Gündelik hayatı olumsuz etkileyen migren ağrıları ile başa çıkmak mümkün! Önce teşhisinizi doğru yapmalı, ardından migren ağrınızla başa çıkmanı yollarını öğrenmelisiniz.

Baş ağrıları ataklar halinde ortaya çıkıyorsa ve buna bağlı olarak kişinin günlük aktiviteleri kısıtlanıyorsa bu ağrılara migren diyebiliriz. Özellikle ense, şakak veya göz çevresinde başlar ve ağrının çeşidine göre hareket ettikçe şiddetlenir. Ağrı ile beraber genellikle ışığa ve sese hassasiyet, bulantı, kusma gibi durumlar da meydana gelir.



Migren belirtileri nelerdir?

Migren, sıradan bir baş ağrısı olmayan nörolojik bir rahatsızlıktır. Özellikle genç yaştaki hormonları aktif olan kadınlarda görülür. Toplumda kadınların yaklaşık %20’si,erkeklerin ise %8’i bu ağrıları yaşamaktadır. Migren krizi, kişide çocukluk ya da ergenlik döneminde başlar. Migren belirtileri 4 çeşitten oluşur. Bunlar; Prodnom, Aura, atak ve Postdrome. Prodnom yani ön belirtilerde ataktan 1 – 2 gün öncede kabızlık, ruh hali değişiklikleri, iştah artışı, boyun ağrıları, susuzluk, sık sık idrara çıkma ve sık esneme gibi ön belirtiler görülür. Aura aşamasında ise migren öncesi ve sonrasında oluşabilecek ışığa ve ses duyarlılık artar. Flaş şeklindeki ışık patlamaları, konuşma ve görme bozuklukları, uyuşma veya karıncalanma gibi problemler meydana gelir. Unutulmamalıdır ki Aura her migren hastasında görülmeyebilir. Atak zamanında ise ağrıların bölgesi kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Ağrı 4 – 72 saat arası sürebilir. Bu ağrılar genellikle zonklama şeklinde yaşanır. Kişilerin atak geçirdiği sırada kokuya, sese ve ışığa karşı hassasiyeti oluşur. Mide bulantısı ve kusma da oluşabilir. Postdrome yani atak sonrasında ise hasta, kendini bitkin ve güçsüz hissetmesinin yanı sıra rahatlamış hisseder.



Migren çeşitleri nelerdir?

Migreni, auralı ve aurasız olmak üzere iki gruba ayırabiliriz. Bu iki grup dışında hemiplejik, oftalmik ve komplike migren gibi kişilerde daha az görülen ağrı çeşitleri de vardır. Auralı; toplumun ortalama %15’inin yaşadığı migren ağrısıdır. Migrene bağlı ağrısı başlamadan önce kişide görme bozukluğu, ışık sapmaları, parlak ışıklar ve zikzak çizgiler göründüğüne dair şikâyetleri ortaya çıkar. Bazı durumlarda da hasta bir gözünün göremediğini ifade eder. Bu problemler yaklaşık 15 dakika ile 60 dakika arasında devam etmesinin hemen ardından baş ağrısı başlar. Auralı migren genetik unsurlardan dolayı doğuştan gelen bir hastalık olmasıyla beraber özellikle yirmili yaşlardan önce ortaya çıkar. Aurasız; baş ağrısı ile başlayıp baş ağrısı ile sonlanan, en yaygın görülen bir tür. Hemiplejik; ağrıdan önce hasta tüm gün halsizlik, uyuşma, görme ve konuşma bozukluğu yaşar. Bu ağrı çeşidinin çok az hastada görülmesinin yanı sıra komaya ve felce neden olabilir. Baziler; bu migren belirtileri yüzde uyuşma, çift görme, baş dönmesi, ya da bulantı gibi unsurlardan oluşur. Neredeyse yok denecek kadar az karşılaşılan bir ağrıdır. Doktorlar,hastanın profilaktik tedavi olması gerektiğini belirtir. Abdomina; bu türde baş ağrısı hissedilmez. Günlerce sürebilen mide bulantısı ve karnın orta kısmın da hafif ya da orta şiddetli ağrı nöbetleri yaşanır. Bu durum 3 gün sürebilir. Retinal; atak başlamadan önce hastanın bir gözü göremez. Bu durum dakikalar ve saatlerce sürerek belli bir süre sonra düzelir.







