Kalp ve damar hastalıklarından korunmanın yolları

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Değişen yaşam tarzı, kötü beslenme ve fiziksel aktivite eksikliği ile birleştiğinde kalp damar hastalıklarına yakalanma riskini artıyor. Riski azaltmak içinse kilo kontrolüne, sağlıklı beslenmeye ve düzenli egzersiz yapmaya dikkat etmek şart!

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Hamza Duygu yaptığı açıklamada; kalp hastalıklarının kan basıncı, obezite, kolesterol ve sigara kullanımının kontrolü ile yarıya indirilebileceğini vurguladı. Doç. Dr. Hamza Duygu; yüksek risk taşıyan bireylerin saptanması ve bu kişilerdeki ilk veya tekrarlayan kalp damar tıkanıklıklarının önlenmesi ile kalp damar hastalıklarının neden olduğu kayıpların önüne geçilebileceğini belirtti.



Kalp hastalıkları genç yaşlara iniyor

Günümüzde, teknolojinin hızla gelişiminin getirdiği değişimler nedeniyle toplumlar gün geçtikçe farklılaşan bir yaşam tarzı sürmektedir. Modern yaşamın getirdiği olanaklar nedeniyle kişiler daha az hareket etmekte, değişen yaşam tarzı ile beslenme alışkanlıkları kötü yönde etkilemektedir. Beslenmenin daha çok, hayvansal kaynaklı gıdalara dayanması, sebze ve meyvenin yeterince tüketilmemesi, aşırı yağlı, soslu, yüksek enerjili gıdalar tüketilmesi; fiziksel aktivite eksikliği ile birleştiğinde kalp damar hastalıklarına yakalanma riskini arttırmaktadır. Kalp hastalıkları riskini azaltmak için; her gün düzenli spor yapılmalı, ideal kilo korunmalı, kan basıncının yükselmemesine özen gösterilmelidir. Bunların dışında kötü huylu kolesterol yüksekliğine dikkat edilmeli, kan şekeri kontrolü sağlanmalı, günde ortalama 7 saat uyumaya dikkat edilmeli, stresli yaşamdan uzak durulmalı, fazla alkol tüketiminden kaçınılmalı ve mümkün olduğunca kirli havanın olduğu yerlerden uzak durulmalıdır.



