Mide üşütmesinin nedeni soğuk havalar olarak bilinse de aslında bu rahatsızlığın altında pek çok farklı neden olabilir. Peki, mide üşütmesine ne iyi gelir ve bu hastalıktan korunmak için neler yapmalıyız?

Mide üşütmesi soğuk havalarla birlikte artan bir rahatsızlık gibi görülebilir. Bunun nedeni, soğuk havalarla birlikte grip ve enfeksiyonel hastalıkların artması ve havada fazlaca bakterinin bulunmasıdır. Soluduğumuz hava ile vücudumuza aldığımız bakteriler ve virüsler, bu rahatsızlığa yol açabilir. Bu rahatsızlığa neden olan ve yaygın olarak bilinen norovirüs ve rotavirüstür. E. colle ve salmonella bakterileri de bu virüslerle aynı etkilere neden olurlar. Virüs ve bakterilerin dışında, üşütmek de mide üşütmesine neden olan diğer bir etkendir. Özellikle ayaklarımızdan aldığımız soğuk hava, oldukça hassas bir yapıya sahip olan midemizi olumsuz yönde etkileyebilir. Ya da soğuk içeceklerin fazla tüketilmesi de yine midemizi üşümesine neden olur. Bu rahatsızlıktan korunmak için öncelikle, özellikle kış aylarında, ayaklarımızı sıcak tutmamız gerekir. Çok soğuk içecekler tüketmemek ve kapalı ortamları havalandırmak da alabileceğimiz önlemlerden bazılarıdır.



Mide üşütmesine iyi gelen içecekler nelerdir?

Mide rahatsızlıkları, çok büyük hastalıklar gibi görünmeseler de günlük hayatımızı önemli ölçüde etkilerler. Mide bulantısı, kusma, ishal, karın ağrısı, iştahsızlık, halsizlik, mide bölgesinde kramplar, kötü ağız kokusu ve ateş gibi rahatsızlıklar; mide üşütmesi belirtileri arasında. Bu belirtilerden biri veya bir kaçına sahipseniz, midenizi üşütmüş olma ihtimaliniz oldukça yüksek. Rahatsızlığınızı hafife almamak ve bir doktora danışmak her zaman için en doğrusudur. Yine de evde uygulayabileceğiniz geçici çözümler bulmak mümkün. Bir kaç bitkisel içecekle, midenizi biraz olsun rahatlatabilirsiniz. Nane limon mide üşütmesi için faydalı içecekler arasında yer alır. Mide üşütmesi bal, bir bardak süt ve soda gibi doğal yollar da denenebilir.



Mide üşütmesine iyi gelen yiyecekler nelerdir?

İçecekler dışında bir takım yiyecekler de, mide üşütmesi için olumlu sonuçlar doğurabilir. Tavuk suyuna çorba, keten tohumu, mor soğan, yoğurt gibi besinler de mide kramplarınızı azaltabilen yiyeceklerdir. Bu besinleri tek başına tüketemiyorsanız bile farklı besin maddeleri ile birleştirerek tükettiğinizde faydasını görebilirsiniz.







Mide üşütmesine ne iyi gelir İbrahim Saraçoğlu ne öneriyor?

Pek çok hastalık için bitkilerden şifa almak mümkün. Mide ağrısı ve mide üşütmesi için de bitkisel çözümler bulunuyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, aktarlardan bulabileceğimiz bitkisel ürünler ile mide üşütmesi için çözümler sunuyor. Bunlardan biri süpürge otu tohumu. İyice ezdiğinizden emin olduğunuz süpürge otu tohumunu bir miktar su ile aç karnına içebilirsiniz. Bu kür, mide üşütmesi ile birlikte gelen ishal için oldukça etkili bir yöntemdir. Bunun yanında ebegümeci bitkisi ile yaptığınız bir yemek veya demlediğiniz çay da, bu rahatsızlığın çözümü için önerilen başka bir yöntemdir.



Bebeklerde mide üşütmesine ne iyi gelir?

Bebekler daha narin canlılar oldukları için zaman zaman hastalanabilirler. İshal veya kusma gibi belirtiler, bebeğinizin midesini üşüttüğünü göstermektedir. Doktorunuza danıştıktan sonra yapmanız gereken şey ise bebeğinizin yeteri miktarda anne sütü aldığından emin olmanızdır. Ek gıdaya başlamış olan 2 yaşının üzerindeki çocuklarınız için de mide üşütmesi için bitkisel çözümler sunmak mümkün. Yine doktorunuza gittikten sonra, çocuğunuza nane limon gibi bitki çayları ile desteklemek işe yarayacaktır.



Yeni doğan bebeklerde mide üşütmesine ne iyi gelir?

Yeni doğan bebekler için daha fazla korumacı ve tedbirli olmamız gerekebilir. Anne sütünü bırakan bebeklerde mide üşütmesi gibi rahatsızlıklar meydana gelebilir. Bunun dışında ani hava değişimleri, sıcak soğuk dengesizliği ve daha önce bahsettiğimiz bakteriler de benzer mide üşütmesi nedeni olabilir. Yeni doğan bebeğiniz böyle bir rahatsızlık geçirdiğinde doktora gitmeniz oldukça önemlidir. Bunun dışında anne sütüne devam etmeniz, benzer hastalıklardan korunmanız için bir önlemdir.



Gebelikte mide üşütmesine ne iyi gelir?

Gebelik dönemi oldukça hassas bir dönemdir. Bu nedenle hem beslenmeye hem de hasta olmamaya dikkat etmek gerekir. Hamilelikte mide üşütmesi yaygın olarak görülebilen bir rahatsızlıktır. Doktorunuzun kontrolünde bol sıvı tüketimi ve bunun yanında katı yiyeceklerin tüketilmesi, hastalığı iyileştirici sonuçlar doğurabilir. Yoğurt gibi probiyotik besinler de oldukça faydalıdır. Unutmayın, benzer hastalıklar pek çok kişinin başına gelebilir. Sağlıklı beslenmek ve soğuktan korunmak, bu hastalıklar için en büyük önlemdir.