Migren ağrısına ne iyi gelir?

Atakları sık yaşamayan hastaların basit ağrı kesiciler yardımı ile ağrının önlenebileceğini söyleyen uzmanlar, Kafeinin migrene iyi geldiğini dile getirirler. İlaca eklenecek kafein, ilacınız baş ağrısına %40 daha fazla etki etmesini sağlıyor. Böylece hastalar hem daha düşük dozda ilacı kullanır hem de ilacın etkisinin daha iyi olduğunu görebilirler. Fakat kafein içeren ilaçların çok fazla kullanması durumunda rebound baş ağrısı yani geri tepme baş ağrısına neden olunur. Unutmayınız ki kafein içeren ilaçların faydalı olmasına rağmen kafein içeren gıdaların tüketilmesi tavsiye edilmez. Kahve, çay, meşrubatlar veya çikolata kişide rebound baş ağrılarının oluşmasına neden olur. Kafein kullanımının yanı sıra hastalar migren aşısı yaptırır. Deri altına yapılan iğne yapılır. Ağrıyı aza indirger. Ayda bir olmak üzere bu aşıyı kişi kendine yaparak atakların oluşumunu önler.



Migren testi nedir?

Migreni belirlemeye yarayan testler üç sorudan oluşur. Yöneltilen sorular kişinin baş ağrılarının ışığa karşı duyarlılık ve mide bulantısı ile desteklenip desteklenmediği ve günlük hayatını aksatacak şiddette olup olmadığına yöneliktir. Sorulara olumlu cevap veren kişilerin çoğunda migrene rastlanır. Bu test pozitif olsa da tanı migren olmayabilir fakat ihtimal düşüktür. Test negatif ise yani bütün cevaplar hayır ya da yalnızca bir cevap evet ise, kişide yine migren olabilir ama olasılık düşüktür. Mini migren testi soruları şöyledir:

Baş ağrınız sırasında bulantınız oluyor mu?

·Işıktan rahatsızlık duyuyor musunuz?

·Baş ağrınız nedeniyle işe, okula veya alışverişe gidemediğimiz zamanlar oluyor mu?



Migren bandı nedir?

Migrene bağlı şiddetli baş ağrısı çekenlerde rahatlatıcı etki yaratan bir üründür. Genellikle ilaç kullanmak istemeyen kişiler bu ürünü tercih ederler. Bantların içinde Holly yağı, lavanta yağı, Okaliptüs yağı ve mentol yağı bulunmaktadır. 8 saate kadar etki gösterir ve ilaç ile birlikte kullanıma uygundur. Ürün, kuru ve temizlenmiş alın bölgesine yapıştırılır.



Migrenin bitkisel tedavisi var mı, neler iyi gelir?

Migren ağrısı çeken kişiler ilaç kullanmak yerine bitkisel çözümlere başvururlar. En kolay uygulanabilecek tedavilerden biri magnezyum içeren yiyecekler tüketmek. Fasulye, bezelye, mercimek gibi tüm kuru baklagillerin yanı sıra ıspanak ve ceviz gibi magnezyum deposu yiyecekler tüketin. Bazı kesimlerde gümüşdüğme olarak bilinen papatya yapraklarını andıran koyungözü bitkisi hastalara yedirildiği takdirde atakların şiddet ve sıklığının azaldığı söylenir. Baş ağrılarına zencefil çayının da iyi geldiği bilinir. Günde iki fincan zencefil çayı içildiği takdirde ağrılarda azalma görülür.