Kulak içini kurcalamak, kulak çubuğu gibi cisimlerle içini temizlemek kulağın kendi kendini temizleme mekanizmasını bozuyor.

Kulak kiri diye tabir edilen buşon aslında vücudun ürettiği bir çeşit salgı. Her insanın kulağı az ya da çok kir üretiyor. Kir kulak kanalını tıkadığı zaman sesin kulak zarına ulaşması zorlaşıyor. Bu durumda hastalarda kulak tıkanıklığı, işitme azlığı, kaşıntı daha nadiren kulak ağrısı oluşabildiğini söyleyen Liv Hospital Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Deniz Kaya, “Aslında kulağımız kendi kendini temizler. Bu salgıların üretimi cilt yapısına bağlı olarak kimilerinde çok fazla kimilerinde çok az olabilir. Kulak içini kurcalamaya çalışmak, kulak pamuğu gibi yabancı cisimlerle içini temizlemek kulağın kendi kendini temizleme mekanizmasını bozarak temizlemek yerine kirlerin birikmesine yol açar” diyor.

Kulağın kirlendiğini nasıl anlaşılır?

Her insanın kulağı az ya da çok kir üretiyor. Kir kulak kanalını tıkadığı zaman sesin kulak zarına ulaşması zorlaşıyor. Bu durumda hastalarda kulak tıkanıklığı, işitme azlığı, kaşıntı daha nadiren kulak ağrısı oluşabiliyor.

Kulağımızı nasıl temizleyebiliriz?

Kulağın dış kısmı havlu veya peçeteyle silinerek temizlenebilir. Kulak pamuğu gibi cisimler kullanmak çok da doğru değil. Kimi zaman çok sık kir üretimi ve kulak tembelliğine bağlı kirin atılamaması olabiliyor. Cilt yapısına bağlı olarak bu durum çok sık da görülebiliyor. Bu durumda 2-6 ay aralıklarla kulak kirinin temizlenmesi gerekiyor. Bazı sakıncalarından dolayı kulak yıkamanın artık yapılmadığını ifade eden Doç. Dr. Deniz Kaya, sıklıkla kullanılan yöntemin vakum cihazlarıyla yapılan temizleme olduğunu, mikroskop veya otoskop yardımıyla yapıldığını ve ağrılı bir işlem olmadığını belirtiyor.

Kulak bir kez temizletildiğinde sürekli kir birikir mi?

Vakumla yapılan işlemlerde kullanılan yönteme bağlı kir birikmesi tekrar ortaya çıkmıyor. Ancak kulakta bir sefer kir birikimi olduğunda temizleme yönteminden bağımsız olarak kir birikmeleri ilerleyen dönemlerde tekrar edebiliyor.

Kulak kirini engelleyecek ilaç var mı?

Hiçbir ilacın kir üretimini engelleme gibi bir fonksiyonu yok. Üretilen salgılar vücut için gerekli fizyolojik akıntılar. Sadece bazı damlalar kir birikimi oluştuktan sonra kirlerin rahat çıkarılması maksatlı önerilebiliyor.