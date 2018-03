Yine karnınızda bir gurultu, sürekli gelip giden kramplar ve mide bulantısı... Herkesin başına gelen ve birden bütün iştahımızı ve keyfimizi alıp götüren bu hastalığın adı mide üşütmesi! Peki mide üşütmesini tedavi etmek, hatta hiç yakalanmadan önlemek mümkün mü?

Halk arasında her türlü karın ağrısına mide üşütmesi der geçeriz fakat mide üşütmesi karın ağrısı dışında birçok belirtisi bulunan ve önem verilmesi gereken bir hastalıktır. Bazı belirtileri o kadar can sıkıcıdır ki günlük hayatımızı engeller ve eve kapanmamıza sebep olur. Bu yüzden mide üşütmesini engellemek ve en kısa sürede iyileşmek için belirtileri ve çözümleri bilmek çok önemli.



Mide üşütmesi nedir?

Tıptaki adı gastroenterit olan mide üşütmesi aslında virüs, parazit ve bakteri kaynaklı bir hastalık. Bu sebeple sadece kışın değil, her mevsimde bu hastalığa yakalanmak mümkün. Bunun dışında mide üşütmesine; stres, bağışıklık zayıflığı ve üşütmek gibi durumlar da sebep olabiliyor. Her ne kadar çoğunlukla kendi kendine geçmesini beklesek de, mide üşütmesi bulaşıcı bir hastalık. Bu sebeple önlem alınması ve tedavi edilmesi çok önemli.



Mide üşütmesi belirtileri nelerdir?

En bilinenleri; mide yanması, karın ağrısı, halsizlik ve kusma. Fakat bunlardan başka mide üşütmesinin birçok belirtisi var. Özellikle dışarıdaysanız karın gurultusu ve ishal çok can sıkıcı olabilir. Aşırı susamaya ve ağız kuruluğuna sebep olduğu için ağız kokusu yapması da mide üşütmesinin başlıca belirtileri arasında sayılıyor. Her ne kadar herkes aynı belirtileri göstermese de hepsi hayat kalitemizi düşmesine sebep oluyor. Daha ağır vakalarda ateş ve yeşil dışkı gibi semptomlara da rastlamak mümkün. Bu yüzden mide üşütmesini en kısa sürede tedavi etmek büyük önem taşıyor.



Mide üşütmesi tedavisi nasıl olur?

Belirtileri görmeye başladınız, peki şimdi ne yapmalı? Canınızı sıkmayın, mide üşütmesini tedavi etmek için birçok yöntem var. Birçoğu da mutfağınızda mevcut. Bitki çayları mide üşütmesi tedavisinde olmazsa olmaz. Tabi her çay değil, özellikle nane limon, papatya ve rezene çayları mideyi rahatlatması ve gazı önlemesi sebebiyle başlıca çarelerden. Ayrıca mide ve bağırsaklardaki yararlı bakterilerin artmasını sağlamak, sadece mide üşütmesi tedavisinde değil, birçok mide ve bağırsak hastalığının tedavisinde de başvurulan yöntemlerden. Probiyotik ise doğal olarak yoğurt ve kefir gibi gıdalarda bolca bulunuyor. Fakat probiyotiği eczanelerden toz veya hap olarak da almak mümkün. Son olarak ishalin başlıca düşmanı muz, mide üşütmesinde de derdinize derman oluyor. Hem içerdiği doğal antiasitler sayesinde midede oluşan tahribatı tedavi ediyor hem de sindirimi güçlendiriyor.







Mide üşütmesi adeti geciktirir mi?

Mide üşütmesi ve adet gecikmesinin bazı ortak sebepleri olabilir. Bunlar stres ve mevsim geçişi olarak sayılabilir. Bu sebeple akla adet gecikmesine, mide üşütmesinin sebep olup olmadığı sorusu gelir. Fakat psikolojik stres kadar fiziksel stres de adet gecikmesine sebep olur ve mide üşütmesi de vücut üzerinde şiddetli fiziksel strese sebep olmaktadır. Bu yüzden mide üşütmesinin adeti geciktirmesi mümkün olabilir. Yine de bu tür bir durumla karşılaştığınızda doktorunuza danışmak en doğrusu.



Mide üşütmesine en etkili çözüm nedir?

Mide üşütmesinde en etkili çözüm öncelikle bol bol sıvı tüketmek. Mide üşütmesi sırasında ishal ve kusma görülür, bunlar da dehidrasyona sebep olur. Bu sebeple vücudun kaybettiği suyu yerine koymak çok önemli. Aynı zamanda bol sıvı tüketmek, mide üşütmesinin başka bir belirtisi olan halsizliği de minimuma indirecektir. Bu yüzden günde en az iki litre su tüketmek, vücudun kaybettiği gücü geri kazanmasında ve en kısa sürede iyileşmesinde çok etkili. Bir başka etkili çözüm ise, birçok başka hastalığın de başlıca sebebi olan stresten uzak durmak. Mide üşütmesinin en büyük sebepleri arasında psikolojik nedenler, stres ve üzüntü yer alıyor. Gün içinde kısa sürelerle meditasyon yapmak, yürüyüşe çıkmak ve spor yapmak gibi birtakım stres önleyici yöntemler, mide üşütmesine yakalanma riskini azaltır. Son olarak, adından da anlaşılabileceği üzere mide üşütmesinin bir başka sebebi ise soğuk. Mide üşütmesinin ortaya çıkmasında ayakları üşütmenin, soğuk yiyecek ve içecekler tüketmenin rolü büyük. Hastalığın özellikle kış aylarında daha çok görülmesinin bir sebebi de budur. Bu yüzden annelerimizin başlıca öğüdüne kulak vermek ve üşütmemeye dikkat etmek çok önemli.