiğinde, yararlı etkileriyle damar sertliğine bağlı kalp hastalığına karşı koruyucu...

Memorial Hastanesi Kardiyoloji Merkezi'nden Prof. Dr. Günsel Şurdum Avcı, soğan ve sarımsağın, düzenli ve sık tüketildiğinde yararlı etkileriyle damar sertliğine bağlı kalp hastalığına karşı koruyucu olduğunu bildirdi.



Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, içerdiği vitamin, mineral ve diğer maddelerle insan vücudu için sayılamayacak kadar çok yararı olan soğan ve sarımsağın, kalp ve damar sistemi üzerindeki yararlı etkilerine dikkati çekti.



Damar sertliğinin çağın hastalığı olduğunu ve bunun yol açtığı koroner kalp hastalığından korunmada, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz yapmanın birinci derecede etkili olduğunu vurgulayan Avcı, şeker, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve şişmanlık gibi sorunların, damar sertliği ve koroner kalp hastalığının en önemli risk faktörleri arasında olduğunu aktardı.



Avcı, "Soğan ve sarımsak, düzenli ve sık olarak tüketildiğinde, yararlı etkileriyle damar sertliğine bağlı kalp hastalığına karşı koruyucudur" değerlendirmesinde bulunarak, besinlerin tercihen çiğ ya da az pişmiş olarak tüketilmesi önerisinde bulundu.



Soğanın, damar sertliğine yol açan kolesterolü düşürdüğünü, iyi huylu kolesterolü ise yükselttiğini anlatan Avcı, sarımsak ve soğanın kalp damar hastalıkları üzerindeki faydalarına ilişkin şu bilgileri verdi:



"Şeker hastalarında kan şekerinin kontrol altına alınmasını kolaylaştırır, idrar söktürücü etkisiyle ödemlerin çözülmesini sağlar. Hipertansiyonlu hastalarda kan basıncının kontrol altına alınmasını kolaylaştırır. Yağ yakıcı özelliğiyle de zayıflamaya yardımcı olur. Kalp damarlarını genişletir. Kanın akıcılığını artırır, damar tıkanmalarını önler. Hücre yenilenmesini destekler. Tüm bu etkilerle damar sertliğine karşı damarları korur ve kalbi güçlendirir. Sarımsak da yüksek kan basıncını düşürür. Yüksek kolesterolü, kötü huylu kolesterolü ve yüksek trigliseridleri (yağın depo formu), kan şekerini düşürür; iyi huylu kolesterolü yükseltir, şeker hastalığının tedavisini kolaylaştırır. Damarların genişlemesini sağlar, kanın akıcılığını artırır, dolaşımı hızlandırır, damar içi pıhtılaşmaları engeller ve kalp krizi ya da felç geçirmeye neden olacak damar tıkanıklıklarını önler. Ayrıca, kalbi besleyen koroner damarları genişletir, kalp kasını güçlendirir. Kilo kontrolüne de yardımcı olurken, ruhsal durumu düzeltir, insanın kendini iyi ve mutlu hissetmesine yardımcı olur."



Avcı, bu derecede şifalı olan soğan ve sarımsağın, "kokusu ile çevremi rahatsız ederim" endişesiyle ihmal edilmeyerek, sık sık tüketilmesini gerektiğini aktardı.



(AA)